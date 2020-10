Björn Wiman: Därför är dagens USA ett sjukt land

USA-valet 2020

De flesta reagerade med troskyldig fascination. ”Det liknade inget jag tidigare upplevt”, sade en kommentator. ”Det mest kaosiga jag sett”, skrev en annan. ”Ovärdigt”, ”plågsamt” och ”inte klargörande” var andra ord som användes.

I själva verket var den tv-sända debatten mellan USA:s två presidentkandidater i onsdags extremt klargörande. Den visade tydligt på den nuvarande presidentens medvetna strävan efter att underminera tilltron till valet och i slutändan demokratin. Det har ingenting med ”käbbel” eller ”skolgårdsgräl” att göra. Uppspelet inför den 3 november beskrivs och analyseras med samma språk som ett presidentval, men det är inte ett val. Det är en uppvisning i den sortens auktoritära språkbruk som bereder vägen för en statskupp.

Så långt har det gått. USA är i dag inte bara ett land med en sjuk president. Det är ett sjukt land.

Det sistnämnda är inte mitt eget påstående. Det är Yale-historikern Timothy Snyders – och han menar det bokstavligt. I sin nya bok ”Our malady – Lessons in liberty and solidarity” räknar han upp exemplen som skiljer ut folkhälsan i USA från resten av världen. Amerikaner har kortare medellivslängd än nästan samtliga länder med jämförbara förhållanden och är ensamt bland världens rikaste länder om att ha en befolkning där medellivslängden minskar i stället för att öka.

För en vit amerikan i medelåldern är sannolikheten att dö mer än dubbelt så hög som för en invånare i Sverige. För kvinnor, särskilt i den svarta befolkningen, är risken att dö i barnsäng högre än i jämförbara länder. USA konsumerar 80 procent av världens receptbelagda smärtstillande medel trots att man bara är 5 procent av jordens befolkning. Människor dör av överdoser, av luftföroreningar, av självmord.

Det senaste exemplet på hälsogapet mellan USA och andra länder är coronapandemin, som av den nuvarande administrationen har misskötts på ett sätt som inte liknar någon annan demokrati och har lett till över 200.000 amerikaners död.

Sanningen, menar Snyder, påminner om hälsan: Vi saknar den bara när vi inte har den

Utgångspunkten för Timothy Snyders bok är hans egen sjukdom, som höll på att ta hans liv för ett knappt år sedan. Efter en blindtarmsinflammation råkade han ut för en allvarlig infektion i levern som resulterade i en svår blodförgiftning. Snyder skildrar sin mardrömsresa genom det amerikanska sjukvårdssystemet, med läkare som har fått sin yrkesroll komprometterad genom inflytandet från läkemedelsindustrin och privata vårdgivare. Han överlever till slut, med ett nödrop.

Bokens titel använder ordet malady – ungefär ”illabefinnande” – för att beskriva USA:s sjukdomstillstånd. Ordet ligger betydelsemässigt nära ”svaghet” eller ”kraftlöshet” – en känsla av att ingenting fungerar och att ingenting kan göras åt det. Malady har använts i engelskan i hundratals år; vid tiden för amerikanska revolutionen kunde ordet beteckna både ”sjukdom” och ”tyranni”.

”I dagens USA är illabefinnandet både den fysiska sjukdomen och den politiska ondska som omger den”, skriver Timothy Snyder. Amerikaner är sjuka på ett sätt som kostar dem deras frihet och ofria på ett sätt som kostar dem hälsan – en insikt i gammal god svensk statsindividualism: om individen ska få sin frihet måste kollektivet ta ansvar.

”Our malady” är en djupt och rasande patriotisk bok. Den är skriven av stark kärlek till USA och i vibrerande förtvivlan över den riktning landet har tagit. Det egentliga temat är krisen för sanningen. Sanningen, menar Snyder, påminner om hälsan: Vi saknar den bara när vi inte har den. Sanningens kris i USA hänger också samman med hälsokrisen; här finns en av anledningarna till att både det utbredda missbruket av opioider och att coronaviruset kunde spridas i tysthet över USA. Stora delar av landet är i dag en nyhetsöken, utan fungerande lokala medier, och där journalistiken försvinner växer lögner, konspirationsteorier och omotiverad politisk polarisering. Propaganda från Ryssland och Kina ligger i dag närmare samtalet vid många amerikanska middagsbord än den verklighet som finns bara ett kvarter därifrån.

Av samma anledning kommer USA inte att bli ”friskt” efter valet. It is what it is. Det är så här det ser ut.

USA kommer inte att bli ’friskt’ efter valet. It is what it is. Det är så här det ser ut

Sverige är inte immunt mot denna långsamt verkande nedbrytningsprocess av demokratin. Också här kan tillståndet inom sjukvården vara en tidig signal om vart hela systemet är på väg – utan att någon noterar det. Trots att svenska väljare regelbundet rankar sjukvården som den viktigaste politiska frågan präglas dagens offentliga samtal helt av debatten om invandring och lag och ordning. Medan svenska opinionsbildare fastnar i kulturkrig om mjukisbyxor och andra eldfängda symbolfrågor riskerar ett av samhällets verkliga kärnområden att falla i medieskugga.

Också i Sverige finns privata vårdgivare som exploaterar människors ökande otrygghet – i veckan avslöjade DN:s Anna Gustafsson och Marijana Dragic hur vårdbolaget Kry med tveksamma metoder har satt primärvården i Stockholm i gungning. Sedan tidigare vet vi att det stora systemskiftet i den svenska vården, new public management, som låter prislappen gå före patienten, har fått katastrofala konsekvenser.

Även i Sverige hänger hälso- och sjukvården samman med sanningen och demokratin. När alla medborgare har tillgång till anständig sjukvård blir det ett bevis på att samhället i praktiken står för idén om alla människors lika värde. Och motsatt: om hälso- och sjukvård blir ett privilegium för ett fåtal blir det ett bevis för att jämlikhetens idé är upphävd. Det demoraliserar dem som har tillgång till vården och tar livet av dem som inte har det.

Sjukvården är på så sätt demokratins nollpunkt – själva förutsättningen för att den ska fortsätta fungera. Och för att Sverige inte ska bli lika sjukt som USA.

