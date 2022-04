Björn Wiman: Därför är jag emot svenskt medlemskap i Nato

I februari 1940 befinner sig författaren Sven Stolpe som korrespondent vid fronten i finska vinterkriget. I en artikel i tidskriften Vi och ni redogör han för sina intryck av grannlandets armé. ”Det som gripit mig mest”, skriver Stolpe, ”är dess stolta likgiltighet inför döden”.

I svärmiska och närmast exotiserande ordalag prisar han de finländska soldaternas ”beredvillighet att ge sina liv för fosterlandet”. Här finns människor av alla sorter. ”En vacker estet och kulturkritiker” uppges ha förvandlats till en soldat ”full av handlingskraft och mod”. En ”stillsam rektor” sägs ligga i månskenet i 47 graders kyla och med sina väldiga vantar ”vända bladen i en tysk pedagogisk tidskrift”. Storögt möter Stolpe tystlåtna arbetare och skäggiga skogshuggare. ”Alla kommer att stupa för att deras land ska bestå”, skriver den svenske författaren.

Det finns ingen anledning att vifta bort vare sig den finländska arméns insatser under angreppet från Stalins Sovjet eller det svenska engagemanget för Finland under vinterkriget. Sven Stolpe var inte ensam om att hänföras. Många svenskar kände en stark solidaritet med Finland, vars sak väckte en stark folklig våg av medkänsla och samhörighet. Också pacifisten Barbro Alving, Bang, rycktes med i känslorna när hon i DN rapporterade hem om dödsföraktande unga finländare som förde tankarna till de mustiga hjältesagorna i ”Fänrik Ståls sägner”. ”För oss är livet grymmare än döden / Vi äga inte mer ett fosterland”, skaldade Olof Lagercrantz, redaktör för tidskriften Den Frivillige som spreds bland de 8 000 svenskar som anslöt sig till de finska trupperna. ”Högtidstalen och tidningsledarna var fulla av känslor men snåla med fakta”, skriver Henrik Berggren om tidens stämningsläge i boken ”Landet utanför – Sverige under kriget 1939–1940”.

’Högtidstalen och tidningsledarna var fulla av känslor men snåla med fakta’

Vad är fakta i Sverige i dag? Bland annat att 46 procent av svenskarna i dag säger ja till svenskt medlemskap i försvarsalliansen Nato, enligt DN/Ipsos nya mätning, gjord under andra halvan av mars. Resten är emot eller osäkra. Majoriteten av svenskarna gör alltså även fortsättningsvis samma analys som Niklas Ekdal gjorde i DN strax efter Rysslands anfall på Ukraina: att svensk säkerhetspolitik ytterst syftar till en enda sak, nämligen att försvara den svenska nationens överlevnad. Sverige är inte i krig, och en majoritet av befolkningen är alltså inte övertygad om att ett svenskt medlemskap i Nato, just nu, är det bästa sättet att se till att så fortsätter vara fallet.

Att döma av stämningsläget i den politiska och mediala offentligheten skulle man dock snarare kunna tro att siffran var 86 procent. Den majoritet av befolkningen som sätter ett frågetecken framför ett svenskt Natomedlemskap avskrivs regelmässigt som verklighetsfrånvända fegisar. Varför?

Jag är ingen pacifist och kan därmed ducka för debattens värsta okvädingsord. Tvärtom är jag förespråkare av allmän värnplikt, inte minst som det klassöverskridande integrationsprojekt som det svenska samhället i dag behöver bättre än någonsin. Jag gjorde själv glädjelöst min militärtjänst i en pansarbandvagn i Strängnäs i slutet av 1980-talet och skulle antagligen solidariskt ställa upp i den funktion som tilldelas mig om det blev nödvändigt, vilket för mig som drygt 50-årig man med snart vuxna barn är lätt att säga.

Jag är också väl medveten om att världen sedan den 24 februari 2022 står inför en ny säkerhetsordning, sedan länge grundlagd av demokratins globala tillbakagång och den massiva framväxten av desinformation och propaganda. Om hälften av den energi som nu ägnas åt att förespråka att Sverige ska gå med i Nato hade lagts på att under de senaste tio åren försvara sanningen och det ryska civilsamhället från Vladimir Putins auktoritära repression hade hans invasion av Ukraina knappast varit möjlig.

Det första är att Nato är en kärnvapenallians och kärnvapen är det absolut onda

Men de enligt min uppfattning tyngsta argumenten mot Nato är, symptomatiskt nog, också de som mest sällan hörs i debatten. De förtjänar därför att upprepas.

Det första är att Nato är en kärnvapenallians och kärnvapen är det absolut onda. Som medlem skulle Sverige förbinda sig till den destruktiva doktrin om avskräckning som i dag i praktiken hindrar västvärlden från att militärt ingripa till stöd för Ukraina.

Det andra argumentet handlar om framtiden. Ska vi inom loppet av några veckor, på basis av en bräcklig och grälsjuk politisk majoritet, fatta ett beslut som kommer att påverka framtiden i årtionden framöver? Redan i dag vet vi att halva det politiska etablissemanget i Natos största medlemsstat USA har svurit trohet åt en auktoritär dåre som har kallat Putin för ”geni” och uppviglat till en statskupp mot demokratin. Om bara två och ett halvt år kan samma person ånyo vara USA:s president och därmed den som de facto fungerar som Natos – och därmed Sveriges – överbefälhavare.

Långsiktig säkerhetspolitik handlar inte om att sitta i ring och sjunga ”Kumbayah”. Men det räcker inte heller inte att slå sig för bröstet med storvulna citat ur ”Bröderna Lejonhjärta”

Det tredje argumentet handlar om militarismens logik. Långsiktig säkerhetspolitik går inte ut på att sitta i ring och sjunga ”Kumbayah”. Men det räcker heller inte att slå sig för bröstet med storvulna citat ur ”Bröderna Lejonhjärta”. De ekonomiska prioriteringar som militarismen och glorifieringen av den tvingar fram är precis de motsatta till vad både Sverige och världen behöver. Kriget har skapat senkommen insikt om det säkerhetspolitiska hot som beroende av fossila bränslen i allmänhet och ryska i synnerhet innebär; bara sedan Rysslands invasion av Ukraina har EU köpt ryskt kol, gas och olja för 230 miljarder kronor – pengar som går rakt in i militär upprustning åt motståndaren. Nato har sent omsider erkänt klimatkrisen som den konfliktskapande faktor den är, men de summor som kommer att satsas på militär upprustning de närmaste åren kommer också att ta resurser från den hållbara utveckling som på längre sikt är det enda som kan trygga fred och säkerhet.

”Människolivet är ofta bara att födas, leva besviken och sedan dö”, skriver Sven Stolpe i sin av dödsromantik förvridna rapport från vinterkriget 1940. I frågan om Nato kommer Finlands sak återigen att bli vår. Men det är knappast betryggande att se den svenska offentligheten böja sig som ett sädesfält för vinden. Det har hänt förr – och konsekvensen när vinden slår om är alltid lika obehaglig.

Läs fler krönikor av Björn Wiman. Prenumerera också på nyhetsbrevet Kulturveckan med Björn Wiman som kommer i din mejlbox varje torsdag.