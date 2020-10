Björn Wiman: Hur tänkte vi här? Trumps tid har bara börjat

USA-valet 2020

Oavsett vad som händer på tisdag natt är en sak säker: det är sista gången Donald Trump ställer upp i ett val för att bli USA:s president.

Eller? Är det något som de senaste fem åren har lärt oss är det att ingenting längre är säkert. Därtill kommer frågan om Trump kandiderar till att bli USA:s president eller dess totalitära ledare. Så öppna är hans anspråk på absolut makt och hans likgiltighet inför demokratins normer.

Vad en auktoritär ledare gör är att skapa ett lågintensivt tillstånd av fruktan, skriver den ryskamerikanska journalisten Masha Gessen i sin nya bok ”Surviving autocracy”. Detta tillstånd gör till slut medborgarna lätta att kontrollera, eftersom det berövar dem känslan av att de själva kan kontrollera någonting. Valet på tisdag kan vara den sista chansen att undvika en sådan kollektiv handlingsförlamning.

Det var Masha Gessen som på natten efter Donald Trumps valseger 2016 skrev artikeln ”Sex råd för att överleva i en auktoritär tid”. Många av hennes varningar har visat sig befogade. Men i dag är det kanske mindre intressant hur det gick till än vad som hände inuti oss under tiden. Hur tänkte vi här?

Det är paradoxalt att den minst läsande presidenten i USA:s moderna historia har gett upphov till en sådan bokflod

Det är frågan som Carlos Lozada tar upp i boken ”What were we thinking – A brief intellectual history of the Trump era”. Lozada är fackbokskritiker på Washington Post och har läst runt 150 av de böcker som har skrivits om Trump under de senaste åren, vilket ändå bara är en bråkdel av allt som getts ut. Det är paradoxalt att den minst läsande presidenten i USA:s moderna historia har gett upphov till en sådan flod av böcker. Men att läsa dem, menar Lozada, är ett oslagbart sätt att få syn på var landet ligger; sammantagna visar de på just de brister och blinda fläckar som fick Trump vald som president – och som kommer att finnas kvar när han en dag är borta.

Läs mer: Trump ger bokbranschen ett rejält uppsving

Lozada går igenom de många skildringarna av den vita arbetarklassen i rostbältet. Han läser motståndsmanualerna, de republikanska självbekännelserna och de starka vittnesmålen från metoo. Han skärskådar litteraturen om Rysslandskopplingarna och de många ”kaoskrönikorna” inifrån Vita huset.

En särskild plats i detta mentala landskap har böckerna om invandringspolitiken och den nya extremhögerns frammarsch. Muren mot Mexiko, påpekar Carlos Lozada, började som en gimmick och växte till en del i kulturkriget, men som fysiskt objekt var den aldrig intressant. Muren syftade inte till att hålla invandrare ute, utan till att hålla Trumps kärnväljare inne.

På ett liknande sätt förhåller det sig med extremhögerns stärkta ställning i USA under de senaste fem åren. Rörelsen har inte uppstått som ett resultat av Trump och den kommer inte att försvinna efter honom. Det Trump gjorde var att erkänna den, ge den social legitimitet och exploatera sedan länge grasserade stämningar av rasism, etablissemangshat och våldsfetischism. Inget att av dessa fenomen utgör någon avvikelse eller motsägelse i förhållande till USA:s historia, snarare tvärtom. De har alltid funnits.

Främlingsfientligheten är som muskel. Det blir starkare ju mer den används

En central del av Carlos Lozadas kartläggning handlar givetvis om lögnen, som under Donald Trumps tid antagit en ny skepnad. Tidigare lögnare i den politiska historien ville bli trodda. Trump vill bara bli bekräftad. Och om han märker att en lögn ”fungerar” upprepar han den, oavsett hur rubbad den är eller hur många gånger den kan motbevisas. På så sätt undermineras inte bara enskilda fakta, utan hela det system som skapar sanning i ett samhälle.

Med sitt strategiska ljugande har Trump sänkt ribban till och med för konspirationsteorierna. I hans värld behövs bara konspirationerna, inga teorier. Han presenterar inga indicier eller suspekta orsakssamband. Han säger bara saker rakt ut. Och eftersom han vet att han inte kan tävla i den ”riktiga” verkligheten skapar han sin egen vid sidan av.

Ett genomgående motiv i de böcker som Carlos Lozada går igenom är tanken att Donald Trump representerar en avvikelse i förhållande till ”det riktiga” Amerika. ”This is not who we are!”, ”America is better than this” och liknade paroller fyller de senaste fem årens amerikanska offentlighet – senast synligt i Bruce Springsteens förvisso vackra tal om hur USA måste återvinna sin rätta nationella själ, präglad av glädje och frihet.

Carlos Lozada invänder mot detta slags önsketänkande. Mannen i det ovala rummet är inte någon Lord Voldemort som kan oskadliggöras i en parallell sagovärld. Han driver bara till sin spets företeelser som alltid har funnits i det amerikanska samhället. Det fanns ingen ”normalitet” före Trump.

Mannen i det ovala rummet är inte någon Lord Voldemort som kan oskadliggöras i en parallell sagovärld. Han driver bara till sin spets företeelser som alltid har funnits i det amerikanska samhället

USA före Trump var inget rosenskimrande lyckoland av jämlikhet och endräkt. Det var och är en nation som skapades genom våld, strider och förtryck, ett land av slaveri, Jim Crow-lagar, lynchningar och apartheidlagar. Det var och är en brisfällig demokrati som håller vissa medborgare borta från valurnorna med ett valsystem som var dysfunktionellt redan innan ryska botar och troll gjorde sitt inträde.

De viktigaste böckerna om Donald Trump är därför inte de som förfasar sig över vare sig hans person eller hans kaotiska styrelseskick, utan de som öppnar för en nationell självrannsakan. På ett sätt kan man kanske säga att det är just en sådan process som Trump har satt igång. Som president är han exceptionell bara i så måtto att han samtidigt förkroppsligar ovanligt många aspekter av svagheterna i den amerikanska offentligheten. På sitt eget sätt har han avslöjat hur USA:s trasiga nutid hänger samman med dess trasiga förflutna och tvingat fram en insikt om att demokratins livsluft alltid måste vara kampen för dess överlevnad.

De intellektuella slutsatserna från trumpismens år gäller i förlängningen också oss som lever i världen utanför USA. Kan det hända här? undrar många. Frågan är felställd. Det händer redan här – om det inte redan har gjort det.

Det går inte att återvända till normalitetens idealtillstånd – eftersom något sådant aldrig har funnits. Det enda som finns är den långa vägen vidare.

Läs fler krönikor av Björn Wiman. Prenumerera också på nyhetsbrevet Kulturveckan med Björn Wiman som kommer i din mejlbox varje torsdag.