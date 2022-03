Björn Wiman: Den stora lögnens logik fungerar också i Sverige

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

En dryg vecka efter att Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson i en famös tv-intervju vägrade välja mellan Vladimir Putin och Joe Biden inledde den ryske presidenten sin massaker på Ukraina. En tid senare försökte Åkesson skadehantera. I en debattartikel i Expressen lanserade han teorin att det framför allt var ”gröna partier” som agerat som ”Putins nyttiga idioter” i Europa. Hans artikel fick eko hos diverse nätkrigare som skärpte anklagelsen till att det skulle ha varit ”miljörörelsen” som ligger bakom kriget mot Ukraina.

Häpnar du över skamlösheten? Det är precis det som är meningen. Vi lever i den stora lögnens logik, och Jimmie Åkesson har lärt sig av de bästa. Om man inte kan bli trodd med hjälp av en liten lögn, är det lika bra att dra till med den stora – den som är så osannolik att åhörarna inte tror att det kan vara en lögn. Alltså kan den ryska utrikesministern Sergej Lavrov påstå att Ryssland inte alls har invaderat Ukraina och hans svenska lakejer att det är Greta som bär skulden.

Fakta i målet är förstås de rakt motsatta. Strax innan ledamöterna i Sveriges riksdag i torsdags gick in för att lyssna på Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj avslog alla partier utom MP och V ett initiativ för att stoppa all rysk energiimport till Sverige och EU, trots att Europa varje dag köper rysk gas och olja för sex miljarder kronor – pengar som går rakt in i Putins krigskassa. På alla fronter har Sverigedemokraterna och de högerauktoritära partierna drivit en politik som ökar Europas beroende av Ryssland, samtidigt som ”gröna partier” konsekvent velat motverka beroendet av både ryska och andra fossila bränslen. Även om man som kärnkraftsagnostiker håller med om att det var ett misstag att stänga fungerande kärnkraftverk i Tyskland, är det förstås varken fältbiologer eller fågelskådare som har finansierat Putins invasion av Ukraina.

Den stora gasledningen Nordstream, genom vilken Europa i praktiken har betalat för Putins krigsmakt, godkändes i Sverige 2009 efter flera år av påtryckningar från näringslivet. Till motståndarna hörde ”miljörörelsen” tillsammans med Försvarsmakten och FOI; exempelvis varnade Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson tidigt för de säkerhetspolitiska konsekvenserna av ledningen. Många av dem som nu i ord uttrycker sin avsky över Rysslands barbari mot Ukraina har i praktiken tagit betalt för att marknadsföra en positiv bild av landet. Den Moderaterna närstående pr-byrån Kreab hävdade så sent som 2019 att Ryssland var ett pånyttfött land med framtiden för sig; enligt tidningen Dagens ETC har all information på Kreabs hemsida om verksamheten i Ryssland nyligen raderats.

Det är knappt man tror att det är sant. Men också Sverige börjar på så sätt likna den surrealistiska låtsasvärld som den rysk-engelske författaren Peter Pomerantsev skildrade i titeln till sin bok om rysk television från 2016: ”Ingenting är sant och allting är möjligt”.

Men att skylla på ”miljörörelsen” är en tradition med anor. Nationalister och auktoritära krafter har länge utsett den till sitt främsta hatobjekt och beskriver ofta miljö- och klimataktivister som konspiratörer och fiender till det riktiga ”folket”. Man vet vilka strängar man spelar på, inte minst i krigstider. I en djupare idétradition handlar det om ett förakt för naturen och dess organiska material och om idén om en konflikt mellan en stark, mekaniserad mänsklighet och en svag, degenererad natur.

Det är också därför som de både rationella och effektiva förslag som snabbt skulle kunna minska beroendet av Putins krigsbränsle inte tas på tillräckligt allvar. Ransoneringar, fartbegränsningar på motorvägar, sänkta inomhustemperaturer och bilfria dagar i städerna är alla utmärkta förslag – praktiskt prövade under oljekrisen på 70-talet – men också åtgärder byggda på ”mjuka” dygder som går emot tillväxtens logik; Greenpeace har exempelvis räknat ut att man genom att stoppa kortdistansflyg inom EU, där järnväg är ett alternativ, skulle kunna minska den årliga oljeimporten från Ryssland med runt två miljarder euro. Men intresset saknas hos politiker som med sin ena hand höjer det våta fingret i luften och viftar med bensinpumpen med den andra.

Ekonomiprofessorn Lars Calmfors, knappast känd som ett rödgrönt brushuvud, skrev nyligen i DN att det är ”beklämmande” att lyssna till hur svenska partier, både till höger och vänster, försöker övertrumfa varandra i sänkningar av bensin- och dieselskatterna. Problemet, konstaterade Calmfors, är att sänkningen av dessa skatter bidrar till att hålla uppe efterfrågan på olja. Därigenom blir det möjligt för oljeproducenterna att ta ut högre priser, vilket på så sätt bidrar ännu mer till att finansiera Putins krig.

EU fortsätter alltså att stärka både Putins krigsmaskin och en fossil ekonomisk logik som kommer att leda till värre klimatförändringar, fler konflikter kring råvaror och fler krig. Yale-historikern Timothy Snyder – till skillnad från Jimmie Åkesson en framträdande expert på Rysslands och Ukrainas historia – kallar Putins krig för ett ”kolvätekrig”: ”Detta krig är det sorts krig vi kommer att få om vi blir en värld som är beroende av olja och gas och av folk som kontrollerar dessa ämnen.”

Slutsatsen är elementär. I en värld som brinner måste vi sluta köpa och bränna dessa ämnen. Inga pansarskott i världen kan skymma det faktum att det är vi – för en gångs skull är ordet ”vi” befogat – som finansierar den förgörelse av mänsklig värdighet som nu pågår i Mariupol och andra ukrainska städer. ”Vi står upp för Ukraina”, heter det. Det är den största lögnen av dem alla.

