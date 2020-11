Birgitta Rubin: Sensationellt auktionsrekord för Djurberg & Berg – klubbades för fyrtio gånger utropspris

Nog är det en rejäl skräll, klubban föll på 16,3 miljoner kronor för Nathalie Djurbergs skulptur ”Crocodile, Egg, Man” på Bukowskis under tisdagens auktion för Contemporary art and design, med provision ett slutpris på 19.495.000 kronor.

Det är det högsta auktionspriset någonsin för samtida konst i Sverige, dessutom mitt under en pandemi – en lista som Lena Cronqvist länge toppade med målningen ”Trolovningen” för 11,4 miljoner kronor, följt av Cecilia Edefalks ”Baby” för 7 miljoner.

Skulpturen från 2012 hade ett utrop på försiktiga 300.000–400.000 kronor och slutpriset är enligt Bukowskis också ett världsrekord för Nathalie Djurberg & Hans Berg. Konstnärsduon signerar sedan en längre tid tillbaka alla verk tillsammans och ställer även ut under gemensamt flagg – hon står för konsten i de leranimerade stop-motionvideorna och skulpturerna i de rumsliga installationerna, han musiken.

Senast i Sverige var det 2018 i en hyllad separatutställning på Moderna museet. Då var Daniel Birnbaum chef och det var också när han var konstnärlig ledare för konstbiennalen i Venedig 2009 som Djurberg vann Silverlejonet som bästa unga konstnär.

Det makalösa rekordpriset visar hur stora och efterfrågade Nathalie Djurberg & Hans Berg nu har blivit på den internationella konstmarknaden. Enligt Bukowskis togs skulpturen hem av en amerikansk samlare men det måste ha varit många som bjöd emot under den utdragna telefonbudgivningen på 20 minuter. Djurberg flyttade tidigt till Berlin, har gjort karriär utan en svensk gallerist och duon är sedan länge representerade av gallerier i London, Milano och New York.

Skulpturgruppen är tillverkad av metalltråd, lera, tyg, silikon, kitt, akrylfärg, lim. Den mäter cirka 50 centimeter på höjden, med podium och huv i akrylglas som medföljer en total höjd 150 cm. Verket föreställer en rödklädd, djävulslik man intill en krokodil som ruvar på ett ägg – som mannen och djuret kämpar om i den animerade filmen ”I am saving this egg for later”, som ingår i projektet ”The black pot”.

Konstnärerna själva får nu endast så kallad droit de suite, följerätt eller konstnärsavgift, som är högst 5 procent. I dagens läge, då många konstnärer har förtvivlat svårt att försörja sig, är det provocerande lite.

