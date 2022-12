Björn Wiman: Kanye Wests nazistkommentarer fick till och med Alex Jones att rodna

Sedd i efterhand är händelsen närmast profetisk. Den oförargliga countryartisten Taylor Swift, vid tillfället 19 år, har fått pris vid VMA-galan 2009 och glädjestrålande inlett sitt tacktal. Men innan hon hinner avsluta stormar rapparen Kanye West upp på scenen i svarta solglasögon, griper mikrofonen och förklarar att priset gått till fel person. Episoden ger upphov till en över tio år lång offentlig följetong, som förstärker de båda artisternas roller som radikaliserad rabulist respektive godhetssignalerande popprinsessa.

I dag kan man dessutom konstatera att de två artisternas vägval har gett olika resultat. När musiktjänsten Spotify i veckan presenterade årets mest spelade artister i hela världen hamnade Taylor Swift näst högst upp. I oktober blev hon den första artisten någonsin som innehade samtliga placeringar på Billboards topp tio-lista, och när hennes nya album släpptes fick hennes miljontals trogna fans internet att krackelera.

Kanye West, som numera vill kallas för Ye, fortsätter å sin sida sin kräftgång i konspirationsteoriernas mest vattensjuka sumpmarker. Efter att under hösten väckt skandal med ett antal grovt antisemitiska uttalanden framträdde han i torsdags i den ökände konspirationsteoretikern Alex Jones tv-kanal Infowars.

Det var en intervju som fick örsnibbarna att rodna till och med på Alex Jones, vilket inte vill säga lite. Iförd svart huva argumenterade West bland annat för att alla judar är pedofiler, att det finns många bra saker med nazister och att Adolf Hitler var en ”ganska bra” person. ”Vi måste sluta dissa nazister hela tiden. Jag älskar nazister”, proklamerade West.

Har en av USA:s och världens mest kända personer utvecklats till bekännande nationalsocialist?

Vad handlar allt detta om? Har en av USA:s och världens mest kända personer utvecklats till bekännande nationalsocialist? Eller handlar det bara om ännu ett utspel till följd av den bipolära sjukdom som West diagnosticerats med och talat öppet om?

Det ena behöver inte utesluta det andra. Kanye Wests utveckling till fullblodsnazist har inte ägt rum i ett vakuum. Med i studion under hela intervjun med Alex Jones satt även den ökände vit makt-profilen Nick Fuentes, som så sent som förra veckan tillsammans med West åt middag med den tidigare presidenten Donald Trump i dennes residens i Mar-a-Lago. Wests antisemitiska tirader luftades också i en lång intervju med Fox News, där han lyfts fram som en av det republikanska partiets nya hjältar. Han har släppts tillbaka in på Twitter av den nya ägaren Elon Musk, och de republikanska politikerna i House committee on the judiciary i USA:s kongress – motsvarande justitieutskottet – har i ett inlägg på Twitter hyllat honom som en del i vad man skulle kunna kalla det moderna hatspråkets nya triumvirat: ”Kanye. Elon. Trump.”

Denna tweet har efter torsdagens framträdande raderats. Från Twitter blev West återigen utkastad efter att han lagt upp en bild av ett hakkors som fogats samman med en Davidsstjärna. Hans aviserade köp av den högerkonservativa sociala medier-appen Parler har avbrutits.

Men inte heller psykisk ohälsa utesluter förekomsten av hat mot judar. Antisemitismen är och förblir en konspirationsteori som finns i alla kretsar, bland både friska och sjuka

Det må – som hans försvarare ofta påminner om – vara sant att Kanye West lider av en psykisk sjukdom. Men inte heller psykisk ohälsa utesluter förekomsten av hat mot judar. Antisemitismen är och förblir en konspirationsteori som finns i alla kretsar, bland både friska och sjuka. Det är därför den är livsfarlig, inte bara för världens judar. Dess upphävande av sanningen hotar i förlängningen att destabilisera hela grunden för demokratin. Fallet med Kanye West visar att antisemitismen, bakom antydningar, gliringar och ”skämt”, till slut alltid avslöjar sitt rätta ansikte.

Och Taylor Swift? Efter protester från judiska fans lade hon nyligen till en rad nya konsertdatum på sin kommande USA-turné – på veckodagar som gör att den ska kunna besökas också av de ortodoxa swifties som helgar sabbaten.

