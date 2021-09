Björn Wiman: Därför är det avskyvärt att leva i Stockholm

På väg in till parkeringen utanför min mataffär finns en skylt med en lika tydlig som tidsenlig uppmaning: ”Ni som spelar padel. Vänligen parkera inte på Ica-markerade platser”.

Man frestas att tänka på Brecht: först kommer käket, sedan padeln.

Men även utan hjälp av tysk 1920-talsdramatik sammanfattar skyltens budskap på många sätt livet i Sveriges huvudstad 2021: striden på kniven över något så trivialt som parkeringsplatser, varggrinet bakom den tillkämpade vänligheten, den allt överskuggande konkurrensen om utrymme. Och, inte minst, den närmast epidemiska nyfikenheten på allt som är ”nytt”, vare sig det handlar om elsparkcyklar, nya sätt att få hem snabbmaten eller att spela låtsastennis i burar. I Stockholm skapar man kanske inte trenderna, men man hakar på dem som om livet hängde på det.

I veckan stod min DN-kollega Kristofer Ahlström för en svidande vidräkning med Stockholms förmåga att locka fram det sämsta inom varje människa, genom den ständiga tillförseln av dessa onödiga förnödenheter: cykelmatbud, underlivsdeodorant, reklamskyltspråmar, drejkurser för husdjur. ”Jag själv förvandlas till kapten Haddock ungefär fyra gånger om dagen av att leva i huvudstaden”, skrev Ahlström.

Han är inte den enda stockholmaren som upplever hur hans fredliga vardagsliv förvandlas till en serie kontinuerliga raseriutbrott. ”Varför ska jag bo här när jag bara blir arg? Jag blev en surgubbe”, sade serietecknaren Mats Jonsson i en införstådd intervju med Åsa Beckman. Jonsson har botat sin folkilska genom att flytta hem till sin barndomsbygd i Ådalen, där han funnit frid och ro.

Själv är jag, till skillnad från Mats Jonsson, Åsa Beckman och Kristofer Ahlström, inte inflyttad, utan en ”äkta” stockholmare sedan tre generationer. Både mamma och pappa föddes här, mormor, morfar och farfar också. Den enda utbölingen var farmor, som kom hit med en livaktig dos svart pessimism från finska Karelen bara två år gammal men som sedan snabbt rotade sig i hyreslimpornas och bingohallarnas stad, söder om Söder.

På senare år har jag märkt hur något knyts samman i magen så fort jag närmar mig mitt hem

Mitt ursprung utgör dock inget hinder för att även jag finner staden allt mer avskyvärd. Tvärtom. På senare år märker jag hur något knyts samman i magen så fort jag närmar mig mitt hem via de nybyggda men underdimensionerade biltunnlarna, där adrenalin och aggressioner kokar ihop till en vedervärdig brygd redan före klockan sju på morgonen. Inte heller handlar min motvilja längre bara om det som alltid varit Stockholms mindre charmiga kännetecken – människorna som trängs och knuffas på gatorna, som inte ser inte varandra i ögonen och släpper igen dörrarna i ansiktet på den som kommer efter. Nej, olusten har stegrats till en avgrundskänsla av rent existentiella mått. För mig är Stockholm inte längre en stad. Det är ett tillstånd.

Denna vantrivsel är förstås varken originell eller ny. ”I staden där studerar man. Där har man sin fabrik./Där har man sitt kontorslandskap, sin marknad, sin butik./Man talar om sin marknadsdel, sitt jobb och sin säsong./Är det konstigt att man längtar bort nån gång?” skaldade Stikkan Anderson i en civilisationskritisk slagdänga redan 1971.

”I Stockholm skapar man kanske inte trenderna, men man hakar på dem som om livet hängde på det”, skriver Björn Wiman. Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån

I Ulf Lundells ”Jack” några år senare åker den sönderfestade huvudpersonen ner till en gammal kompis som har flyttat till ett hus i ett böljande åkerlandskap i Småland för att ”leva Waldenliv”. Den numera karottklippte vännen möter honom i blåställ och talar med frustande vitalitet om hur giftfri odling och nya levnadsvanor är enda sättet att möta jordens snart förestående undergång. Till middag serveras ginsengte, stekta grönsaker med kokta linser. Medan vännen frustar vidare om sin nyvunna harmoni och lycka i naturens sköte känner sig huvudpersonen sig allt mer förtappad: ”Och jag kände mej sjuk. Sjuk så sjuk. Här satt jag, hålögd och gråhyad, med dessa friska, riktiga människor i deras gamla vinda, trevliga kök och sörplade stärkande, mystiska vätskor.” Vännen fortsätter prisa lugnet och lärkserenaderna och avfärdar bryskt livet i staden: ”Där är det bara snett. Med hippa brallor och tajta flin och meningslöst hålligång.”

Hippa brallor. Tajta flin. Meningslöst hålligång. Se där tre tidlösa skäl till vantrivsel i Stockholm.

I sin nya och mycket sympatiska bok ”Livet på landet” glider författaren och journalisten David Jonstad, som lämnade Stockholm för en gård i Dalarna för några år sedan, vidare på den nya gröna vågen. Han påminner om hur den växande motviljan mot storstaden återspeglar en global utveckling, sedan världen för ett drygt årtionde sedan passerade den punkt då det för första gången i historien bodde fler människor i städerna än på landsbygden. Kanske är det naturligt att allt fler i dag ansluter till det motstånd mot stadslivet som alltid funnits inneboende i urbaniseringen, ett motstånd som också alltid burit på en önskan om en djupare samhällsförändring. Det finns studier som pekar på att ju högre konsumtionsnivåer ett land har, desto färre svarar att livet känns meningsfullt. Vi vet priset på allt men värdet av inget.

Det finns studier som pekar på att ju högre konsumtionsnivåer ett land har, desto färre svarar att livet känns meningsfullt

Kanske, tänker jag medan bilderna strömmar in från ett översvämmat New York, är det därför vi står så handlingsförlamade inför den klimat- och hållbarhetskris som som nu sköljer över både neon och betong. Kanske uppfattar vi våra liv i storstaden som så tömda på egentlig mening att vi inte längre tycker att de är värda att slåss för. Kanske känner många innerst inne att hippa brallor, tajta flin och meningslöst hålligång inte är det liv som vi är skapade för – och att det därför lika gärna kan gå under.

Till det kommer att de flesta av oss som lever i stora städer inte heller har en aning om hur vi ska benämna alternativet. De flesta kan inte flytta ”hem” igen eller ”ut till landet”. ”Om vi inte tar oss tid att upptäcka den mångfald av liv som finns i vår omedelbara närhet, hur ska vi då kunna bromsa utrotningen av det vilda livet på jorden? Det vi inte heller har några starka känslor för kommer vi heller inte att kämpa för”, skriver David Jonstad.

Han citerar en vacker tanke av en författare som visste något om drömmar, Antoine de Saint-Exupéry: Om man ska bygga ett skepp så ska man inte i första hand be folk att fälla träd och såga plankor. I stället ska man lära dem att längta till havet.

Läs fler krönikor av Björn Wiman. Prenumerera också på nyhetsbrevet Kulturveckan med Björn Wiman som kommer i din mejlbox varje torsdag.