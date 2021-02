Björn Wiman: Du kommer att bli chockad över hur det kan hända här

USA-valet 2020

I ett avsnitt av den klassiska tv-serien ”Mad men” levererar huvudpersonen Don Draper en cynisk replik om ett av sina verkliga expertområden: konsten att förtränga det förflutna. En kvinnlig kollega som har genomgått en smärtsam erfarenhet får uppmaningen att vända blad och gå vidare: ”Det har aldrig hänt. Det kommer att chockera dig hur mycket det aldrig har hänt.”

Exakt en månad efter en av de mest oerhörda händelserna i den moderna politiska historien, stormningen av kongressen i Washington, är det lätt att tänka samma sak. Det hände aldrig. Det är chockerande hur mycket det aldrig hände.

Den högst ansvarige kommer att bli frikänd i en riksrättsprocess. Hans lakejer har redan börjat krypa vid hans fötter. En av kongressens ledamöter är anhängare av en högerextrem rörelse som hävdar att hennes åsiktsmotståndare är satanister som dödar barn. Andra envisas med att ta med sig skjutvapen in i kongressbyggnaden.

”Vända blad och gå vidare”? Det är ett säkert sätt att se till att det som hände den 6 januari kan hända igen. Att stryka ett streck över en tyrann är att stryka ett streck över det som gjorde tyranniet möjligt.

Att försöka glömma en tyrann är att glömma det som gjorde tyranniet möjligt

Det är ett mönster som inte bara gäller USA, men många historiker är ense om att det är just landets oförmåga att göra upp med rasförtrycket i nationens förflutna som ligger bakom dagens våldsamma motsättningar. I boken ”Learning from the Germans – Confronting race and the memory of evil” (recenserad av Ola Larsmo i DN 23/10 2020) menar filosofen Susan Neiman att USA aldrig har inlett den uppgörelse- och försoningsprocess om rasismen som skulle vara nödvändig. Hon jämför med Tyskland, som hon beskriver som ett föredöme när det gäller att bearbeta sin mörkaste historia.

”Liksom dygnet består av dag och natt så har alla folks historia sina ljusa och mörka sidor”, sade åklagaren Fritz Bauer, som på 1960-talet drev de så kallade Auschwitzrättegångarna som blev avgörande för den tyska historiekonfrontationen efter nazismens förbrytelser. Bauer var övertygad om att det gick att kombinera stoltheten över Tyskland som Goethes och Beethovens hemland med insikten om att det också var Hitlers, Eichmanns och deras medlöpares land.

Jag kom att tänka på Fritz Bauers ord när jag såg en opinionsundersökning om läget i den pågående politiska kollapsen i Italien. Fyra partier dominerar det politiska landskapet: ett ansvarsbärande men tynande liberalt/socialdemokratiskt parti (PD), ett högerextremistiskt parti (Lega), ett parti av etablissemangskritiska missnöjespopulister (Femstjärnerörelsen) och så – på starkast frammarsch av dem alla – ett parti som bildats med hjälp av renodlade fascister (Italiens bröder). Det sistnämnda har i dag stöd av var sjätte italienare.

Ledaren för det postfascistiska italienska partiet Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Foto: Insidefoto

Hur har det blivit så? Hur har fascismen, som drev hundratusentals italienare i döden, kunnat återuppstå med en sådan kraft i det land där den en gång fick sitt namn? En av förklaringarna är just bristen på nationell självuppgörelse. Också i Italien är det chockerande hur mycket som aldrig tycks ha hänt. Landet där diktatorn Benito Mussolini på 1920-talet blev föregångare för de tyska nazisterna och visade hur en våldsam minoritet kan få den politiska makten har aldrig varit i närheten av att göra upp med sitt svarta förflutna.

I stället etablerades efter kriget den officiella bilden att italienarna varit skyddslösa offer för de tyska nazisterna. Man klamrade sig fast – som författaren Géraldine Schwarz skriver i boken ”Medlöparna” – vid de nazistiska brottens monstruösa karaktär för att glömma sina egna.

De blodiga kolonialkrigen med kemiska stridsmedel i Libyen och Etiopien, som vissa historiker jämställer med folkmord, förträngdes och tystades ner. Massakrer på civila i Grekland och Jugoslavien sopades under mattan.

I Italien hölls aldrig någon motsvarighet till Nürnbergprocessen, där de höga fascistiska brottslingarna blev dömda. Tvärtom

I Italien hölls aldrig någon motsvarighet till Nürnbergprocessen, där de fascistiska brottslingarna blev dömda. I stället beviljades de straffrihet och gjorde karriär. Också den neorealistiska filmen, som förvisso fördömer den totalitära ideologin, frikänner den ”vanliga” italienarens roll under fascismen. Först senare med Ettore Scola och Pier Paolo Pasolini kom en ansats till verklig självreflektion.

I dag blir det en allt vanligare uppfattning att raslagarna, som infördes på ett ganska sent stadium, visserligen var förfärliga men att fascismen utan dem skulle ha varit inte bara acceptabel, utan rent av bra. Det är därför man i dag ser Mussolinisouvenirer i vanliga affärer och ledande politiker som får pluspoäng när de citerar Il Duce.

Men om Italien hade gjort sitt minnesarbete – hade då så många italienare relativiserat och till och med hyllat extremism och fascism? Om de ansvariga hade ställts till ansvar, hade då inte dagens generationer varit bättre rustade för att stå emot föraktet för demokratin och dyrkan av våldet?

Samma fråga kan ställas på många platser. En nation som inte har modet att skapa klarhet kring sitt förflutna kommer aldrig att vara rustad för att möta framtiden. ”Uppgörelse och försoning tar tid. Det gör ont. Men det måste göras”, skriver Géraldine Schwarz i ”Medlöparna”.

I den dimma där det förflutna inte syns kan vad som helst inträffa

Därför är det så oroande att se hur den högernationalistiska populismen inte bara förnekar utan också aktivt motarbetar historiska sanningar. I veckan rapporterade den polska tidningen Gazeta Wyborcza om hur två forskare – på initiativ av regimpartiet PIS – har blivit stämda för förtal för att de har visat hur den polska civilbefolkningen deltog i Förintelsen, något som går emot den ultranationalistiska regeringens agenda. Forskarna har också utsatts för en grov antisemitisk hatkampanj i statskontrollerade mediekanaler.

På så sätt lägger det globala kriget mot sanningen grunden för dagens auktoritära politik – överallt. I den dimma där det förflutna inte syns kan vad som helst inträffa.

Skulle något liknande kunna hända i Sverige? Jag tror att det kan chocka oss hur mycket det skulle kunna hända i Sverige.

