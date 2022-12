Björn Wiman: Moderna mirakel sker inte av sig själva

”Om vi någonsin behövt ett mirakel, så kan det få komma nu!”

Thåström vrider sig i spastisk extas på Orionteaterns scen i Stockholm. Det malande larmet från elgitarrer och syntar genomborrar varje cell i kroppen. I samma sekund han uttalar ordet ”nu!” lyses scenen upp i ett bländande vitt sken. En uppenbarelse.

”Under kan ske”, menar också den melankoliska vaktmästaren i Ingvild H Rishøis ”Stargate. En julberättelse”, den svindlande vackra kortromanen om de två systrarna Ronja och Melissa som bor tillsammans med sin alkoholiserade pappa i Oslo.

”Stargate” är allt som litteratur kan och ska vara. Sedan den gavs ut förra året har den, med sin blandning av stenhårt skillingtryck och verklighetsförankrad magi i Selma Lagerlöfs, HC Andersens och Astrid Lindgrens anda, snabbt blivit en modern julklassiker. De båda systrarna kämpar för sin tillvaro med stillsamt stöd från ett antal goda människor, medan de sociala och ekonomiska omständigheterna obevekligt driver dem mot förödelsen. ”Alltid finns det hopp som förstör allt, men jag lyckades bara inte få det dumma hoppet ur huvudet”, tänker Ronja i ett av bokens mest hjärtskärande avsnitt.

Två luggslitna själar, en gemenskap. Ett slags mirakel det också

En liknande julberättelse, med dokumentär klangbotten, finns i en av årets finaste fackböcker, Nicolas Lunabbas ”Blir du ledsen om jag dör”. Här är det Elijah, den stökigaste killen i basketlaget i Nydala i Malmö, som flyttar hem till Lunabba för att komma ifrån en alkoholiserad förälder, i detta fall mamman. ”Hon dricker hela tiden”, säger Elijah när han öppnar sig för sin nyfunne vuxne vän. ”Och det gör mig så himla ledsen. Jag vill att hon ska må bra, men det är som om drickandet är viktigare än allt annat, viktigare än mig.”

På julafton köper Nicolas Lunabba och hans skyddsling en julklapp till Elijahs mamma i köpcentret Triangeln, två schampoflaskor och en tub hårolja. Lunabba äter sedan julmiddag ensam på Kebab Time på Möllan, där hans blick möter en liten flicka som ler med munnen full av pommes. Klockan åtta kommer Elijah hem, nedstämd efter julaftonen med mamman. Högtiden slutar med att Lunabba och Elijah, insvepta i varsin filt, ser andra halvan av filmen ”Independence day”. Två luggslitna själar, en gemenskap. Ett slags mirakel det också.

Varför uppträder dessa mirakelberättelser så frekvent just nu? Kanske för att de – som Thåströms text antyder – så förtvivlat väl behövs när världen tycks mer utsiktslös än någonsin. Kanske för att det är just under dessa omständigheter som vi får syn på dem.

I sin klassiska bok ”Tro och vetande” från 1950 ägnade filosofen Ingemar Hedenius åtskillig intellektuell möda åt att bevisa att Kristi uppståndelse och andra så kallade mirakel var ett brott mot naturlagarna. Ett underverk, menade Hedenius, är alltid en självmotsägelse och ”sålunda orimligt av rent logiska skäl.”

Min enkla poäng med allt detta? Att moderna mirakel inte sker av sig själva.

Men ett mirakel kan, åtminstone i vår tid, också vara något annat. Uppfattningen om vad som är ett underverk har alltid skiftat – från skräck för oförklarliga järtecken, tron på Guds förmåga att tillfälligt upphäva naturens ordning till uppfattningen att verkligheten som sådan är en fantastisk händelse. Naturen är i sig själv ett mirakel, menade exempelvis kyrkofadern Augustinus – inte bara det ovanliga utan även det som vi ser varje dag borde fylla oss med förundran. ”Vi är vanliga, vi är någon i mängden, vi är stjärnor”, sjunger Thåström på scenen.

Min enkla poäng med allt detta? Att moderna mirakel inte sker av sig själva. Det är vi själva som skapar dem. Ibland med mycket möda och stort besvär, ibland bara genom små åtbörder och gester som ger upphov till de stora orden. Julen 2022 kan det handla om en grupp politiker som kommer överens om ett livsnödvändigt avtal. Eller om en bedrövad och ensam människa som plötsligt finner att ett lock lyfter över själen.

”Under kan ske”, upprepar vaktmästaren i Ingvilds H Rishøis julberättelse. ”Ibland finns det bara ingen annan utväg, och då sker ett under.”

God jul!

