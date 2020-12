Björn Wiman: Låt inte tankens teknokrater ta över världen

Av årets stympade julfirande saknade jag framför allt att gå i kyrkan. Att avsluta julaftonskvällen med midnattsmässan är inte bara en påminnelse om religionens roll i livet, utan så nära en helbrägdagörelse man kan komma i en brådstörtad tid. Stämningen är andaktsfull och något uppluckrad; man tar en främmande bänkgranne i hand och önskar god jul, hör någon lokal sångare kämpa med höjdtonerna i ”O helga natt” och får själv ogenerat klara strupen i psalm 122, ”Dagen är kommen”.

Under pesten i London 1665 var det andra psalmer som sjöngs. Runt hundratusen Londonbor dog av den plågsamma böldpesten. Från kyrkorna, berättar Daniel Defoe i romanen ”Pestens år” skanderades psalm 91 ur Psaltaren: ”Du skall inte frukta nattens fasor, / inte pilen som flyger om dagen, / inte pesten som går fram i mörkret / eller farsoten som härjar vid middagens ljus.”

Smittsamma sjukdomar påverkar inte bara människors förhållande till varandra och till förmodade högre makter. De håller också upp en spegel framför våra samhällen, som avslöjar sociala, politiska och kulturella fenomen vi kanske inte tidigare sett. Styrkor och svagheter visar sig, vad vi prioriterar och vad vi inte prioriterar. Epidemier drabbar inte heller slumpmässigt, utan följer de ekologiska och ideologiska nischer som de kan utnyttja. Varje samhälle har sina egna sårbara punkter som viruset ofelbart kommer att hitta.

I USA har coronapandemin demaskerat den faktaresistenta populismen i all dess ömklighet och gjort att en president förlorat ett val som han sannolikt annars hade vunnit. I Europa har viruset avslöjat en auktoritär reflex och visat att man i praktiken kan upphäva demokratin. I Sverige har viruset blottlagt hur den hyperrationella samhällsmodellens människofientliga inslag lever vidare med new public management och en förnuftsvidrig organisationsmodell inom äldrevården.

Ett av pandemins mindre uppmärksammade avslöjanden i Sverige rör dock något annat. Nämligen vårt förhållande till kulturen – och i synnerhet scenkonsten. Att teatern har en unik förmåga att väcka aggression är väl känt; konstformen har genom årtusendena bekämpats av alltifrån kyrkan till marknadskrafterna. Förmodligen handlar det om skepsis mot härmning, tillgjordhet och masker men varje epok har alltid hittat sina egna skäl att hålla liv i teaterhatet.

Jag säger inte att det var teaterhat som låg bakom den orimliga behandlingen av den svenska scenkonsten under det gångna årets pandemihantering. Men det går inte att komma ifrån att det fanns en repressiv tendens i hur orimligt hårt de svenska scenerna drabbades jämfört med andra näringar och hur få politiska lansar som drogs för att hålla dem öppna medan det ännu var möjligt. Inget rör mellandagsrean – medan teatrarna går under.

Jag säger inte heller att detta är ett avsiktligt försök från myndigheterna att skada den svenska scenkonsten. Men poängen med pandemier är just att de följer och avslöjar underströmmarna i ett samhälle – de tendenser vi inte själva ser och kanske helst inte vill låtsas om. Och det är ett faktum att medan man i andra europeiska länder lade stor vikt vid just den levande kulturen som samhällsfunktion så straffades den i Sverige med negativ särbehandling – som DN:s Johan Hilton vid ett flertal gånger påpekat fick teatrar och andra scener ta en oproportionerlig del av smällen, medan gym, butiker och köpcenter fortsatte att fungera. Det går, som sagt, att skylla på lagstiftningen. Men också lagstiftning avslöjar ett samhälles egentliga prioriteringar.

Man kanske kan tycka att teaterlivets väl och ve är en skitsak i ett läge då över 8.000 svenskar är döda och pandemin driver vårt samhälle till ett slags existentiellt extremtillstånd. Men i själva verket hänger dessa två ting samman. Vad är det för samhälle vi kommer tillbaka till? Vad vill vi att det ska vara? Vilka vill vi vara själva?

Kulturlivet är helt avgörande för svaren på dessa frågor. Kulturen är, hur högtravande det än kan låta, en kunskapsform i egen rätt. Kanske den enda genom vilken vi människor på allvar kan se oss själva. Kulturen representerar skillnaden mellan att leva och överleva. Man kan förvisso överleva en julafton utan att gå i kyrkan. Men lever man den?

Ett samhälle där kulturen tynar bort öppnar sig för en instrumentalisering av vårt inre liv, ett slags själsligt new public management. Denna tankens teknokrati tar över vid sämsta möjliga tidpunkt, då kulturlivet är hotat både från nyliberalt och nationalistiskt håll – antingen för att det kostar skattepengar eller för att det stör en nationalistisk agenda eller både och.

Just därför är det svenska samhällets sorglösa nedstängning av den levande kulturen under årets pandemibekämpning så oroande. Utrymmet för kulturlivets själva grundsats, leken och fantasin, minskar när det behövs som mest. I själva verket är det just bristen på fantasi som gjort att vi inte har planerat för det som forskarna länge varnat för skulle hända när människan överträder ekologiska gränser. Det var bristen på fantasi som gjorde att vi inte trodde att det otänkbara kunde hända också i Sverige, och det är bristen på fantasi som hindrar oss från att se att pandemikrisen bara är en förövning inför en framtid på en allt farligare planet. Vår jord är fortfarande fri, som det heter i julsången vi inte fick höra i kyrkan, himlen är öppen.

Men – och detta är viktigt att minnas – om viruset håller upp en spegel som visar vårt samhälles sämsta sidor kan vi också bli påminda om dess bästa. Det vi då får syn på är inte en dunkel abstraktion, utan alla de konkreta detaljer som utgör ett samhälles kulturliv: varje skratt, varje välljudande ton, varje välfraserat ord i en text. Varje tanke som får kropp och varje kropp som får tanke. Allt detta är livsmeningen. The show must go on.

