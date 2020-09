Björn Wiman: Därför är Ruth Bader Ginsburgs död en katastrof

USA-valet 2020

Utspelet kom möjligen från oväntat håll. Artisten och tv-profilen Peg Parnevik, uppvuxen i Florida, var gäst i SVT:s ”Utrikesbyrån” för att ihop med bland andra tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt ge sin syn på presidentvalet i USA. Vilken fråga är valets viktigaste? undrade programledaren. ”För min generation är det ju klimatfrågan”, svarade Peg Parnevik. ”Om vi inte svarar på klimatfrågan gör det ingen skillnad vad som händer med ekonomin och allt det andra – vi måste göra något åt det nu!”

Peg Parnevik är kanske inte representativ för unga amerikaner. Men det hon säger är helt sant. Och i dag förmodligen även uttryck för en stämning som förstärktes av den 87-åriga Ruth Bader Ginsburgs bortgång förra helgen. Att följa reaktionerna från USA direkt efter beskedet om den respekterade domarens död var som att stirra ner i en avgrund av förtvivlan och – faktiskt – fasa. Oavsett utgången i presidentvalet kommer det amerikanska samhället nu under årtionden framåt att präglas i starkt reaktionär riktning på snart sagt alla områden: aborter, sjukvård, mänskliga rättigheter, valsystemet.

Även, faktiskt, på det område som Peg Parnevik och hennes generationskamrater pekar ut som det viktigaste. Hur då? undrar kanske någon. Vad har Högsta domstolen med klimatet att göra?

Allt, kan det visa sig. I tidskriften New Yorker gör författaren Bill McKibben, en av den amerikanska klimatrörelsens förgrundsfigurer, en genomgång av hur Högsta domstolens nya sammansättning kan försvåra processen med att begränsa utsläppen av växthusgaser i USA. En stabil konservativ majoritet i Högsta domstolen kan ytterligare lamslå de redan skrala ansatserna till en effektiv klimatpolitik på nationell nivå, menar McKibben.

Mycket av klimatregleringen i USA i dag vilar på utsläppslagstiftningen Clean air act och är beroende av Högsta domstolens utslag i rättsfallet Massachusetts vs EPA från 2007, ett av USA:s viktigaste miljömål någonsin. I fallet slog domstolen fast att växthusgaser är hälsofarliga och uppdrog – med minsta möjliga majoritet – åt den amerikanska miljömyndigheten EPA att skydda medborgarna. Med en ny sammansättning i domstolen kan detta ändras med ett pennstreck. Allt fossilindustrins representanter behöver göra är nu att överklaga ett avslag på en ansökan om en ny pipeline eller en ny oljefyndighet så kommer Högsta domstolen i slutändan, troligen, att ge dem rätt och skapa ett nytt prejudikat.

Högsta domstolen försökte sätta käppar i hjulet redan för Franklin D Roosevelts reformprogram The new deal på 1930-talet. I dag skulle även en urvattnad version av det moderna reformprogrammet Green new deal, som har ett växande stöd inom Demokraterna, ha mycket små möjligheter att passera genom en republikanskt dominerad domstol. Det går inte att säga det på något annat sätt. Ruth Bader Ginsburgs död var en katastrof – också för klimatet.

Rädslan och insikten om allvaret börjar sprida sig i USA, inte minst efter årets rekordsäsong av bränder och orkaner. Tre av fyra amerikaner ser i dag sambandet mellan klimatförändringarna och naturkatastroferna, en av fem säger sig vara beredda att flytta för att undkomma fara i framtiden. Bill McKibben pekar på paradoxen att Högsta domstolen med sin nya sammansättning kommer att bli ännu mer ur fas med sin tid. Samtidigt som den folkliga medvetenheten stiger blir de strukturella hindren för förändring allt högre. Ett liknande dilemma visar sig i fallet med Preems förnuftsvidriga utbyggnadsplaner av raffinaderiet i Lysekil, där konflikten mellan svensk lagstiftning och EU:s utsläppsrätter kan göra det svårt för regeringen att driva en progressiv klimatpolitik.

Båda fallen visar att juridiken är ett av de viktigaste verktygen om klimatkrisen ska hindras från att eskalera till en fullskalig katastrof. Det är lagarna och tillämpningen av dem som i slutändan styr både företags och människors värderingar. I EU är man nu på väg att skärpa utsläppsmålen, samtidigt som fler och fler banker tillkännager att deras utlåningspolicy i framtiden måste stämma överens med Parisavtalet. Kalifornien, världens femte största ekonomi, kommer förbjuda all försäljning av fossilbilar från år 2035, vilket i sin tur kommer att få omfattande följder för fordonsindustrin. Det ena påverkar det andra.

Allt handlar, som klimataktivisten Greta Thunberg sade under ett besök på DN i veckan, om tid. Tid som snart inte finns. Att omställningen är här kan alla se som har ögon att se med. Frågan är hur mycket tid vi kommer att förlora. Häromveckan veckan slog Financial Times fast att ”big oil” håller på att dö, samtidigt som tidskriften The Economist – inte känd som ett kamporgan för klimataktivister – ägnade ett nummer åt hur förnybar energi kommer att omskapa världens geopolitiska förutsättningar. ”Det farligaste som kan hända är att det går för långsamt”, skrev tidningens chefredaktör Zanny Minton Beddoes. Den tidigare moderatledaren Carl Bildt – som inte heller hittills gjort sig känd för sitt motstånd mot fossilindustrin – uttryckte sitt (högst befogade) tvivel på ärligheten i Kinas utspel i FN om att bli klimatneutrala till 2060.

Carl Bildt, Economists chefredaktör, Peg Parnevik… Kalla mig fördomsfull, men i min värld är det inte personer som man för för fem år sedan hade trott skulle sätta klimatkrisen högst på agendan.

Men vad de visar är att klimatförnekaren Donald Trump och hans lakejer i Washington blir allt mer isolerade. ”Dränera träsket”, sade Trump. Vilken ironi. Världen kommer att fortsätta att röra sig vidare medan han och hans anhang sjunker allt djupare ner i sumpmarken. I dag är frågan hur mycket de hinner dra med sig när de sjunker.

