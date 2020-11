Birgitta Rubin: I värsta fall kan prisrekordet handla om marknadsmanipulation

Efter försäljningen av ”Crocodile, Egg, Man” har sociala medier översvämmats av såväl gratulationer som vilda spekulationer om oegentligheter. Och ryktesfloran på stan har spätts på än mer av att den utpekade säljaren är en beryktad ”player” på konstmarknaden. Samtidigt har det varit ovanligt svårt att få uppgifter bekräftade – både DN:s reporter och jag själv har gång på gång mötts av motvilliga eller ”inga kommentarer”.

Det är misstänkt i sig – och kan i värsta fall handla om marknadsmanipulation. I ett sammanhang som detta frodas lösa teorier om alltifrån ljusskygga uppgörelser till trix att driva upp prisnivån på ett konstnärskap som säljaren eller köparen har investerat mycket i. Det brukar dock inte drabba så pass etablerade konstnärer som duon Djurberg & Berg, med tre tunga gallerister i ryggen.

Nu behöver det inte vara något skumt med försäljningen, det händer med ojämna mellanrum att utropspriset mångdubblas, till och med så mycket som 40 gånger. Bara dagar efter Bukowskis rekordförsäljning upprepades en lika brant värdestegring på Uppsala auktionskammare, då en sällsynt målning av den brittiske konstnären Adrian Allison, värderad till 60.000–80 000 kronor, bjöds upp till rekordpriset 2,8 miljoner kronor (med provision 3,43 miljoner).

Adrian Allinson, självporträtt med modell 1915, klubbad på Uppsala auktionskammare för rekordpriset 2,8 miljoner kronor. Foto: Uppsala auktionskammare

Att budgivningen rusar i väg kan bero på att två eller flera samlare känner passion för samma verk, vilket Bukowskis hävdar. Här kan kulturellt kapital, prestige, vara inblandat, att verket i valda kretsar ses som en trofé.

Fast oftast beror en sanslös prisstegring på att verket är felattribuerat eller att värderingen är på tok för låg.

Att den var försiktig i fallet ”Crocodile, man, egg” vidhåller jag. Särskilt som verket 2012 såldes på samma nivå som utropspriset nu, utan hänsyn till den spikraka internationella karriär som Djurberg & Berg gjort de senaste åtta åren och det faktum att skulpturer kopplade till deras mest kända filmer är särskilt eftertraktade. På Bukowskis klubbades samtidigt två av duons filmer för mer sansade priser, som mest 2,5 gånger utropet – men marknaden för videoverk som säljs i editioner kan aldrig jämföras med unika skulpturer.

Säljaren har alltid ett ord med i laget gällande utropspriset, som hänger ihop med bevakningen, det vill säga den lägsta summan hen är beredd att släppa verket för. Här startade kundtjänst budgivningen på 250.000 kronor, vilket betyder att bevakningen låg strax under utropspriset. Men även med en rimligare värdering, uppåt miljonen, så är detta rekordpris sensationellt.

Att duon är het i konstvärlden är dock obestridligt. Själv höjde jag på ögonbrynen när ARTnews häromåret gjorde en nyhet bara av det faktum att de fått en ny gallerist i New York. Deras verk förvärvas och ställs ut av trendsättande konstsamlare som Miuccia Prada i Milano och Dasha Zhukova i Moskva – båda sedan länge med på ARTnews årliga lista med världens 200 mest betydande samlare. Lägg till det separatutställningar på New Museum i New York och senast Moderna museet 2018.

Att konst seglar upp som en alternativ investering i oroliga tider har jag också hört och sett åtskilliga gånger de senaste decennierna. Det nya rekordpriset för Djurberg & Berg ligger även i linje med att den dyraste samtidskonsten på den globaliserade marknaden närmar sig nivån för de högst värderade moderna och klassiska mästarna. I en färsk rapport från Artprice så har antalet sålda samtida verk sexdubblats på 20 år och omsättningen blivit 21 gånger högre...

Men Artprice talar om 2020 som ”ett förlorat år”, då coronaviruset stängt ner betydande delar av marknaden. Jag har sett uppskattningar på en halverad omsättning, trots att onlineförsäljningen tilltagit.

Men hur man än resonerar om Djurberg & Bergs rekordpris så får varken jag eller någon annan jag talat med ekvationen att gå ihop.

Nu kommer det helt säkert att rasa in verk till auktionshusen och deras gallerister har redan ha sålt vidare ett stort antal skulpturer. Men vad kommersen betyder för konstnärskapet i stort är för tidigt att säga. Låt oss bara hoppas dimmorna skingras och konstnärerna inte låter sig störas.

