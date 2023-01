Birgitta Rubin: Tio konstutställningar att se fram emot i vår

Konståret har inletts med förlusten av fri entré till de statliga museernas samlingar, efter att den borgerliga regeringen än en gång plockat bort stödpengarna till detta. Det har fått Nationalmuseum att skjuta upp två planerade utställningar och hålla stängt ytterligare en dag i veckan.

Många av Sveriges museer är redan hårt pressade av besökstappet under pandemin. Nu lär även lågkonjunkturen begränsa publiken, parallellt med att inflationen ökar kostnaderna. Så utställningsperioder förlängs och färre evenemang är att vänta.

Ändå finns det mycket att glädjas åt denna konstvår. Den inleds med porträtt på popikonen David Bowie och lite längre fram av den experimentella konst- och musikstjärnan Laurie Anderson, en av flera kvinnor som lyfts fram, liksom angelägen klimatkonst.

Kunglig glans vankas när Carl XVI Gustaf firar 50 år på tronen samtidigt som det var 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung.

Det uppmärksammas under året på Vasaborgen Gripsholm, och i mars öppnar en praktfull jubileumsutställning på Slottet; ”Vasa till Bernadotte, 1523–1973–2023. Kultur i rikets tjänst”, med unika föremål från de kungliga samlingarna.

Göteborgs konstmuseum bjuder i sin tur på den färgsprakande ”Göteborgskolorismen i nytt ljus”, från april till april nästa år. En grand finale inför en mångårig stängning av museet som ska renoveras och byggas ut.

Sveriges ordförandeskap i EU ska därtill firas med ”Swedish ecstasy”, som i februari öppnar på Bozar i Bryssel med verk av visionära konstnärer som Carl Fredrik Hill och Hilma af Klint – som med start i april ska jämföras med Piet Mondrian på Tate Modern. Dessutom är det 50 år sedan giganten Picasso dog, vilket högtidlighålls med 50 (!) utställningar i främst Spanien och Frankrike.

Men det som många med mig nog ser fram emot allra mest är den största utställningen någonsin med 1600-talsmästaren Johannes Vermeers enastående konst, på Rijksmuseum i Amsterdam 10/2-4/6. Garanterat en upplevelse för livet.

Tio utställningar att se fram emot

David Bowie porträtterad av Sukita på 70-talet. Foto: Masayoshi Sukita

”Bowie by Sukita – From London to Japan”

Kulturhuset Galleri 5, Stockholm, 27/1–13/8

Flera hyllade Bowieutställningar har turnerat jorden runt på senare år. Men ”Bowie by Sukita – From London to Japan” är speciellt producerad för Kulturhuset. Japanen Masayoshi Sukita har tagit många av de mest kända fotona av Bowie och urvalet innefattar mer än 100 bilder främst från 70-talet. Här ges inblickar i samarbetet och den 40-åriga vänskapen mellan fotografen och den kreative popikonen. Dessutom återskapas Bowies personliga bibliotek och Klarabiografen visar filmer om honom.

Jockum Nordström, ”Besvärjelse”, 2022. Foto: Per-Erik Adamsson

”Jockum Nordström. Inget papper, inga mynt”

Liljevalchs+, Stockholm, 27/1–14/5

Jockum Nordströms soloutställning ”Inget papper, inga mynt” på Liljevalchs annex innehåller teckningar, objekt och collage, varav merparten nya. Nordström är känd för sin egensinniga bildvärld, med oväntade korskopplingar i tid och rum, liksom ”en närmast barnslig upptäckarglädje”. I utställningen visar han för första gången mobila skulpturer. De är sammanfogade av enkla material som stålgalgar och trälister, varifrån det hänger bildbitar; porträtt ur böcker eller fläckade papperslappar.

Małgorzata Mirga-Tas, ”Daj he ćhaworo”, 2022. Foto: Marcin Tas

”Małgorzata Mirga-Tas. Jag har en dröm”

Göteborgs konsthall, 28/1–16/4

I storskaliga textila verk, målningar och skulpturer utmanar Małgorzata Mirga-Tas stereotyper om romer. Den polsk-romska konstnärens färgstarka bildberättelser integrerar konsthistoriska referenser med aktivism och betraktelser ur ett feministiskt minoritetsperspektiv. Hennes magnifika installation i Polens paviljong på Venedigbiennalen fick internationell uppmärksamhet och Göteborgs Konsthall är först i Sverige med en soloutställning, vars titel hämtats ur Martin Luther Kings berömda tal.

Frida Orupabo, papperscollage utan titel, 2020. Foto: Frida Orupabo/Galerie Nordenhake

”Flight. Kudzanai Chiurai, Frida Orupabo & Eric Magassa”

Malmö konsthall, 4/2–9/4

Utställningen ”Flight” (engelska för flyg, flygning och flykt), presenterar brännande och kritiskt granskande verk av trion Kudzanai Chiurai, Frida Orupabo och Eric Magassa. Här ingår såväl collage som fotografi, liksom ljud, video och trycksaker i ett arkivverk om de panafrikanska frihetskamperna mot kolonialmakterna. Konsten binds samman av betoningen på minne, uppgörelse och oförenliga motsättningar, som skönhet och smuts, kolonialism och frihet, det förflutna och framtiden.

Peter Geschwind, ”Haunted house”. Foto: Jean-Baptiste Béranger

”Peter Geschwind. After image”

Bonniers konsthall, Stockholm, 15/2–2/4

Nya verk av Peter Geschwind presenteras i ”After image”, ett allkonstverk och optiskt experiment som tar hela Bonniers Konsthall i besittning. Geschwind gick tragiskt bort 2021 under arbetet med utställningen, som ändå förverkligats med hjälp av personer som stod nära honom och hans lekfulla konst, med referenser till filmvärlden. Konstnären utvecklade en unik teknik för ”verklighetsanimationer”: en kvast syns dansa, popcorn verkar poppa och i ett rum simuleras en skälvande jordbävning.

Julia Beck, ”Höstdag”, 1883. Foto: Anna Danielsson

”Trädgården – konst och natur under sex sekler”

Nationalmuseum, Stockholm, 23/2–7/1

Nationalmuseums vårutställning är ”en rundvandring i hur trädgården skildrats i konsten genom tiderna”. Trädgårdskonsten har alltid arbetat med levande material och naturens kretslopp, och såväl paradismyten som miljöhotet är närvarande. Här visas målningar, teckningar, konsthantverk och skulpturer, drygt 300 föremål varav merparten från Nationalmuseums samlingar. Bland konstnärerna märks Watteau, Boucher, van Gogh, Monet och Carl Larsson men även nutida namn som Peter Frie och Emma Helle.

Ester Almqvist, ”Novemberplöjning”, 1914. Foto: Jönköpings läns museum

”Kvinnliga pionjärer – Visionära landskap”

Waldemarsudde, Stockholm, 4/3–20/8

Vårens stora utställning på Waldemarsudde lyfter fram visionära landskapsmålningar av Ester Almqvist, Anna Boberg, Ellen Trotzig och Charlotte Wahlström. Det är fyra länge förbisedda men betydande kvinnliga pionjärer på landskapskonstens område omkring sekelskiftet 1900. Härmed breddas och fördjupas genrens historieskrivning, samtidigt som teosofins betydelse för det svenska konstlivet uppmärksammas. I denna del ingår två stämningsfulla, sällan visade landskapsmålningar av Hilma af Klint.

Laurie Anderson, ”United states part 1”. Foto: John B Cavanagh

”Laurie Anderson”

Moderna museet, Stockholm, 1/4–3/9

Laurie Anderson är en ryktbar gestalt inom amerikansk avantgardekonst, experimentell musik och independentkultur. Hon har svenskt påbrå genom sin farfar från Dalsland och på Moderna museet gör Anderson nu sin största separatutställning hittills i Europa. Hennes gränsöverskridande arbete är poetiskt, personligt och politiskt, och publiken får möta ett urval verk från 1970-talet och fram till i dag. Det är måleri, skulptur, analogt fotografi, ljudband och filmremsor, därtill avancerade vr-verk.

Carola Grahn, ”Namahisvárri” från Nuit Blanche i Toronto, som ska visas på Wanås konst. Foto: Carola Grahn

”Carola Grahn”

Wanås konst, Knislinge, 6/5–5/11

Den omtalade konstnären Carola Grahn är under våren och sommaren aktuell med en omfattande soloutställning på skånska Wanås Konst. Utifrån den traditionella samiska världsbilden utforskar hon den moderna människans relation till och föreställningar om naturen, och uppmuntrar till aktion och reflektion i frågor rörande maktstrukturer och planetens framtid. I skulpturparken ska hon söka sig djupare in i riter, offer och magi, och pröva en dröm om att stå i kontakt med den besjälade skogen.

Jessie Kleemann, stillbild ur videon ”Arkhticós Doloros”, 2019. Foto: Jessie Kleemann

”Ner till norr. Samtida konst i Arktis”

Bildmuseet i Umeå, 26/–14/1 2024

Bildmuseet har stängt för renovering 30/1–25/5. Efter det öppnar storsatsningen ”Ner till norr” med verk av 30 samtida konstnärer från Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Kanada, Norge, Sverige och USA, samt ursprungsnationer i Arktisregionen. Mest känd är amerikanskan Joan Jonas och från Sápmi deltar etablerade namn som Anders Sunna, Katarina Pirak Sikku och Máret Ánne Sara. Utställningen speglar bland annat klimat- och miljöförändringar och en problematisk kolonial historia.

