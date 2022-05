Björn Wiman: Mot denna bomb finns inget paraply som skyddar

VAL 22

Härom helgen såg jag SVT:s partiledardebatt i sällskap med en ung och politiskt ganska nyvaken människa. Ett misstag. Hennes haka ligger fortfarande kvar på vardagsrumsgolvet.

Jag hade förvisso försökt förvarna. Om att det hon var intresserad av, debattsegmentet om den stora framtidsfrågan, ändå bara skulle handla om kärnkraft. Jag fick fel. Det dominerande ämnet blev i stället bränslepriser, närmare bestämt vem som kunde sänka dem mest. Först därefter var det dags för kärnkraft. I mitten av kakofonin stod en ensam miljöpartist och försökte göra sin röst hörd om behovet av en politik som ligger i linje med vad vetenskapen säger. I sin nya bok ”Oceankänslan” skildrar det tidigare språkröret Isabella Lövin hur det är att befinna sig i denna position – i ”den tjattrande kören av oförnuft, egenintressen och ytligt men samhällsfarligt politiskt underhållningsvåld”.

Bredvid den tappade hakan på vårt vardagsrumsgolv ligger nu ett likaledes tappat framtidshopp. Och det är inte enbart anekdotisk evidens. Enligt en stor studie från förra året orsakar klimatförändringarna oro, vrede och ångest hos unga människor mellan 16 och 25 år över hela världen. Även om Greta inte längre trendar på Tiktok anser runt två tredjedelar av världens unga att makthavare ljuger om effekten av de åtgärder som vidtas och att deras oro inte tas på allvar.

Det är alltså inte främst klimatförändringarna i sig som gör att barn och unga tappar hoppet inför framtiden. Nej, orsaken är just det som de svenska partiledarna manifesterade i Agendas debatt: att vuxenvärlden och makthavarna inte gör tillräckligt för att undvika att klimatkrisen leder till katastrof.

Det är politikernas oförmåga och ointresse att säkra deras framtid som skapar känslor som maktlöshet, sorg och vrede

Det finns dessvärre fog för denna känsla. I veckan kungjorde rapporten ”State of the global climate” från FN:s meteorologiska organisation WMO att det under 2021 sattes inte mindre än fyra negativa klimatrekord, både vad gäller koncentrationen av växthusgaser i atmosfären, havshöjningarna, havets temperatur och havsförsurningen. ”Det globala energisystemet är trasigt och för oss allt närmare klimatkatastrofen”, säger den allt mer desperate FN-chefen António Guterres.

Allt fler, inte bara unga, börjar också att in på bara kroppen uppleva konsekvenserna av detta. I Indien och Pakistan råder sedan några veckor en värmebölja som testar gränsen för mänsklig överlevnad. Fåglar faller döda från himlen och barn på väg till skolan börjar blöda näsblod i den extrema hettan. Värmeböljan ligger helt i linje med vad forskarna sagt kommer att hända i en allt mer upphettad värld.

Skolelever i Pakistan inomhus i hettan. Foto: AAMIR QURESHI

Och den politiska responsen? I Agendas debatt ironiserar SD-ledaren över rekordhettan i Indien, helt i linje med hur den auktoritära högerpopulismen använder klimatfrågan som ett slagträ i kulturkriget; i en debattartikel i veckan framförde exempelvis två av hans partikamrater tesen att det är Miljöpartiet (!) som ger unga människor klimatångest. Enligt WWF kommer såväl Socialdemokraternas som Moderaternas regeringspolitik att leda till att Sveriges klimat- och miljömål blir omöjliga att uppnå.

På internationell nivå stegras oviljan att agera ofta till rent vanvett. Nyligen beskrev tre forskare på DN Debatt hur EU:s sänkta bensinskatter hjälper till att hålla uppe efterfrågan på olja, vilket både förvärrar klimatkrisen och leder till att Rysslands krigskassa fylls på med ytterligare 120 miljoner kronor varje dag. I USA utnyttjar fossilindustrin hänsynslöst läget för att skala upp produktionen av skiffergas. Sanktionerna mot Ryssland har inte, som många hoppades på, påskyndat övergången till fossilfri energi. Tvärtom. Det enda kriget har fört med sig är att visa hur komplett kallsinnig den fossila ekonomin är inför både framtiden och förlorade människoliv.

Särskilt bestickande blir denna oförmåga att hantera en allvarlig kris i ljuset av den handlingskraft som många länder ådagalagt i andra fall. Om det är något som både coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina borde ha bevisat är det att politiska ledare är beredda att vidta drastiska åtgärder. Om ett uns av den handlingskraft som präglat det politiska etablissemangets hantering av Nato-frågan också hade lagts på att försöka bromsa klimatkrisen hade världen i längden blivit en säkrare plats. Ingen kan i dag säga att det inte går.

Det hör till god ton i sådana här sammanhang att avsluta med något konstruktivt – ett förslag på hur man plockar upp det tappade framtidshoppet och sätter det tillbaka på plats

Det hör till god ton i sådana här sammanhang att avsluta med något konstruktivt – ett förslag på hur man kan plocka upp det tappade framtidshoppet. Jag ska ärligt erkänna att jag i dag har svårare än någonsin att göra det. Jag ser Erika Bjerströms kunniga och personligt drivna klimatrapportering från Orkneyöarna på SVT, där invånarna har hittat sitt eget sätt att försörja sig med hållbar el. Jag ser att omställningen i vissa sektorer av samhället går otroligt mycket fortare än man kunde vänta sig för bara några år sedan och jag ser alla möjligheter som finns för att stoppa subventionerna till fossila bränslen och vända denna självmordsspiral.

Men jag ser också en värld där ledarskapets lögner och likgiltighet skapar en hopplöshet som riskerar att lamslå inte bara unga människors möjligheter att som medborgare aktivt påverka framtiden. Som sömngångare vandrar vi mot vår egen undergång – med en subventionerad bensinpump i handen.

Som sömngångare vandrar vi mot vår egen undergång – med en subventionerad bensinpump i handen

Den brittiska tidningen Guardian publicerade i veckan en stor granskning av hur världens olje- och gasjättar är i färd med att aktivt sabotera alla möjligheter att klara det klimatmål som alla världens länder kommit överens om. Tidningen kunde avslöja existensen av 195 ”koldioxidbomber” över världen, det vill säga gigantiska olje- och gasprojekt som var för sig skulle motsvara minst en miljard ton av koldioxid och sammanlagt motsvara runt 18 års samlade globala utsläpp.

Det är ett massförstörelsevapen med fördröjd sprängverkan som avfyras. Det kan fortfarande stoppas. Men när kolbomberna detonerar finns inget paraply att gömma sig under.

