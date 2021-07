Björn Wiman: Dödshettan som får dig att se solen med nya ögon

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

”För hjärtat är allt enkelt: det slår så länge det kan.”

Av någon anledning kommer jag att tänka på den första meningen i Karl Ove Knausgårds romanserie ”Min kamp” när jag följer rapporteringen om veckans extrema hetta i nordvästra USA och Kanada. Detta är det nya normala, säger någon, men det är inte sant. Detta är inte ”det nya normala”. Detta är klimatkrisen och den kommer bara att bli värre. Det härliga svenska ordet ”värmebölja” kan snart få en ny laddning.

Den dödliga värmevågen i USA och Kanada är en av de mest extrema som har observerats i världen. Den har slagit temperaturrekord på samma sätt som dopade öststatsidrottare krossade världsrekord i friidrott på 1980-talet. I den lilla kanadensiska staden Lytton uppmättes på tisdagen ofattbara 49,6 grader; byn är i dag evakuerad och delvis förstörd efter de våldsamma skogsbränder som följt i värmens spår.

Ändå har den historiska hettan på den nordamerikanska kontinenten inte varit så dödsbringande som varm luft kan vara. Det är när hettan kombineras med hög luftfuktighet som den förvandlas till ett verkligt massförstörelsevapen. När den så kallade wet bulb-temperaturen – där man mäter både luftfuktighet och värme – överstiger 35 grader kan människokroppen inte längre kyla ned sig genom att svettas. Inte ens en frisk person klarar mer än några timmar i skuggan. Kroppen kollapsar. För hjärtat är allt enkelt. Det slutar att slå.

Inte ens en frisk person klarar mer än några timmar i skuggan. Kroppen kollapsar. För hjärtat är allt enkelt. Det slutar att slå

Allt detta finns gestaltat i den amerikanske författaren och litteraturvetaren Kim Stanley Robinsons stora roman ”The ministry for the future”, som sedan den gavs ut förra året allt oftare omtalas som en text som är nödvändig för att förstå den radikalt annorlunda tid vi lever i. Romanen inleds med en skildring av en mardrömslik värmebölja i norra Indien år 2025, där upp mot 20 miljoner människor dör. Elen slås ut på hela Gangesslätten, städerna förvandlas till bårhus, människor söker förgäves svalka i sjöar och floder där de bokstavligen sjuder till döds. Även för den som tror sig luttrad i genren är det en hypnotiserande helvetesskildring. I Robinsons roman leder klimatkatastrofen till våld, ekoterrorism och så kallad geoengineering, där nationer försöker manipulera jordens klimat för att skydda sin egen befolkning.

”The ministry for the future” är bara science fiction, kanske någon invänder. Ja, men den sammanfaller också med vad som är verklighet redan i dag. De dödliga wet bulb-temperaturerna på över 35 grader finns redan i delar av världen under korta perioder, vilka förväntas bli längre i framtiden. Om elen samtidigt försvinner på dessa ofta utsatta platser kan romanens scenario vara verklighet redan i morgon.

Foto: Don MacKinnon/AFP

Den extrema hettan i USA och Kanada har på ett kusligt sätt sammanfallit med läckta uppgifter ur den stora rapporten från FN:s klimatpanel som ska presenteras i februari nästa år. Den visar att klimatförändringarna kommer att förändra livet på jorden på ett fundamentalt sätt under de kommande årtiondena, även om människan lyckas med dramatiska utsläppsminskningar. Extrem hetta som gör vissa platser obeboeliga nämns särskilt bland de förödande konsekvenser av klimatkrisen som kommer att bli verklighet innan de barn som föds i dag har fyllt 30 år. Dagens parlamentariska motsättningar kommer att likna ett kafferep i en sommarberså. Det kommer att finnas grader i helvetet, men allt som är invant kommer att förändras.

Karl Ove Knausgårds nya roman ”Morgonstjärnan” från i vintras tillhör – tillsammans med Kim Stanley Robinsons skildring av den nära framtiden – de läsupplevelser under det senaste halvåret som bäst fångar detta nya tillstånd. Även den inleds under en värmebölja, även den får en att se sommarsolen med nya ögon. ”När djuren började bete sig annorlunda eller plötsligt dog på konstiga sätt, var det ett tecken på att balansen i naturen hade störts, att själva ekosystemet höll på att krascha”, skriver Knausgård.

Morgonstjärnan uppträder på himlen, men de flesta väljer att inte låtsas om den

Men människorna i romanen vägrar ta de existentiella eller politiska konsekvenserna av vad de ser. Morgonstjärnan uppträder på himlen, men de flesta väljer att inte låtsas om den. ”Vi visste, men vi gjorde ingenting”, lyder ett omkväde också i Kim Stanley Robinsons roman.

Det är två träffande skildringar av vårt sätt att vara i världen. På sikt kan de dödliga värmeböljorna bli som skolskjutningarna i USA: varje enskild händelse väcker en våg av bestörtning men glöms sedan bort när den blir en del i den bedrägliga normalitetens repetitionsmönster. Ju mer vi ser av dessa extrema väderhändelser desto mer övertygade kommer vi att bli om att det är omöjligt att undkomma dem, trots att det inte handlar om några mystiska eller oförklarliga fenomen. ”Det är tydligt att det vi upplever nu inte är naturligt. Det är utan tvekan orsakat av mänsklig aktivitet”, säger klimatforskaren Kathleen Johnson om värmen och torkan i västra USA.

Också på den punkten är forskningen och fantasin rörande överens.

”Hettan var ett tecken på att klimatet som skyddade oss höll på att krascha”, resonerar en av personerna i ”Morgonstjärnan”. ”Det var rationella tecken från ett system vi var en del av. Ingenting mystiskt, ingenting övernaturligt, ingen ’gud’ som talade till oss.”

För hjärtat är allt under tiden enkelt. Det slår så länge det kan.

Läs fler krönikor av Björn Wiman. Prenumerera också på nyhetsbrevet Kulturveckan med Björn Wiman som kommer i din mejlbox varje torsdag.