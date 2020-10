Björn Wiman: Det börjar med judarna – men det slutar inte med judarna

Humorgruppen Grotesco visste vad de gjorde när de år 2011 skrev låten ”Bögarnas fel” – ett mästerligt satiriskt nummer som driver med homofobi och fördomar mot hbtq-personer. I texten används antisemitismens klassiska syndabocksmotiv för att peka ut en grupp som ges skulden för allt elände på jorden: krig, katastrofer, jordskalv, översvämningar och utförsäljningen av statliga Vin & Sprit-centralen.

Numret vore inte så fruktansvärt roligt om det inte hade en klangbotten i både historien och dagens verklighet. Våren 2019 avslöjade exempelvis tidningen Kvällsposten hur ett antal demonstranter från SSU i Malmö skrikit antisemitiska slagord under en 1 maj-demonstration i staden, men också att samma personer under ett årsmöte hade luftat fientliga fördomar om hbtq-personer – bland annat uppfattningen att homosexuella är ”smutsiga”.

Det är i det perspektivet man bör se DN:s avslöjande om att den populäre utbildningsledaren och skoldebattören Hamid Zafar – känd som Rektor Hamid – visar sig ha skrivit grovt nedsättande om judar och homosexuella under pseudonym på nätet.

De studier som mäter så kallad gruppfokuserad fientlighet – en inställning som visar sig i avståndstagande och ogillande mot olika minoriteter – visar entydigt att fördomar mot judar nästan alltid samspelar med hat också mot andra grupper. Närvaron av antisemitiska fördomar blir på så vis en indikator också på fientlighet mot hbtq-personer och andra minoriteter. Det börjar med judarna. Men det slutar inte med judarna.

Den 5 mars 1933, bara en dryg månad efter nazisternas maktövertagande i Tyskland, publicerades exempelvis en kort notis i en av Berlins tidningar. ”14 nattbarer stängda”, utropade rubriken i triumfatorisk frakturstil. Lokalerna i fråga var dock inte vilka ”nattbarer” som helst, utan ställen som särskilt besöktes av hbtq-personer. Genom att stänga barer och kaféer, förbjuda gaytidningar och införa övervakning av möten och sammankomster för homosexuella såg nazisterna till att rasera den bärande strukturen bakom Berlins då livaktiga hbtq-kultur, som under 1920-talet var den mest aktiva i världen.

Och på samma sätt som hatet mot judarna har också hatet mot hbtq-personer en tendens att dyka upp i de mest skiftande förklädnader, både religiösa och sekulära. Hamid Zafar hänvisar i sina svar till DN att han vid tillfället hade ”en värdekonservativ syn på samhället” och det är sant att just judendomen ofta kommit att stå som symbol för den gränsupplösning som präglar radikalism och modernitet. Faktum är att judehatet i Europa nådde nya höjdpunkter just under slutet av 1800-talet, då många länder anpassade sig till en utpräglat ”judisk” livsstil, präglad av upplysning, modernitet och urbanisering. Den rysk-amerikanske historikern Yuri Slezkine har med en metafor från antikens gudasagor beskrivit relationen mellan judarna och de europeiska staterna som en krock mellan den lättfotade gränsöverskridaren Hermes och den jordbundne Apollon. ”Modernisering innebär att göra alla till judar”, skriver Slezkine.

Dessa idéhistoriska stråk är i grunden mer intressanta än både Hamid Zafars personliga bortförklaringar och offentlighetens oeftergivliga fördömande.

Dessa idéhistoriska stråk är i grunden mer intressanta än både Hamid Zafars bedrövliga bortförklaringar och offentlighetens oeftergivliga fördömande. ”Rektor Hamid” är inte det första fallet i historien – snarare förkroppsligar han ett mönster som finns överallt, på alla nivåer, i samhället. Till DN säger Zafar att den som är utan synd ska kasta första stenen – och nog har han rätt i att stenarna har haglat genom historien, bara inte åt det håll han tänker sig.

Både i fallet med judar och hbtq-personer är det samhället självt som har pekat ut dessa grupper som avskydda avvikare, oavsett hur de enskilda individerna har agerat för att bli tolererade. I bägge fallen rör det sig om djupt irrationella krafter: homofobin är ofta starkast där hbtq-personer är osynliga, och de antijudiska schablonerna som mest livskraftiga där det finns få eller inga judar alls. Båda grupperna har genom historien också gjorts till syndabockar för det ena eller det andra – den homosexuella frigörelsen i Sverige sammanföll inte bara med aidsepidemin utan även med den gryende globalisering som många upplevde som ett hot mot det stabila sås och potatis-samhället. Klart det var bögarnas fel!

Men varken hatet mot judar eller hbtq-personer är något skämt. Det har funnits genom århundradena och det finns i vår tid, där konspirationsteoriernas svartkonst tar över allt mer av det offentliga utrymmet. Och lögnerna är dessvärre effektiva politiska redskap, långt utanför de kommentarfält där Hamid Zafar har agerat i lönndom. Konspirationsteorier påverkar val, offentliga samtal, människors världsbild. De fungerar.

Det finns ingen anledning att underskatta faran med denna utveckling, vare sig för världens judar, hbtq-personer eller andra. Antisemitismen är alla konspirationsteoriers moder. Vad Hamid Zafars fall visar är att en värld styrd av lögner förr eller senare kommer att vända sig mot judarna.

