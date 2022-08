Birgitta Rubin: Tio konstutställningar att se fram emot i höst

När coronarestriktionerna släpptes under vårsäsongen var det proppen ur i konstlivet, med en yster kavalkad av vernissager. Nu är min känsla att konsthösten blir tunnare. Flera institutioner har sträckt ut utställningsperioderna för vårens och sommarens satsningar – troligen brottas de med ansträngd budget, samtidigt som en lågkonjunktur står för dörren. Därtill har planering och logistik försvårats av coronapandemin såväl som Ukrainakriget.

Ändå finns mycket att glädjas åt på konstscenen. Gallerierna tuffar på med hög kvalité och i Stockholm syns till och med nyetableringar, som Saskia Neuman gallery med öppning i september. Jag ser även fram emot ett nytt verk av Lap-See Lam, som fick DN:s kulturpris förra året. Hennes hyllade utställning på Bonniers konsthall i Stockholm får i höst en ny del på Röhsska museet i Göteborg.

Det som annars syns på museer och konsthallar är en trend med starkt fokus på den hotade naturen och klimatkrisen. Detta engagerar en rad konstnärer – som ägnat år åt bakgrundsforskning och gestaltning av klimatförändringarnas förödande verkningar.

Här blir utställningarna behövliga brandfacklor, eftersom ett allmänt strutsbeteende försvåras när bilder och ljud förstärker fakta. Uppfostringskonst är sällan särskilt kul men de bästa av dagens konstnärer bemästrar nya tekniker lika bra som traditionella uttryck, kombinerat med en hög poetisk och visuell begåvning.

Paris har fått ett uppsving som konstmetropol efter brexit, då London minskat i betydelse, och i flera höstutställningar speglas den franska huvudstadens ställning genom åren. Albert Edelfelts framgångar i Paris vid förra sekelskiftet manifesteras på Göteborgs konstmuseum, medan Parisromantiken flödar i fotografen Christer Strömholms porträtt på Nationalmuseum. Och den amerikanska fotografen Nan Goldins retrospektiv på Moderna museet ser jag som en av höstens största konsthändelser.

Caroline Mårtensson, fotodokumentation från Ravlunda skjutfält. Foto: Caroline Mårtensson

”Caroline Mårtensson: Innan ridån faller”

Vandalorum, Värnamo, 27/8 - 6/11

Jag har länge följt Caroline Mårtenssons poetiska och tvärvetenskapliga undersökningar av människans påverkan på ekosystemet. Hon har bland annat gestaltat kommersen med hårdbesprutade krukväxter och borrat i hur naturen mår på Ravlunda skjutfält, granne med mitt sommarparadis. Växt-, djurliv och militär verksamhet visar sig vara varandras förutsättning såväl som stå i motsättning. I utställningen på Vandalorum ingår detta mångåriga projekt och en ny video baserad på studier av nattlevande flyn.

Cooking Sections, ”Salmon, Traces of Escapees”. Foto: Bonniers konsthall

”Cooking sections: Undamming rivers”

Bonniers konsthall, Stockholm 31/8-30/10

Cooking Sections bildades 2013 i London av Daniel Fernández Pascual och Alon Schwabe. Bonniers Konsthall presenterar den hittills mest omfattande utställningen med konstnärsduons högst aktuella installationer. ”Undamming rivers” bygger på ett omfattande forskningsarbete om våra levnadsvanor och vad vi äter i relation till en accelererande miljökris och klimatkatastrof. Med laxen som gemensam nämnaren fokuserar duon på livsmedels- och energiproduktionens miljöpåverkan, i synnerhet laxodlingar.

Ulla Wiggen, ”Världsatlas”, 2017. Foto: Ulla Wiggen

”Evigt liv”

Nobelprismuseet på Liljevalchs, Stockholm 1/10-29/1

Nobelprismuseet står bakom ”Evigt liv” på Liljevalchs, där vetenskap, konst och kulturhistoria förenas. Denna grupputställning belyser flera av vår tids ödesfrågor; hur mänskligheten hanterar åldrandet och döden, ser på evigheten och miljöhoten mot framtida liv. Bland konstnärerna märks internationella stjärnor som Mark Dion, Rineke Dijkstra och William Kentridge, jämsides med svenska profiler som Ulla Wiggen, Britta Marakatt-Labba, Éva Mag, Niki Lindroth von Bahr, Christian Partos och Mats Hjelm.

Christer Strömholm, Torun Bülow Hübe, svensk smyckesdesigner, Paris 1949. Foto: Christer Strömholm

Giorgio Vasaris teckningar och Christer Strömholms Parisporträtt

Nationalmuseum Stockholm 6/10 –8/1

Giorgio Vasari blev vida känd för sin bok ”Berömda renässanskonstnärers liv” men även för sin fina samling teckningar av italienska konstnärer från 1300-tal till sent 1500-tal. 100 av dessa ska visas på Nationalmuseums övre plan, varav en del inlån från Louvren i Paris, intill Christer Strömholms foton från Paris på 1940-60-talen. Utställningen fokuserar på hans många porträtt av svenska och internationella konstnärer och kulturpersonligheter, men här ingår även en del okända bilder.

Martin Jacobson, ”Ateljén”, 2020 Foto: Paul Kokamägi

”Coronasamlingen 2021”

Skissernas museum, Lund, 13/10-12/2

Förra året köpte Statens konstråd in konst för 25 miljoner kronor för att stötta det svenska konstlivet under pandemin. Coronasamlingen visas på Havremagasinet Länskonsthall Boden till den 11 september, därefter på Skissernas museum i Lund. Av drygt 500 konstverk av 350 konstnärer har publiken nu en unik chans att se ett brett urval samlat. Konstnärerna representerar olika generationer, har olika bakgrund och uttryck. Men naturen är ett återkommande motiv, både som hotad miljö och kraftkälla.

Rosa Tolnov Clausen, ”Weaving kiosk”. Foto: Johannes Romppanen

”Luleåbiennalen 2022. Hantverk och konst”

Luleå och flera platser i Norrbotten, 15/10-15/1

Luleå Internationella Konstbiennal startade 1992 och är äldst i Skandinavien. 2018 tog Folkrörelsernas Konstfrämjande och dess Norrbottendistrikt över ansvaret för Luleåbiennalen, där årets upplaga har temat ”Hantverk och konst”. Samtidskonst visas i dialog med det vitala konsthantverket – allt från duodji (samisk slöjd) till mathantverk. Evenemangsverksamheten sätter görandet och andra former av kunskapsutbyten i centrum, som i Rosa Tolnov Clausens ”Weaving kiosk” som genomförs i Haparanda.

Albert Edelfelt, ”På havet”, 1883. Foto: Göteborgs konstmuseum

”Albert Edelfelt – modernt konstnärsliv i sekelskiftets Europa”

Göteborgs konstmuseum, 22/10-12/3

En av Finlands mest älskade konstnärer är Albert Edelfelt (1854-1905), en kosmopolit som även hade nära kontakt med Sverige. Flera av hans mest betydande verk ägs av Göteborgs konstmuseum, som i höst introducerar konstnärskapet i hela sin bredd – från kärv realism till moderna skildringar av Paris storstadsliv. Där hade denne tekniskt skicklige och mångsidige målare stor framgång och etablerade ett internationellt nätverk bland konstnärer, samlare och skribenter.

Nan Goldin, ”Self-portrait with eyes turned inward, Boston” (1989). Foto: © Nan Goldin

”Nan Goldin. This will not end well”

Moderna museet Stockholm, 29/10 – 26/2

Nan Goldins retrospektiv på Moderna Museets är den första som tar ett helhetsgrepp om amerikanskans multimediaverk och filmer. Goldin säger sig alltid ha velat vara filmskapare och beskriver sina bildspel som ”filmer som består av stillbilder”. Verken visas i sex specialdesignade rum och här ingår förstås ”The Ballad of Sexual Dependency”, Goldins magnum opus. ”The Other Side” porträtterar vänkretsen av transpersoner, medan ”Memory Lost” beskrivs som en klaustrofobisk resa genom drogabstinens.

Tham & Videgård, Tellus förskola. Foto: Åke E:son Lindman

”Tham & Videgård – Om: Arkitektur”

ArkDes, Stockholm, 11/11-27/8

Tham & Videgård, grundat 1999 av Bolle Tham (f 1970) och Martin Videgård (f 1968), tillhör Sveriges mest framstående arkitektkontor. Till deras prisbelönta byggnader hör Kalmar konstmuseum, Treehotel i Harads och Arkitekturskolan på KTH i Stockholm. Tham & Videgård arbetar med projekt i alla skalor, från kiosker och förskolor till varuhus och flerbostadshus. Utställningen på ArkDes sägs ge en ”fullskalig upplevelse av arkitektur” men redovisar även tankarna bakom deras idéburna arkitektur.

Skulptur av Katarina Norling, utan titel och årtal. Foto: Norrköpings konstmuseum

”Katarina Norling – Drömmen i Tunis”

Norrköpings konstmuseum, 12/11-23/4

Katarina Norling dog i förtid och för första gången sedan hennes bortgång 2019 visar ett svenskt konstmuseum detta speciella konstnärskap. Initiativtagare är Annika Öhrner och cirka 50 verk presenteras – måleri, skulptur och dokumentation kring offentliga gestaltningar, varav ”Bobos hjärta” i Alnarp är mest omtalad. Norling utgick ofta från upplevelser i familje- och vänskapsrelationer och ”levde” sin konst. När hon skapade offentliga verk kände hon in platsen genom att sova och skissa där.

