Björn Wiman: I påsk får judarna bära keps över kippan

Längst ner i dödsrikets nedersta krets vistas han, världshistoriens störste förrädare. I Dantes 700-årsfirande helvete får han finna sig i att evigt tuggas av djävulens käftar, tillsammans med kejsarmördarna Brutus och Cassius.

Vilket var det brott som renderade detta hiskeliga straff? Jo, att han under ett olycksaligt påskfirande fullgjorde sin statistroll i ett drama skrivet av högre makt. Judas fick därmed förkroppsliga förräderiet och blev den symbol som behövdes när det skulle skapas en ny, distinkt identitet åt kristendomen. Judarna blev ”de andra” som de kristna definierade sig själva mot – och Judas inkarnationen av sambandet mellan judendom och förräderi.

Ett av sina mest barbariska uttryck får denna idétradition runt den kristna påsken, då myten om ”Kristusmördarna” återigen aktualiseras i passionsdramer, processioner och andra ritualer på många platser i världen. Häromåret spreds nyhetsbilder på hur barn och vuxna i den polska staden Pruchnik släpade en ”judedocka” som symboliserade Judas Iskariot genom gatorna, för att sedan under rituella former puckla på och bränna upp den – allt under allmänt jubel.

I Sverige bränner vi inga dockor. Men de uråldriga fördomarna och fientligheten mot judarna finns här likväl. I tv-serien ”Tunna blå linjen” trakasseras en judisk butiksägare på ett sätt som påminner om verkligheten i dagens Malmö. Journalisten Anna Freys nyligen sända radiodokumentär ”Rädslan jag ärvde” handlar om den kvarvarande skräcken för att katastrofen ska upprepa sig och Helena Trus berättar i ett reportage i Expressen om hur Umeås judar tystas och utsätts för hot. Läget för många svenska judar sammanfattas bäst av en rubrik i tidskriften Judisk Krönika: ”Davidsstjärnan under tröjan och kepsen över kippan.”

För några veckor sedan kom rapporten ”Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap”, som handlar om antisemitism och villkoren för judiskt liv i Malmös skolor. Författaren Mirjam Katzin, Malmö stads samordnare mot antisemitism, beskriver en otrygg och ängslig tillvaro, där ”i princip alla intervjuade elever” någon gång har varit med om verbala eller fysiska angrepp av något slag. Tillmälen som ”Snåla jude! Jag ska gasa dig!” hör till vardagen för dessa barn, som även får stå ut med hur klasskamrater ”heilar”, ritar hakkors och skämtar om Förintelsen utan att någon säger ifrån.

Det är gripande att ta del av dessa berättelser om hur de uråldriga konspirationsteorierna utövar sin svartkonst mitt i det moderna Sverige. Likt seismografer kan judiska barn i Malmö avläsa hur den politiska utvecklingen i Mellanöstern påverkar dagskonjunkturen för hur deras klasskamrater behandlar dem i lunchkön till skomatsalen.

Vad var det vi sa! utropar nu många som får sina fördomar bekräftade om att antisemitismen i dagens Sverige är en ”importerad” företeelse som endast existerar i grupper med bakgrund i Mellanöstern. Mirjam Katzins rapport bekräftar att den antisemitismen verkligen är ett stort och allvarligt problem – men också att lösningen inte är en ytterligare demonisering av dessa grupper. Det är inte den muslimska religiösa tillhörigheten som är central, poängterar hon. Snarare handlar det om att många med bakgrund i Mellanöstern – felaktigt och omotiverat – kopplar samman svenska judar med de politiska konflikterna mellan Israel och Palestina.

En av de stora förtjänsterna med Mirjam Katzins rapport är att den visar hur majoritetssamhällets fördomar mot olika minoriteter förstärker fördomar och fientlighet även inom och mellan dessa grupper. Många av de elever som hyser antisemitiska uppfattningar har också själva upplevt rasism av olika slag, genom diskriminering och rasprofilering. Ett sätt för dem att hantera detta stigma blir att placera det hos någon annan – i detta fall judarna. ”Resultatet blir ett delat utanförskap, där man så att säga tävlar om att sätta dit den andra”, skriver Mirjam Katzin.

Och medan denna fördomsförflyttning pågår kan majoritetssamhällets medlemmar – ”svenskarna” – belåtet slå sig för bröstet och avskriva alla misstankar om rasism och antisemitism hos sig själva. ”Vi” är inte antisemiter, det är ”de andra” som är det.

Detta hänger i sin tur samman med det som socialpsykologen Lars Dencik har kallat för den svenska ”upplysningsantisemitismen”. Dencik menar att den långt gångna sekulariseringen och individualiseringen har skapat en politisk kultur där all form av religion utanför den protestantiska normen ses som någonting avvikande och stämplas som ”ociviliserat”. Detta drabbar även judar. ”Antisemitism är inte bara någonting som existerar i extremistmiljöer, utan den ligger djupt rotad i breda befolkningslager, och skär genom olika politiska ståndpunkter”, säger forskaren Hannah Pollack Sarnecki som häromåret var med och skrev Brås rapport om antisemitiska hatbrott i Sverige.

Påsken och pesach – som kristna och judar firar samtidigt fast av olika anledningar – kan vara ett lämpligt tillfälle att reflektera över dessa samband. Mirjam Katzin understryker att arbetet mot antisemitismen också måste vara ett arbete för att stärka den judiska identiteten. Många elever i hennes undersökning vittnar om hur den svenska skolans undervisning kring judisk kultur antingen handlar om Förintelsen eller om ortodoxa judar, vilket skapar en förvriden och stereotypiserad bild av judiskt liv. ”Om man kollar i böckerna så snackar de om ortodoxa judar i Jerusalem och jag bara ’okej, LOL!’ Nej, jag känner faktiskt inte igen mig!”, säger en judisk pojke. ”Genom att stärka judars möjlighet att positivt identifiera sig med sin judiska kultur och tillhörighet, förminskas också antisemitismens verkningar”, skriver Mirjam Katzin.

Kanske är det den viktigaste slutsatsen som går att dra från rapporten. Att vi behöver bejaka religionens och den kulturella mångfaldens roll i människors liv, snarare än att låtsas att denna dimension inte existerar. Rabbinen Moshe-David HaCohen, en av dem som har drivit den judisk-muslimska dialogorganisationen Amanah i Malmö, har formulerat det fint: Bara för att vi som har olika tro anser att den andre kommer att hamna i helvetet i livet efter detta, behöver vi inte göra det här livet till ett helvete.

