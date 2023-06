Bistro Guld: Ett guldläge som förtjänar bättre

Logga in

Logga in

Fakta. Bistro Guld Betyg: 3. Betygsskala: 0 till 5. Adress: Eastmansvägen 10, Stockholm. Tel: 08-557 718 80 Hemsida: www.bistroguld.se/ Öppet: Tis–ons 11–21, tor–lör 11–23, sön 11–17. Prisklass: Mellan. Visa mer Visa mindre

Finnes: Unik lokal i guldläge med spatiös terrass mitt i Stockholm. Svindlande takhöjd och stora panoramafönster mot vackra Vasaparken.

Så skulle en mäklarannons kunna se ut för Guldhusets restaurang. Om det hängde på lokalen så borde succén vara given men när det gäller krogar är det inte alltid design och ”läget, läget, läget” som gäller.

Restaurangen Bistro Guld är så här års som gjord för att glittra i Vasastans grönaste park, både inomhus och på den vida terrassen. Matsalen har sällsynt högt i tak och rymmer stora sällskap. De många franska fällstolarna på terrassen är lämpade för att långsamt dricka kaffe eller något från drinklistan – som förslagsvis en mimosa på champagne och apelsinjuice (155 kr) eller en vodkaspetsad kimchi Mary för samma peng.

Sven Harrys så kallade ”Guldhus” med ett fåtal exklusiva lägenheter, konstmuseum och kroglokal ritades av Wingårdhs Arkitekter och stod klart 2011. Under åren har utställningar med Karin Broos, Mårten Lange, Peter Dahl, Cecil Beaton, Anders Zorn, Nathalia Edenmont, Harald Lyth, Julia Beck liksom en hyllningsutställning till Sara Danius och modet visats här.

Rödbetshummus, 95 kr. Foto: Krogkommissionen

Redan från början hade den konstbesatta byggmagnaten (”Konsten blev för mig vad spriten är för en alkis”) en ambition att blanda museets utställningar med kökskonst i restaurangen, vägg i vägg.

Det har väl gått så där. Sedan den ursprungliga krogen fick kasta in kökshandduken, har olika krogkoncept avlöst varandra utan att bli särskilt långlivade, än mindre lyckats sätta Guldhuset på krogkartan.

Senaste försöket är Bistro Guld som öppnade i februari av krögarna bakom Tradition i Gamla stan och Liberdade på Södermalm. De tycktes satsa på ett säkert kort – beprövad franskinspirerad bistromat, men vårens meny var en rejäl dikeskörning med märkliga rätter som anklever i rullrån och en pösig ”langos” som fick oss att längta tillbaka till 90-talets oljedrypande festivalvariant av den ungerska snabbmatsrätten.

Glädjande nog är den nya sommarmenyn mer koncentrerad och köket mer stabilt.

En praktstart är att skölja ner några friska ostron från Normandie med ett glas champagne ur serien som signerats av den svenska champagnekungen Richard Juhlin. Guldkula (vad annars?) (150 kr) är en stabil premier cru som domineras av pinot noir och maskerar det tillsatta sockret (dosage) elegant med sin höga syra och pigga äppeltoner.

Tonfisk med bulgursallad, 235 kr. Foto: Krogkommissionen

Bland förrätterna finns en ljummen rödbetshummus (95 kr) med härlig frisk syra som serveras med krispiga rädisor, läckert sotad grön sparris, rostade solrosfrön och lättgrillat surdegsbröd. Enkelt och gott.

Råbiff (95 kr) med indisk touch är inte lika lyckad. Råbiffens själva raison d’être, ej tillagat kött, har en tendens att försvinna i smakmixen av mynta, harissa, citron, lök, sumak och papadam.

Hällristad gulfenad tonfisk (235 kr) är en av bara tre varmrätter. Med så begränsad meny bör köket kunna leverera tallrikar i toppklass. Själva tonfisken visar sig också vara fantastisk, perfekt tillagad med fin grillyta på det mjälla, rosa och fräscha fiskköttet. Dessvärre dras helhetsintrycket ner av den stabbiga och något jolmiga bulgursalladen med grillad paprika, kapris, fetaost, lime, och den utlovat starka såsen på ”köksmästarens hemliga recept” kunde haft mer sting.

Men ett glas pouilly fumé, 2020 Masson-Blondelet, (160 kr) höjer humöret, ett Loire-vin på sauvignon blanc som även passar utmärkt till den enda vegetariska varmrätten – grillad hjärtsallad med citronette, bakad fårost, svarta oliver, gurka och tomat som toppats med oregano och surdegskrutonger (195 kr).

Entrecote, 365 kr. Foto: Krogkommissionen

Till sommarmenyns kötträtt är snarare ett glas cabernet sauvignon (2019 House of Smith, 155 kr) att föredra. Entrecote (365 kr) är en riktigt saftig och fint marmorerad köttbit med en slant av kryddsmör. Dessvärre simmar entrecoten i en inte alltför minnesvärd rödvinssky. Värt att notera är också att gästen inte tillfrågas om hur en vill ha köttet stekt; rare, medium rare, medium eller well done. I vårt fall var det medium vilket är lite synd på så fin råvara. Tomatsalladen består av en halv semitorkad tomat ovanpå en skål hackad lök i majodressing! De örtpommes som serveras till är fint frasiga, men tyvärr översaltade.

Eventuellt sötsug kan stoppas med rabarber, sabayonne & krossade kakor (95 kr). Rabarberna kunde ha fått behålla mer av sin syra. Nu överraskar de inte när man fiskar fram dem under det fluffiga sabayonnetäcket.

Inte heller basilikamyltade jordgubbar & mandelmjölkssorbet (95 kr) är helgjuten. Glassen är len men lite väl mjäkig i smaken och jordgubbarna har ännu inte fått den där sommarsöta aromen för att det riktigt ska lyfta.

Bild 1 av 2 Basilikamyltade jordgubbar och mandelmjölkssorbet, 95 kr. Foto: Krogkommissionen Bild 2 av 2 Foto: Krogkommissionen

Bistro Guld-teamet tycks vara inställt på att skärpa ambitionerna i matsalen på Eastmansvägen 10. Helhetsintrycket är fina råvaror till klassiska rätter men med innovativa tillägg som ofta drar ner i stället för att lyfta. Det fattas även en viss fingertoppskänsla i köket och servisen är lätt förvirrad, bitvis helt okunnig. ”Pouilly fumé är ... eh pouilly fume”. Det är lite synd på … guldläget.

Alternativ. Om det är fullt Här är tre andra krogar i närheten: 280 meter: Minh Mat, Odengatan 94. 350 meter: Tennstopet, Dalagatan 50. 400 meter: Portal, Sankt Eriksplan 1. Visa mer Visa mindre

Läs mer:

Läs fler av Krogkommissionens tester

Vill du ha mera tips på mat, dryck och krogar? Eller dela med dig av egna tankar och favoriter? Gå med i DN:s Facebookgrupp Snacka om mat och krog!