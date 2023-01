Björn Wiman: 2022 var året då lögnen fick högsta status i Sverige

Det fanns en tid, det känns som ganska länge sedan nu, då det runt nyår var populärt att citera ur William Butler Yeats ”The second coming”, den apokalyptiska dikten från 1919 som fångar känslan av en värld som håller på att falla i sär.

Ni minns det kanske. Hur de berömda raderna ”Things fall apart, the center cannot hold” – allt faller sönder, centrum är för svagt – fick ny och ödesmättad aktualitet och citerades ymnigt både i prestigetidningar som Wall Street Journal och i de sociala mediernas kakofoni. Raderna ”de bästa saknar övertygelse, de sämsta fylls av intensiv passion” gick rakt in i själen. ”Besten” som i texten ”hasar på väg mot Betlehem” kändes djupt verklighetsförankrad. Yeats dikt blev en fixeringsbild för ett stämningsläge i världen.

Kulmen nåddes vid nyåret 2016, i sammanfattningarna av vad som var den tidens definition av ett annus horribilis. Terrordåd i Paris och Bryssel. Brexit. Trump. Ett skitår var slut. Centrum – mitten – hade visat sig för svagt.

I dag, på nyåret 2022, känns Yeats dikt snarare snudd på idyllisk. Mitten? Det var länge sedan någon hade förväntningar på att den skulle hålla stånd. Nu tar besten i stället nästa steg mot Betlehem i sällskap av årets mest signifikativa nyord i Språkrådets lista: ”Permakris.”

En brådstörtad och intellektuellt underhaltig Natodebatt drev oss rakt i armarna på en turkisk diktator

2022 var ett år som bekräftade den tyske författaren Sebastian Haffners uttryck från 1930-talet om att den dystra samtiden mildrades endast av utsikten om en fasansfull framtid. 2022 var den fasansfulla framtiden här. I gryningen den 24 februari vaknade vi till budskap och rubriker som inte har synts i Europa på många årtionden. Det var inte bara den ”europeiska säkerhetsordningen” och ”den geopolitiska balansen” som slagits sönder, utan också något annat, något inuti människor – en tillit till världen som kriget än en gång i människans historia ryckt undan.

Var det så här de kände sig, människorna som levde i Europa under tidigare perioder av växande ofred? Handfallenheten inför tyranniets ofattbara brutalitet. ”Det är i sanning underliga metoder den ryska sovjetregeringen använder”, konstaterade Dagens Nyheter på sin förstasida för 100 år sedan, den 31 januari 1922. Då handlade det om en svår svältkatastrof i spåren av det ryska inbördeskriget, där de bolsjevikiska folkkommissariernas samvetslösa regim drabbade inte minst hundratusentals människor i Ukraina: Dnepr, Donetsk, Odessa.

Men Vladimir Putins krig förändrade världen också i Sverige. En brådstörtad och intellektuellt underhaltig Natodebatt drev oss rakt i armarna på en turkisk diktator. En valrörelse som kapade alla förankringar till verkligheten fylldes av falukorvar och faktaförnekelse. Groteska och, skulle det visa sig, verklighetsfrämmande vallöften ledde till att Sverige nu radarstyrs av ett parti som inte för så länge sedan grundades av bland andra nazistveteraner, fascister och öppna rasister. Med den nya regeringen har lögnen redan fått institutionell status.

Går det att finna tillförsikt i detta tröst- och tidlösa tillstånd? Kanske ändå

Och kanske är det detta tillstånd som är det mest skräckinjagande för oss som fortfarande lever i ett land i fred. Upplevelsen av att kriget tycks ha upphävt tiden – den tid som är en förutsättning för all utveckling. Också i Sverige har landets politiska ledare förnekat historien genom tystnad kring ett högerextremt partis nazistiska rötter och avfärdat framtiden genom att ignorera de faktiska hot som forskare varnar för. I stället har förfluten tid och kommande tid smält samman i ett enda svindlande, nedbrytande nu: ett tillstånd utan historia och utan framtid.

Går det att finna tillförsikt i detta tröst- och tidlösa tillstånd? Kanske ändå. På Nobelmuseums vackra utställning ”Evigt liv” på Liljevalchs i Stockholm citeras fysikern Albert Einstein: ”Folk som vi – som tror på fysiken – vet att skillnaden mellan dåtid, nutid och framtid bara är en envis och ihärdig illusion”, skriver han efter en väns död.

I ett annat rum i utställningen gestaltas vad som händer i hjärnan i dödsögonblicket. Den svenske Nobelpristagaren Arvid Carlsson och andra forskare har visat att aktiviteten i hjärnan, efter att hjärtat har slutat slå, kan öka till något som liknar full vakenhet under flera minuter. Arvid Carlsson menar att detta skulle kunna tolkas som att den avlidna personen får en kontakt med evigheten, en upplevelse som inte har någon tidsaspekt. Denna evighet kommer vi således att uppleva i evighet. En svindlande tanke.

Utställningen avslutas på själva nyårsnatten, i ett mörkt rum med en scen ur Victor Sjöströms filmatisering av Selma Lagerlöfs ”Körkarlen”, tillkommen bara två år efter W B Yeats dikt och delvis sprungen ur samma intresse för spiritism och teosofi. Här visas hur den förhärdade våldsverkaren David Holm – definitivt en av ”de sämsta” i Yeats dikt – i dödsögonblicket på nyårsafton får en ny chans och hur världen, när allt ser som mörkast ut, kan skälva i sina grundvalar. Kanske är det här, i detta tidlösa tillstånd, som sönderfallet i centrum upphör, det blodmörka tidvattnet hejdas och de förnuftiga människorna återfår sin övertygelse.

En evighet. En kort sekund.

Gott nytt år!

