Birgitta Rubin: Hur ska Banksy lyckas behålla sin rebelliska image?

Banksys världsrekord på 220 miljoner kronor för ”Love is in the bin” är remarkabelt på flera sätt. Torsdagskvällens rekordpris på Sotheby’s demonstrerar en galen, global efterfråga på verk av den hemlige brittiske gatukonstnären, som varit omtalad länge men blev världsberömd 2018.

Det var då hans målning ”Girl with baloon” klubbades för 11 miljoner kronor och det i klubbslaget gick igång en dokumentförstörare i ramen, som strimlade halva duken inför en chockad publik. Efteråt fick köparen veta att hon förvärvat ett nytt verk av Banksy, med den spefulla titeln ”Love is in the bin”.

Banksys fräcka konstkupp blev omskriven världen över och auktionssalen i London var i torsdags packad av folk med höjda mobilkameror. När auktionsförrättare sade sig vara ”livrädd” för att klubba verket, så exploderade salen i skratt och jubel över slutpriset – tre gånger värderingen och 18 gånger mer än för bara tre år sedan.

Banksy, ”Love is in the bin”, såld på Sotheby's 2018 för cirka 1 miljon pund, såld på torsdagskvällen för 18,6 miljoner pund, motsvarande 220 miljoner kronor.

Jag håller med Sotheby's om att ”Love is in the bin” skrivit historia, det enda konstverket någonsin som skapats under en auktion. Happeningen i sig var briljant, ett långfinger åt marknaden, samtidigt som man kan ifrågasätta om det som blev kvar, alltså den halvt strimlade duken, försvarar ett nytt pris på flera hundra miljoner kronor.

Själv mår jag illa av alla pengar som vräks ut på konstmarknaden. Miljoner människor har förlorat jobbet under pandemin och fler blivit ännu fattigare, samtidigt som miljardärerna blivit fler och ännu rikare. Alla verkar dessutom springa på samma boll. En hysterisk budgivning på den rätt okände Beeples NFT-verk slutade i mars på ofattbara halva miljarden kronor och många hundra miljoner har betalats för målningar av Jean-Michel Basquiat, som likt Banksy började sin karriär som gatukonstnär.

I alla dessa tre fall är det asiatiska samlare som betalat de extrema rekordpriserna. Att köpa kulturellt kapital med konstförvärv har förekommit länge men kan det här också handla om att spegla sig i frifräsiga konstnärer?

Personligen undrar jag dessutom vad haussen gör med Banksy. Den fjärrstyrda dokumentförstöraren i ramen var tänkt att aktiveras om verket såldes på auktion – vilket han bedyrat att auktionsföretaget inte visste om.

Men hur ska han nu tackla marknadens björnkram och behålla sin rebelliska image? Banksys enorma intäkter har bekostat allt från en båt som räddat migranter på Medelhavet till brittisk sjukvårdspersonal under pandemin. Samtidigt har han startat en nätbutik och tagit fram olika upplagor för att möta efterfrågan.

Banksy, ”Girl with Balloon (Diptych)”, numrerad 6/25, 2005, spraymålning på två dukar, klubbad på Christie's för 2,6 miljoner pund. Foto: Christie's

Hans mest kända motiv är i dag ”Flicka med ballong”. På fredagseftermiddagen bjöd Christie's i London ut nummer sex i en edition om 25 spraymålade diptyker med detta motiv. Jag blev faktiskt lättad av att verket ”bara” klubbades för 2,6 miljoner pund, just vad det värderats till.

