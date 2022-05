Björn Wiman: Bedrövligt att frågan om de ryska barnen kan ställas

Från min arbetsplats i Dagens Nyheters redaktionslokaler har jag varje dag utsikt över ryska ambassaden: en k-märkt 70-talsbyggnad med tillhörande bostadslänga på den plats där Mariebergs gamla porslinsfabrik och signalregementets kaserntomt fanns för länge sedan. Allt nu omgivet av ett avskräckande svart järnstaket med fientligt slipade spjutspetsar.

Bakom staketet fladdrar då och då små fjärilar förbi. Åtminstone är det så det ser ut när den ryska ambassadpersonalens barn springer upp och ner från lekplatsen på den bergknalle som finns i centrum av ambassadområdet. I rosa fleece och gula överdragsbyxor flyger två flickor fram i majsolens sken. De får mig att tänka på Stings 80-talslåt ”Russians”, den patosfyllda och till pekoralet gränsande skildringen av kärnvapenhotet där sångaren ger uttryck för sin förhoppning att också ryssarna älskar sina barn: ”Believe me when I say to you / I hope the russians love their children too.” När Sting nyligen spelade in låten i en ny akustisk version skänkte han inkomsterna till kampen för Ukraina.

Älskar också ryssarna sina barn? Frågan är förstås befängd. Att den ens kan ställas säger något om hur krig och konflikter förgrovar våra uppfattningar om varandra. Den ukrainska författaren Oksana Zabuzjko uppger i en artikel i DN att barn till ryska soldater i Ukraina sägs be sina pappor att ”döda alla ukrainare så snart som möjligt” så att de kan komma hem sedan.

Huvudlinjen i Zabuzjkos artikel var ett hårt angrepp på den ryska litteraturen och den roll som den, enligt henne, haft i skapandet av det som möjliggjort det pågående folkmordet i Ukraina. Det finns, argumenterar hon, strukturer i den ryska litteraturen som har bidragit till att forma de människor som begår övergreppen i Butja och Mariupol: ”På många sätt var det rysk litteratur som vävde kamouflagenäten till Rysslands stridsvagnar.”

Vilken roll har kulturen för framväxten av ett idéklimat som gör folkmordet möjligt?

Oksana Zabuzjkos artikel har – med rätta – mött starka invändningar. I Aftonbladet reagerade litteraturkritikern Rasmus Landström med indignation, kallade den ”rasism” och ”smörja” och ondgjorde sig över att texten över huvud taget hade översatts och publicerats.

Det sistnämnda är en sorglig tendens i en alltmer grälsjuk och repressiv tid. Oksana Zabuzjko är en av Ukrainas internationellt mest kända författare och hennes artikel återspeglar ett raseri mot den ryska kulturen som är vitt spritt i ukrainska kretsar och även officiellt drivs av landets kulturinstitut (se Sofia Nybloms artikel, DN 19/4). Att en stor tidning ska ge plats för detta och andra perspektiv på en extrem situation i världen är en självklarhet.

Därtill är den grundfråga som finns ligger bakom Oksana Zabuzjkos resonemang viktig. Vilken roll har kulturen för framväxten av ett idéklimat som gör folkmordet möjligt? Hennes text – och reaktionerna på den – påminner än en gång om hur otillräckligt det är att försöka upprätta säkra skiljelinjer mellan estetik och samhälle.

Dostojevskij i Moskvas tunnelbana. Foto: Pelagija Tixonova/Kommersant/TT

Den ukrainske kulturvetaren Konstantin Akinsha pekade i en lysande essä i DN (29/3) nyligen på hur betydelsefull den ryska kulturen har varit i skapandet av det sovjetiska och senare ryska samhällssystemet – och detta trots att många av de konstnärer och författare som staten tagit i anspråk i både liv och verk har stått för totalitarismens motsats. Akinshas poäng är att det förvisso är absurt att ge Dostojevskij och andra stora ryska författare skulden för angreppet på Ukraina, men att det är lika naivt att blunda för hur Putins ideologer i dag utnyttjar den ryska kulturen för sina egna syften. Med några få simpla manipulationer har de lagt beslag på ett antal nationella klassiker och gett dem en status som ska förkroppsliga den mytiskt förandligade ”ryska civilisationen”.

Detta missbruk av kulturarvet är på inget sätt unikt. Att de tyska nazisterna gjorde den glödande antisemiten Richards Wagners operor till sitt soundtrack är väl känt, men även stora (och sedan länge döda) andar som Goethe, Schiller och Beethoven enrollerades i krigspropagandan. Alla framgångsrika tyranner vet att kulturen föregår politiken. Putins regim har utnyttjat detta faktum till fullo: dels genom extrem upphöjelse av de kulturuttryck som kan användas i glorifierande syfte (Pusjkin) och dels genom förtryck av de som kan utpekas som ”dekadenta” (Pussy Riot). Woody Allens berömda replik om Wagner och Polen skulle i dag kunna upprepas som pastisch: ”Jag kan bara inte läsa för mycket Dostojevskij. Jag får sådan lust att invadera Ukraina.”

Tillspetstat? Möjligen. Men repliken rymmer ändå en sanning om konstens förmåga att sätta människans förnuft i gungning och om dess förmåga att belysa den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet inom varje människa. Detta är inte att förneka Dostojevskijs dignitet som författare. Tvärtom. Det är just denna dignitet som gör att han kan läsas och användas – snart 150 år efter sin död.

Sanningen är att den klassiska litteraturen, musiken och konsten inte bara kan locka fram det goda och upphöjda hos människan, utan de också rakt motsatta krafterna. Både de som ger den klassiska ryska kulturen skulden för slakten i Ukraina och de som helt förnekar sambandet mellan den och Putins tyranni har alltså fel. Man bör inte sluta läsa Dostojevskij på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Man bör läsa honom mer. Men man bör göra det med skärpt förståelse för den stora kulturens förmåga att rubba både individers och nationers självuppfattning.

I förlängningen blir den diskussion som Oksana Zabuzjkos artikel har utlöst därför en påminnelse om att andaktsfull dyrkan av både konsten i sig och av enskilda konstnärer alltid är en dålig idé, oavsett om det handlar om svenska gangsterrappare eller tyska Nobelpristagare. Att sakralisera kulturen är lika intellektuellt otillräckligt som att bannlysa och bojkotta de kulturuttryck som man för tillfället uppfattar som förkastliga.

En gammal sanning förtjänar att upprepas. Det är inte kulturen som är farlig för människan. Det är människan som är farlig för kulturen.

