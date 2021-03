Björn Wiman: Inte ens Zlatan klarar sig utan skogen

Det var inte ett kulturupprop bland alla andra. I Expressen (15/3) gick 11 författare och tecknare ut i en gemensam appell för den svenska naturskogen: ”Samtidigt som vi med rätta upprörs över skövlingen av Amazonas avverkas alltså stora delar av vårt eget Amazonas”, dundrade de.

Men författarnas ärende var också konkret. De ville försäkra sig om att deras böcker trycks på papper som garanterar ett hållbart skogsbruk i Sverige och inte ytterligare förvärrar klimat- och hållbarhetskrisen. ”Mycket står på spel: klimatet, biologisk mångfald och ett Sverige där kommande generationer fortfarande kan uppleva skog som inte är trädplantage”, avslutade de sin text. Det var inte förvånande att bland undertecknarna fanns namn som Åsa Lind och Emma Virke.

Det nominella sambandet är mer än en putslustighet. ”Tömde man biblioteken på författare med träd i namnet, bleve inte många kvar”, konstaterade Maciej Zaremba i sin reportageserie om den svenska skogen i DN 2012. Här finns Ekman, Enquist, Lindgren… ”Hela den svenska kulturen är inbäddad i storskogen som ett nybygge. Det doftar barr och pors om oss alla”, noterade litteraturhistorikern Fredrik Böök på sin tid.

Ekman, Enquist, Lindgren… ’Hela den svenska kulturen är inbäddad i storskogen som ett nybygge’

Dagens debatt om den svenska skogen – aktualiserad genom DN-reportern Lisa Röstlunds starka granskning av skogsindustrins metoder – anknyter till många av de frågor som Zaremba lyfte upp i sitt reportage för snart tio år sedan, senare också publicerat i boken ”Skogen vi ärvde”. Då som nu är det konflikten mellan viljan att bevara skogen och det mate­riella tvånget att bruka den som står i centrum.

Det både Maciej Zaremba och Lisa Röstlund skildrar är egentligen en pågående kulturreform, som i motsats till de flesta andra sådana är oåterkallelig. Skogslandskapet undergår samma sorts förvandling som städerna på 1960-talet; miljonprogrammet fortsätter i naturen. 92 procent av all skogsmark i Sverige har redan drabbats av kalhuggning och förvandlats till barrträdsplantager, där samma slags träd växer i raka täta rader. Virkesåkrar och kalhyggen har ersatt naturen. ”Man står där i rishögarna, betraktar uppvisningen i brutalitet och känner sig förflyttad till 70-talet”, skrev Zaremba i sin rapport från ett kalhygge 2012. Ska man tolka tongångarna i Lisa Röstlunds granskning har föga förändrats.

Koala i utbränd skog. Bild av DN:s Lotta Härdelin, Årets fotograf 2020. Foto: Lotta Härdelin

Det som har accentuerats är den akuta medvetenheten om skogens betydelse för klimatkrisen. I boken ”Träd. En vandring i den svenska skogen” skildrar Gunnar Wetterberg hur dvärgbjörkar och enar tog sig upp i Skåne när isarna drog sig tillbaka från vår del av världen för 14.000 år sedan. Sedan kom björkskogen med inslag av rönn och asp. Därefter asp och tall, följda av ek, ask och lönn. Under värmetiden mellan 7.000 och 3.000 f Kr sträckte sig ädellövskogen upp i mellersta Norrland. Jägarna blev samlare och fiskare, till slut kom de första bönderna, som röjde och brände almskogarna för bete. I början av bronsåldern kom granarna vandrande in från öster.

Gunnar Wetterbergs suggestiva skildring av trädens koppling till människan och klimatet slår an en ödesmättad ton i dag, när de stora skogarnas existentiella betydelse för människan återigen aktualiseras rent materiellt.

Trädens koppling till människan och klimatet slår an en ödesmättad ton i dag, när skogarnas existentiella betydelse för människan återigen aktualiseras rent materiellt

I Brasilien fungerar regnskogen Amazonas som hela världens lungor. Området tar upp två miljarder ton koldioxid varje år (fyrtio gånger Sveriges årliga utsläpp) och är en av de sista riktigt stora reservoarerna för biologisk mångfald.

Ändå har landets president, yrkesmilitären och klimatförnekaren Jair Bolsonaro, sedan han valdes 2018 drivit en klimat- och miljöpolitik som mest påminner om science fiction-fantasierna i James Camerons klassiska film ”Avatar”. Ju skörare Amazonas blir, desto våldsammare går Bolsonaro fram. Det främsta målet är att utöka betesmarken som används för landets köttproduktion.

I dag är skövlingen av Amazonas så omfattande att regnskogen är mycket nära att förvandlas till savann. Nu visar också ny forskning, presenterad i National Geographic i veckan, att Amazonas kan vara på väg att släppa ut mer växthusgaser än vad området tar upp, bland annat till följd av metanutsläppen från jordbruket. Det vore i så fall en lika epokgörande som katastrofal förändring.

Det självdestruktiva beteendet har därtill förvärrats av coronapandemin, under vilken Bolsonaros regering har trappat upp kriget mot skogen. Landets miljöminister ska redan i april förra året ha sagt att miljöskyddslagarna skulle försvagas så mycket som möjligt, eftersom medierna var så upptagna att rapportera om covid-19. Bara under 2020 avverkades en yta större än Skåne.

Jair Bolosonaros själmordsaktion mot på Amazonas pekar på ett samband mellan skog, politik och samhälle som vi ofta glömmer

Jair Bolsonaros självmordsaktion mot på Amazonas pekar på ett ofta förbisett samband mellan skog, politik och samhälle. Massakern pågår parallellt med den växande coronakatastrofen i landet, som också den förnekas och vansköts av den högerauktoritära regeringen. Även detta med potentiellt förödande konsekvenser för hela mänskligheten.

Också i Sverige finns skogen närvarande i politiken på ett sätt som vi ofta glömmer. Den finns i spelet kring januariavtalet, i diskussionen om den framtida välfärden och i synen på människans förfoganderätt över naturen. Men även här kan man misstänka att skogen mer ses som ett operativt instrument – antingen för att binda kol eller för att tillhandahålla alternativ till fossila bränslen eller för att tjänstgöra som närapå religiös rekreation för stressade storstadsbor. Kanske är det därför som vi tenderar att missa det djupaste sambandet av alla mellan skog och människa: att vi inte kan särskiljas från varandra. Vårt sätt att se på och behandla skogen säger något om hur vi ser på och behandlar oss själva. Skogens värde handlar också om människovärdet.

Inget samhällsområde klarar sig i längden utan skogen. Eller rättare sagt. Skogen är ett samhällsområde. Zlatan Ibrahimovic, som i veckan kungjorde sin återkomst till det svenska herrlandslaget i fotboll, ger syn för sägen; bland mycket annat är han ju entusiastisk ägare till en skogsfastighet på 1.000 hektar i Jämtland. ”Skogen och myrmarken där uppe är helt magisk”, sade han vid köpet. ”Där får jag vara mig själv. Ingen känner igen mig i skogen.”

Och landslagets lagkapten? Ja, han går alltjämt under smeknamnet ”Granen”.

Läs fler krönikor av Björn Wiman. Prenumerera också på nyhetsbrevet Kulturveckan med Björn Wiman som kommer i din mejlbox varje torsdag.