Birgitta Rubin: Här är tio utställningar att se fram emot våren 2022

Efter höstens ljusningar för kulturlivet står vi återigen mitt i en skenande smittspridning och skärpta publikrestriktioner. För konstinstitutionerna gäller högst en person per 10 kvadratmeter och vaccinbevis vid sammankomster med fler än 50 personer. Men denna gång är alla bättre förberedda än i pandemins början och jag ser med tillförsikt på en vår med massor av konstupplevelser.

I februari blir det spännande att se Moderna museets ”Svenska förvärv”, vilken konst man köpt med coronastödet på 25 miljoner, och därefter den smarte, idédrivne Björn Lövins banbrytande installationer. Likaså att få läsa Claes Brittons mastodontbiografi om museets vitale chef på 60-talet; ”Pontus Hultén. Den moderna konsten anförare” (Albert Bonniers förlag).

Jag ser även fram emot Nationalmuseums satsning på ”Swedish grace”, den utsökta nyklassicistiska strömningen på 1920-talet. Denna dynamiska tid är även i fokus på den nya konsthallen Ravinen, omgiven av Bjärehalvöns underbara natur – en given vårutflykt. Barbro Östlihns måleri på Göteborgs konstmuseum är en annan höjdpunkt.

Däremot undrar jag om det går att inviga konstbiennalen i Venedig som planerat efter påsk. Pandemiläget avgör om mastodontevenemanget går att genomföra då, medan Documenta XV i Kassel har bättre förutsättningar att öppna i juni – eftersom smittläget lättade både sommaren 2019 och 2020.

Om vi tillåts att resa och kontinentens museer håller öppet (med vaccinbevis och obligatoriskt munskydd) så finns det mycket att intressant att se. Som ”Bacon - The man and the best” på Royal academy i London, Yves Saint Laurent-utställningar på sex Parismuseer och Georgia O’Keeffe på Fondation Beyeler i Basel, såväl som firandet av Mondrian 150 år. Lägg till det Gauguin och hans vänner på danska Ordrupgaard och Sonia Delaunay på Louisiana museum!

Nathalie Sjöstedt i Ekshärad, porträtterad av Pieter Ten Hoopen. Foto: Pieter Ten Hoopen

”Pieter Ten Hoopen – Storyline”

Värmlands Museum, Karlstad, 4/2-22/5

Pieter Ten Hoopen är en inflytelserik och konstnärligt stark dokumentärfotograf, publicerad i bland annat DN och The New Yorker. I en utställning på Värmlands museum samlas nu för första gången hans personliga bildreportage, bokprojekt och filmproduktioner. Därtill en ny dokumentation av det värmländska samhället Ekshärad. Där har han, på uppdrag av museet, träffat människor och fångat deras vardagsliv i stämningsmättade bilder.

Lap-See Lam, stillbild ur ”The chinese pavilion”, 2021. Foto: Courtesy the artist and Galerie Nordenhake Stockholm/Berlin/Mexico City.

”Lap-See Lam. Dreamer’s Quay, Dreamers’ Key”

Bonniers konsthall, Stockholm, 9/2-3/4

Lap-See Lam vann DN:s kulturpris 2020, sommarpratade i P1 i juli och är snart aktuell med sin första soloutställning. Denna totalinstallation på Bonniers konsthall tar med publiken på en tidsresa, från 1970-talets kinakrogar tillbaka till 1700-talets kineserier och tidiga handelsrelationer mellan Sverige och Kanton. Texter, animationer och skulpturer skapar en magisk berättelse som rör sig genom tid, rum och drömmar.

Christian Berg, ”Utsikt från Hallandsåsen”, 1927. Foto: Torvald Berg

”Abstrakta uttryck”

Konsthallen Ravinen, Båstad, 12/2-8/5

I höstas invigdes konsthallen Ravinen i den natursköna miljön vid Norrvikens trädgårdar utanför Båstad. Vårens utställning fokuserar på 1920-talet och parar ihop tre fina konstnärer som verkat på Bjärehalvön; Christian Berg (1893-1976), Märta Måås-Fjetterström (1873-1941) och Pär Siegård (1887-1961). Alla tre var både inspirerade av traktens säregna natur och modernistiska strömningar, och gick från figuration till mer abstraherade former.

Mona Hatoum, ”Vicious circle”, 1999. Foto: Mattias Givell

”Mona Hatoum - Revisit”

Magasin III och Accelerator, Stockholm, 19/2-15/10

Den internationellt kända konstnären Mona Hatoum, född i Palestina och sedan länge bosatt i London, är i vår aktuell på två ställen samtidigt; Magasin III Museum for Contemporary Art i Frihamnen och konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet. Deras skilda sammanhang och fokus ger olika ingångar till Hatoums mångfacetterade konstnärskap, som är baserat på egna erfarenheter av exil och rotlöshet, minnen och förluster.

”Swedish grace”, formgivning från 1920-talet på Sigurd Lewerentz barskåp för NK. Foto: Viktor Fordell/ Nationalmuseum

”Swedish Grace”

Nationalmuseum, Stockholm, 24/2–28/8

Hundra år efter ”det glada 20-talet” vill Nationalmuseum spegla epoken genom konst, konsthantverk, design, mode, foto och film. En graciös elegans präglade framför allt den hantverksmässiga, nyklassicistiska formgivningen och exklusiva föremål från Orrefors, Svenskt Tenn, Carl Malmsten, NK och Näfveqvarns bruk gav Sverige världsrykte. Stilen, som brukar kallas ”Swedish Grace”, dömdes ut av funktionalisterna men har på senare år fått en renässans.

Barbro Östlihn, ”Royal pavillion”, 1966. Foto: Hossein Sehatlou, Göteborgs konstmuseum

”Barbro Östlihn. New York Imprint”

Göteborgs konstmuseum, 12/3–25/9

”Party for Öyvind” på Sven-Harrys konstmuseum (t o m 23/1) skildrar den vital krets där amerikansk popkonst och neorealism formades. Här ingick Barbro Östlihn (1930–1995), som länge hamnat i skymundan för manliga kollegor, i synnerhet maken Öyvind Fahlström. Men hennes strama måleri av abstraherad arkitektur har nu lyfts fram i flera sammanhang och ett fyrtiotal av hennes storskaliga målningar visas i vår på Göteborgs konstmuseum.

The Chamber Dance Group dansar “Promenade” av Noa Eshkol, 1954-56. Foto: T Brenner/ Courtesy The Noa Eshkol Foundation for Movement Notation, Holon.

”Noa Eshkol: Rules, Theory & Passion”

Norrköpings konstmuseum, 26/3–2/10

Norrköpings konstmuseum satsar i vår på den första större retrospektiven i Norden tillägnad den israeliska dansaren, koreografen och textilkonstnären Noa Eshkol (1924-2007). Hela hennes produktion presenteras; forskning, teoriutveckling, studier av språkförståelse, textilier och rörelsenotation. Dansare har knutits till projektet och utställningen utforskar kroppar i rörelse i relation till de färgsprakande, textila bilderna.

Björn Lövin , ”Konsument i oändligheten och Herr P:s penningar”, Moderna museet, 1971. Foto: Erik Cornelius

Björn Lövin

Moderna museet, Stockholm, 2/4 – 18/9

Björn Lövin (1937-2009) var en av Sveriges första installationskonstnärer och flera av hans totalkonstverk återuppförs nu på Moderna museet. Främst gäller det ”Konsument i oändligheten och Herr P:s penningar”, två omsorgsfullt uppbyggda miljöer som visades på museet 1971. Lövin undersökte samhällsförändringar och frågeställningar som är högaktuella än i dag, som gapet mellan välfärds- och konsumtionssamhället och de grupper som hamnat utanför.

Tuija Lindström, ”Maria med en stock”, ur serien ”Kvinnorna vid Tjursjön”, 1991. Foto: Tuija Lindström

Tuija Lindström

Kulturhuset, Stockholm, 13/5–28/8

Det har gått fyra år sedan den stilbildande fotokonstnären Tuija Lindström dog – och verkligen på tiden att en stor institution gör den omfattande retrospektiv hon är värd. I maj fylls Galleri 5 på Kulturhuset med hennes mest kända fotografier, främst svartvita, därtill videor och ljudmaterial. Lindström utvecklade tidigt sitt eget personliga bildspråk, som ofta utgick från en kvinnlig blick, och blev 1992 den första kvinnliga professorn i fotografi.

Hanna Rönnberg, ”Åland”, 1900. Foto: Önningebymuseet

”Ljus över hav och land”

Waldemarsudde, Stockholm, 14/5– 22/1 2023

Waldemarsudde har fortlöpande undersökt nordiska konstnärskolonier och nu med firandet av Ålands 100-åriga självstyrelse den i Önningeby 1886-1914. Utställningen lyfter fram de svenska och finländska målarnas främsta verk från den åländska landsbygden och skärgården, men även vänporträtt och foton. J.A.G Acke är det mest kända namnet men här märks även flera kvinnor som Ida Gisiko-Spärck, Elin Danielson-Gambogi och Hanna Rönnberg.

