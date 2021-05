Björn Wiman: Kan vaccinet leda till en ny upplysning?

Medan man själv sneglar avundsjukt på 55-åringarnas försteg på ålderstrappan kommer nya bilder från England. 5.000 människor trängs på en konsert med ett indieband i Liverpool. De dricker öl, stoppar i sig mat på plasttallrik och står i långa toalettköer, utan social distansering eller munskydd. I Sverige förutskickar Folkhälsomyndigheten att pandemin kan ebba ut i sommar och nyvaccinerade 60-plussare bokar resor som om livet hängde på det: Kanarieöarna, Miami, Thailand.

Business as usual igen: hjul snurrar, lampor blinkar och hela livet är en glad operett.

Eller?

Nyligen skrev den indiska författaren Arundhati Roy en artikel i den brittiska tidningen The Guardian som slår an en mindre munter ton på tillvaron. I en rasande och förtvivlad text ger hon en bild av det okontrollerade coronautbrottet i Indien – en medicinsk och humanitär katastrof på en hittills ny nivå under pandemin, som dagligen förvärras med nya rekordsiffror för både dödsfall och antal smittade. Roy berättar om sjukhuskorridorer som övergivits av personalen och där det ligger fler döda än levande, om människor som dör av syrebrist i sina hem och på gatorna och om lågorna från bålen där man bränner döda människor som stiger mot himlen i de stora städerna. Det är inte systemet som har kollapsat, skriver hon, eftersom något ”system” knappast ens existerade. Det som händer är ett brott mot mänskligheten.

Det är inte systemet som har kollapsat, skriver hon, eftersom något ’system’ knappast ens existerade. Det som händer här är ett brott mot mänskligheten

Vreden i artikeln är tydligt riktad mot Indiens premiärminister Narendra Modi. Med ett fräsande förakt anklagar Arundhati Roy honom för att ha prioriterat sin hindunationalistiska agenda framför att förbereda landet för den andra våg av smittan som alla visste skulle komma. I stället utropade han Indiens seger mot coronaviruset och skröt om hur hans sätt att hantera pandemin hade ”räddat mänskligheten”.

Sedan gick det som det gick. Arundhati Roy pekar på att den nuvarande katastrofen i högsta grad är en konsekvens av Modis auktoritära styre. Det är ingen slump att tre av de stora länder vars folk drabbats värst av pandemin – USA, Brasilien och Indien – samtliga leds eller letts av faktaresistenta populister som låtit sitt eget ego och sin chauvinism gå före omsorgen om den egna befolkningen.

”Nu är vi instängda med vårt virus och vår premiärminister, med all den dårskap, det vetenskapsförakt, det hat och den idioti som han, hans parti och deras typ av politik står för”, skriver Arundhati Roy. ”Vi behöver hjälp.”

Foto: Tauseef Mustafa/AFP

Situationen i Indien ger perspektiv på en fråga som allt fler nu ställer sig. Hur snabbt kommer vi att glömma pandemin? Johan Giesecke – tidigare statsepidemiolog och förgrundsfigur i Johan Anderbergs nya reportagebok ”Flocken” – svarar i en DN-intervju i veckan att den kommer vara glömd om några år. Johan Anderberg själv antyder att glömskan kommer att infalla fort, som brukar vara fallet efter epidemier.

Men man skulle också kunna anlägga ett lite mer långsiktigt och möjligen mer optimistiskt perspektiv. Kanske blir det inte själva sjukdomen, utan den förestående segern över den som kommer att få de mest djupgående konsekvenserna för vårt sätt att se på oss själva och världen?

Det är i alla fall en tanketråd som den amerikanske medicinhistorikern Frank Snowden har tagit upp. De epidemiska sjukdomar som har lämnat de starkaste avtrycken i människans historia är inte nödvändigtvis de som har orsakat flest dödsfall, utan de som har föranlett den mest genomgripande reaktionen från samhällets sida. Och ur det perspektivet är coronapandemin – oavsett om man anser att världen blev galen eller ej – en svårutplånlig historisk händelse. Det är kanske inte sjukdomen, utan konsekvenserna av vårt svar på den, som kommer att skrivas in i historieböckerna.

Ur det perspektivet är coronapanedemin – oavsett om man anser att världen blev galen eller ej – en historisk händelse av rang

Frank Snowdens eget exempel är kampen mot pesten och smittkopporna. Det var digerdöden på 1300-talet som gav upphov till historiens första institutionaliserade folkhälsoinsatser och det var dessa som ledde fram till den första segern över en mänsklig sjukdom, efter en kamp som varade ända fram till slutet av 1700-talet.

Varför, frågar sig Frank Snowden, blev just 1700-talet upplysningens århundrade, präglat av optimism, förnuft och framstegstro? Kunde det hänga samman med en ny, brett omfattad känsla av att livet var på väg att bli tryggare och säkrare för de allra flesta, att vi människor kunde styra över våra grundläggande livsvillkor? Och i så fall varför?

Kanske, menar Snowden, just för att människan för första gången i sin historia lyckades nedkämpa två av de farsoter som fram till dess gjort livet bräckligt och osäkert. Snowden tänker sig att nedkämpandet av först pesten och sedan smittkopporna under 1700-talet måste ha haft en extraordinär effekt på den tidens självuppfattning och skapat ett fundament för tilltron till förnuft och vetenskap; med pesten och smittkopporna försvann också det nedärvda hotet om att man när som helst kunde smittas och dö i en nyckfull och fruktansvärd sjukdom. Människor blev tryggare. De vågade tro att marken höll under deras fötter.

För miljontals människor försvann det nedärvda hotet om de när som helst kunde smittas och dö i en nyckfull och fruktansvärd sjukdom

Detta är inte samma sak som att säga att det var segern över pesten som skapade den franska revolutionen. Men det är inte orimligt att tänka sig att nedkämpandet av 1600- och 1700-talets värsta farsoter visade människan att hon var kapabel att övervinna ett allvarligt hot, både genom politiska insatser (pestbekämpningen) och ny medicinsk kunskap (smittkoppsvaccinet). Båda dessa ting var dessutom otänkbara utan den moderna statens och administrationens framväxt; det var genom dem som den moderna människan förstod sin förmåga att ta sitt öde i sina egna händer. Kanske kan denna insikt vara en vägvisare också i dagens existentiella krissituation.

Som sagt. Kanske. Till vidare är det trots allt klokast att ansluta sig till vad den kinesiske partiordföranden Zhou Enlai ska ha sagt när han 200 år efter franska revolutionen tillfrågades om vilka konsekvenser den haft för eftervärlden: ”För tidigt att säga”.

Läs fler krönikor av Björn Wiman. Prenumerera också på nyhetsbrevet Kulturveckan med Björn Wiman som kommer i din mejlbox varje torsdag.