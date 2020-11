Birgitta Rubin: Katalogiseringen av Hilma af Klints samlade verk är en kulturgärning

Det är ytterst få konstnärer förunnat, en så kallad catalogue raisonné – en katalog över samtliga konstverk med bilder och grundfakta som titlar, tillkomstår, teknik, mått. Men nu är Hilma af Klint i finaste sällskap med berömdheter som Pablo Picasso, Vasilij Kandinsky och Andy Warhol. Vår nationalmålare Anders Zorn har bara fått sina etsningar komplett katalogiserade medan af Klint ska begåvas med sju påkostade volymer av Bokförlaget Stolpe, alla med engelsk text för att möta det explosionsartade internationella intresset.

Jag håller volym nummer 2 i min hand när jag skriver detta, ”Hilma af Klint. The Paintings for the Temple 1906-15”. Ett stiligt klotband där tyget på pärmen ger associationer till en målarduk och där omslagsbilden är det första verket i serien ”De tio största”, med biomorfa former i läckra pastellfärger. Det genomgående fina screentrycket ger rättvisa åt konstnärens lysande kolorit och Patric Leo sobra formgivning håller ihop hela utgåvan, som ska vara komplett nästa höst och säljas i en kassett.

Den inledande volymen ”Spiritualistic Drawings 1896–1905”, som publiceras först i december, innehåller teckningar och texter från spiritistiska seanser med De Fem, där Hilma af Klint ofta höll i pennan men även andra gruppmedlemmar. Att denna första del blivit försenad kan tolkas som ett tecken från ovan, eftersom vi nu med del 2 får kliva rakt in i hennes helt egna, banbrytande bilduniversum.

Volymen med ”Målningarna till templet” innehåller de särskilt uppmärksammade abstrakta pionjärverken och är också den enskilda del som sannolikt kommer att gå bäst. Bakgrund och upplägg presenteras i ett kort, koncist förord och svitens 193 nummer är luftigt layoutad, oftast med en målning per sida, någon gång två. Alla verk i serien ”De tio största” får ett helt uppslag var, som för att markera målningarnas monumentala format.

Även volym 3 är nu färdigtryckt, med faksimiler från ”De blå böckerna”. De innehåller en dokumentation av ”Målningarna till templet”, där konstnären klistrat in svartvita foton av verken och kopierat motiven samt utvalda detaljer i miniatyrakvareller.

Så här långt lovar projektet gott, väldigt gott. Idén till en catalogue raisonné kläcktes 2013 av Moderna museets dåvarande chef Daniel Birnbaum, i samband med museets succéutställning ”Hilma af Klint. Abstrakt pionjär”.

Vid denna tid var forskningen och litteraturen om konstnären fortfarande rätt begränsad, och jag kan bara instämma i den nu brett förankrade uppfattningen att ett så gåtfullt, komplext och storslaget konstnärskap ”kräver” en grundlig genomlysning.

En catalogue raisonné över Hilma af Klints samtliga verk, drygt 1200 nummer, ger möjligheter till en visuell överblick som ett arkiv aldrig kan ge, om än digitaliserat i dag. Här kan alla följa en kronologisk utveckling och förhoppningsvis förstå något mer av af Klints gäckande, esoteriska bildvärld. Det är ett redskap som underlättar forskning och etablerar konstnärskapet på djupet – allt som allt en veritabel kulturgärning.

Bokprojektet är ett enormt åtagande, både arbetsmässigt och ekonomiskt. Så all heder år Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse som bekostar kalaset, därtill internationella forskningssymposier om af Klint och flera antologier med texter av olika experter, som Bokförlaget Stolpe också givit ut.

Själva katalogarbetet är ett lagarbete, med i huvudsak ideella insatser från styrelsemedlemmar i Stiftelsen Hilma af Klints verk. Redaktörer är Daniel Birnbaum (nu chef för Acute art i London och DN-medarbetare) tillsammans med Kurt Almqvist (vd för Ax:son Johnson-stiftelsen), med konstnären och antroposofen Ulf Wagner som samordnare av bildmaterialet.

Hilma af Klints kvarlåtenskap är ovanligt omfattande, men fördelen är att nästan allt är samlat i den stiftelse som 1972 upprättades av hennes arvtagare, brorsonen Erik af Klint, och då placerades hos antroposoferna i Järna.

Det finns även en grundläggande förteckning som gjordes av en bibliotekarie åren efter konstnärens död 1944, och där Hilma själv hade delat upp ”Målningarna till templet” i olika serier, systematiskt numrerade och daterade.

En stor behållning med den nya katalogen är för mig att kunna följa de makalösa transformationerna i serier som ”Svanen” och ”Duvan”, där figurativa element magiskt glider över i geometriska former i starka, klara färger.

En enda målning saknas i serien ”Duvan ”, nummer 10, borta sedan slutet av 60-talet men turligt nog dokumenterad med en diabild. ”Original painting missing” står det nu på sidan 210, med förhoppningen att någon ska känna igen och återlämna verket. Här syns det direkt att duken är veckad och säkerligen i starkt behov av renovering.

Ett annat – och roligare – mysterium är ”Duvan nr 1”, daterad 1915, och som naturvetenskapliga forskare i dag menar är en perfekt återgiven DNA-spiral, flera decennier före modellen presenterades. Mindre skoj är att ”Målningarna till templet” också innehåller serier med studier av bedjande nunnor, några pinsamt patetiska och närmast obegripliga i sitt unika sammanhang.

Det sista bandet lär bli den största utmaningen, här ska Hilma af Klints mer traditionella måleri presenteras, det hon offentligt ställde ut och sålde till privatpersoner, som porträtt och landskap. Denna konst är spridd i Sverige såväl som utomlands, så det ska bli mycket intressant att se den samlad.

”Hilma af Klint. Catalogue raisonné” krattar manegen, som jag ser det, för ett länge diskuterat museum för Sveriges numera mest kända konstnär.

Läs mer:

Daniel Birnbaum: Hilma af Klints tid är ju nu

En både mystisk och metodisk pionjärgärning

Hilma af Klint slår rekord i New York