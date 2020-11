Björn Wiman: Donald Trump är den president som vår värld förtjänar

USA-valet 2020

Få saker hade jag hoppats lika mycket på som att under min kvarvarande stund på jorden slippa skriva ett enda ord till om Donald Trump. Vill det sig nu illa kan han, när hans tid i Vita huset är över, i stället ha upptagit nästan en tiondel av ett normallångt människoliv.

Ja, det är lätt att ta Donald Trump som en personlig förolämpning. Valvakan under natten till onsdagen följde för många samma scenario som den under 2016, men med kusliga klarheten hos en déjà vu. Känslochocken var ersatt med ett slags inre död. ”Spännande” var det ord som användes i mediernas valvakor. ”Spännande”? Kanske för den som tycker om att genomgå en livsavgörande operation utan att få förmånen att sövas under tiden.

Den svenska natten slutade med en iscensättning av en statskupp. USA:s president utropade seger trots att inte alla röster hade räknats. ”Det här är ett bedrägeri – en skam för vårt land”, sade han med sammetslen röst. ”Ett bedrägeri mot det amerikanska folket”. Och: ”Ärligt talat, vi vann valet.”

Det var – och är – ett allvarligt ögonblick i den globala demokratins historia. Kommer det amerikanska samhället klara det auktoritära lockropet från kaos, som redan förberetts under fyra år. Var det ett startskott för kravaller? För ett nytt inbördeskrig?

Många gav efter framträdandet uttryck för häpnad och bestörtning. Varför var presidenten inte mer statsmannamässig? Varför visade han ingen vilja att ena landet? Eller åtminstone låtsas att han har goda avsikter?

Det enkla svaret är att Donald Trump är Donald Trump. Han kandiderade inte till president. Han kandiderade till totalitär ledare.

Precis som i valet 2016 är det de historiker och författare som har följt utvecklingen i östeuropa som tydligast har sett varningssignalerna. Auktoritära ledare, har de påpekat, menar vad de säger. De fascistiska dragen i Trumps teori och praktik har funnits där för alla som har ögon att se med. Och eftersom Donald Trump under hela valrörelsen har sagt att han kommer att säga det han just nu sade finns det få anledningar att bli förvånad. Det som snarare gäller är beredskap. ”The readyness is all”, sade Hamlet ställd inför sin tids statskupp.

På ett sätt är förvåningen över det jämna valresultatet och Trumps totalitära tal mänsklig. Vi vill förtvivlat gärna tro på det bästa. 2016 trodde många att Trump skulle ”tämjas” av ämbetet, stänga sitt Twitterkonto och ställa in sig i raden av vanliga presidenter. I dag att han skulle förlora stort och sedan genomföra en fridfull och ordnad överlämning av makten.

Nu avgörs det om de amerikanska institutionerna och rättsväsendet kommer att tolerera hans försök att rasera demokratin. Det är ett avgörande ögonblick, inte bara för USA utan för resten av världen.

Vi vet i dag inte hur valet slutar eller vem som blir USA:s nästa president. Men tidigare i veckan varnade 80 forskare i en artikel i Washington Post för att demokratin i världen just nu håller på att antingen vittra sönder eller fullständigt kollapsa – och att det handlar om mer än Donald Trump. Oavsett om man kallar Trump en postfascistisk populist, en autokrat, eller en opportunistisk tyrann så är de tendenser han står för större än han själv. Hoten mot demokratin fanns i världen före Trump och de kommer att finnas kvar också när alla röster i USA är räknade.

Det finns en tid för allt. Det finns en tid för analyser om opinionsinstituten, populismen, latinoväljarna, coronapandemin och det amerikanska valsystemet och det finns en tid för beslutsamhet, vidare arbete och stöd till den liberala demokratins institutioner.

Men efter natten till den 4 november 2020 måste det också finnas tid för en känsla av total och nattsvart hopplöshet. Tills vidare är Donald Trump den ledare som vår värld förtjänar.

