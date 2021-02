Björn Wiman: Där man bränner bilder släcks också liv

Hur mycket ryms i ett samvete? I veckan meddelade människorättsorganisationen Amnesty International att man inte längre kommer att kalla den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj för samvetsfånge. Det är visserligen uppenbart att Navalnyj blivit fängslad för sina åsikter efter en farsartad rättegång, men han har också, menar människorättsorganisationen, i tidigare uttalanden gett uttryck för hatpropaganda och kan därför inte uppfylla de formella kriterierna för en ”samvetsfånge”.

Det krävs ingen större konspirativ talang för att räkna ut att beslutet åtminstone delvis är en följd av den ryska regimens kampanj för att smutskasta Navalnyj och den övriga ryska oppositionen.

Men därtill finns också ett större mönster. Dissidenter och oppositionella drabbas, i likhet med hotade konstnärer, journalister och intellektuella, ofta av ett slags repressiv mekanism, också från den allmänhet som borde ge dem sitt stöd. Det kan handla om allt från ren misstänksamhet till skepsis, likgiltighet och antydningar om att de får skylla sig själva för det de råkat ut för.

Detta insinuanta bakgrundsbrus har varit hörbart kring många av de senaste årens mest uppmärksammade fall av dödshotade eller fängslade författare, konstnärer och journalister

Detta försåtliga bakgrundsbrus har varit hörbart kring många av de senaste årens mest uppmärksammade fall av dödshotade eller fängslade författare, konstnärer och journalister, från fatwan mot Salman Rushdie och framåt. I dessa fall återkommer ofta samma uppsättning av illasinnade insinuationer, var för sig eller tillsammans. Det kan handla om att den hotade personens verk eller insatser är undermåliga, att hen avsiktligt har provocerat för att bli känd och tjäna pengar, att den hotade lider av olika brister i sin karaktär, genom sin verksamhet utsätter andra för fara eller går i någon annans ledband. Vad det handlar om är ett slags skuldöverföring, där den hotade eller hatade görs till medskyldig för hoten och hatet.

De senaste veckorna har svenska medier fyllts av rapporter om hur hindunationalistiska demonstranter i Indien bränner bilder på den svenska klimataktivisten Greta Thunberg. Bakgrunden är att Thunberg på Twitter har uttryckt sitt stöd för de hundratusentals indiska bönder som sedan fyra månader protesterar mot en jordbruksreform som de befarar i slutändan kommer att gynna Indiens premiärminister Narendra Modi, en auktoritär ledare som får Donald Trump att framstå som en fanbärare för demokratin.

I ett inlägg delade Greta Thunberg med sig av ett dokument som innehöll information och tips för aktivister som ville engagera sig i rörelsen. Denna ”manual” hade skapats av bland andra 21-åriga Disha Ravi, en av ledargestalterna för klimatrörelsen Fridays for future i Indien. Ravi själv greps av polis som beslagtog hennes telefon – anklagelserna gällde försök till uppvigling, med risk för livstids fängelse, och lät påskina att både Ravi och Thunberg ingick i en konspiration mot Indien – en strategi som liknar den i Ryssland för att tysta regimkritiker.

Den chattråd på appen Telegram där Greta Thunberg och Disha Ravi klarsynt kommunicerar om de risker de utsätter sig för är inte bara en uppvisning i mod. Den avskriver även alla felaktiga föreställningar om att den globala ungdomsrörelsen för klimatet skulle vara styrd av större och mäktigare krafter. Strax före 10 på kvällen skriver Greta Thunberg: ”These hate storms happen sometimes and they are really intense”. Disha Ravi svarar: ”I am really sorry. We are all panicking because this is getting really bad here.” De är bara 18 och 21 år gamla men har redan bred erfarenhet av hot och hatstormar på storpolitiskt orkestrerad nivå.

De brända bilderna på Greta Thunberg har mötts av ett påtagligt ointresse, för att inte säga likgiltighet, i svensk offentlighet. Inte minst mot bakgrund av debatten om hat och hot mot svenska debattörer och journalister är den uteblivna reaktionen märklig.

Här har vi en svensk 18-åring, därtill en av världens mest inflytelserika opinionsbildare, vars bild under aggressiva former bränns under statligt sanktionerade demonstrationer i ett av jordens största länder. Trots det inga officiella reaktioner. Inga upprop eller protester från svenska publicister eller organisationer. Är det för att Greta Thunberg numera bara blivit ”Greta” – ett slags fiktiv symbol som på sin höjd ger upphov till axelryckningar.

Men en bränd bild är ingen barnlek. Färdvägarna för det globala hatet är knappast mindre explosiva i dag än när man eldade upp bilder av Salman Rushdie 1989. Gnistorna från den indiska bildbränningen kan på nolltid omsättas i en våldsam eldsvåda någon annanstans. Där man bränner bilder kan man också släcka människoliv.

Detta handlar inte endast om klimatet. Det är också en fråga om demokrati och yttrandefrihet, desto mer angelägen i en tid då högerauktoritära lögner och maktspråk piskar upp hat mot oberoende röster över hela världen. Reportrar utan gränser uppmärksammade förra året att minst 10 miljöjournalister har dödats i världen de senaste fem åren och att mer än 50 övergrepp på pressfriheten med relation till bevakning av klimat- och miljöfrågor har begåtts under samma period. Flera journalister har också blivit tystade i sin bevakning av miljöfrågor genom rättsliga trakasserier och utdragna juridiska processer.

Bakom de brända bilderna på Greta Thunberg finns alltså även den stora massan av aktivister och journalister som varje dag hotas och hatas, ibland även misshandlas och mördas, utan annat ackompanjemang än omvärldens likgiltighet.

Greta Thunberg, Disha Ravi och de andra indiska aktivisterna tycks själva se historien som en framgång. Inte bara har den repressiva kampanjen mot dem avslöjat att deras rörelse inte styrs av någon annan än dem själva; regimens reaktion visar också att de kan skaka makten i världens största demokrati.

För det förtjänar de vårt stöd. Inte vår misstänksamhet eller tystnad.

