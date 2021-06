Björn Wiman: Nakenbilden är bara toppen på ett isberg

”Utan kreativ ekonomi och tänjbara gränser skulle kulturlivet i det här landet bestå av oklanderligt bokförd kasperteater.”

Det är författaren Klas Östergren som – under täcknamnet herr Svingel – ger denna dräpande beskrivning av den svenska kulturens existensvillkor. I romanen ”Renegater” skildrar Östergren sin tid i Svenska Akademien innan han lämnade den i samband med konflikten kring kulturprofilen våren 2018.

Och det stämmer att kultursfärens institutioner ibland måste tänja på både bidrags- och normsystem. Svensk arbetsmiljölagstiftning är inte alltid anpassad efter den kraft, kreativitet, besatthet och lust som frigörs när konst uppstår. Kultur kan – när den är som bäst – vara en motvikt till tidens mätbarhetsmani och bjuda motstånd mot pedanters och paragrafryttares växande välde.

Men var går gränsen? När går det för långt?

De senaste veckorna har DN rapporterat om två skilda fall av ”tänjbara gränser” som väckt stor uppmärksamhet inom kulturvärlden. Först avslöjade Kajsa Haidl hur en inhyrd konsult på Liljevalchs i Stockholm gjordes till vice konsthallschef, under stjärnögt överinseende av konsthallschefen Mårten Castenfors. Reaktionerna blev starka. ”Liljevalchs konsthall är inte, bör inte vara, Mårten Castenfors lilla privata lekstuga”, inskärpte Aftonbladets konstkritiker Ulrika Stahre.

Sedan kom Hugo Lindkvists granskning av baletten vid Kungliga Operan i Stockholm, där en kränkande nakenbild visade sig vara toppen på ett isberg av allvarliga arbetsmiljöproblem och svår tystnadskultur. För den minnesgode blev nyheten ett slags ”måndag hela veckan”-upplevelse tillbaka till januari 2010, då DN:s Annika Hamrud avslöjade att den dåvarande balettchefen tagit time out efter att ha skickat sextrakasserande mejl och den tidigare operachefen hänvisade till hans ”latinska temperament”.

Själv mindes jag ännu tydligare den artikel som Åsa Beckman skrev i den efterföljande debatten om kulten av manliga ”genier”. Sju år före metoo berättade Beckman om hur en uppburen manlig författare hade tillåtits förnedra henne på ett frilansmöte på DN i mitten av 1990-talet och avslutat med orden ”Jag ska pissa i din gom så att du aldrig mer kan prata”.

Hur mycket har förändrats i dag?

I dag hanterar Kungliga Operans ledning DN:s avslöjande med löften om en extern utredning och en till synes uppriktig vilja till självrannsakan. Men som SvD:s danskritiker Anna Ångström påpekade går problemen förmodligen djupare än den nuvarande ledningen; i grunden handlar det om hur den klassiska baletten i det operahus som grundades av Gustav III ska utvecklas i dagens samhälle. ”Kungliga Operan måste vädra ut 1700-talet en gång för alla”, konstaterade Ångström. Också DN:s Sofia Nyblom såg parallellerna till Gustav III:s tid och noterade att granskningen ”gläntat på dörren till ett rum lika slutet som det som tidigare omgav Svenska Akademien.”

Parallellerna är inte särskilt långsökta. Grundfrågan handlar om kulturens exceptionalism och är densamma som när Svenska Akademien misslyckades med att hantera de anklagelser om sexuella trakasserier och övergrepp som 18 kvinnor förde fram i Matilda Voss Gustavssons prisbelönade reportage hösten 2017. Också Svenska Akademien visade sig sitta fast i en självuppfattning som kollapsade i mötet med det moderna samhällets värderingar och lagstiftning.

Även här handlade det om ett slags fetischisering av konsten i allmänhet och av den upphöjda konstnären i synnerhet. I Matilda Voss Gustavssons bok ”Klubben” redogör författaren och akademiledamoten Horace Engdahl – i Klas Östergrens roman avporträtterad under namnet herr Styvrepe – för hur han ser Akademien som ett slags ordenssällskap som står över det omgivande samhället: ”Svenska Akademien är inte ett ämbetsverk, det är en sammanslutning av utvalda. Vi är satta att vårda den heliga lågan”, säger Engdahl.

Denna ”låga” blev ursäkten för den arrogans mot både rättsvårdande myndigheter och det vanliga rättsmedvetandet som många ledamöter visade prov på under institutionens kris 2018. Nobelpriset till Peter Handke året efter visade att denna konst- och livssyn, svävande högt ovan det borgerliga samhällets småskurna konventioner, fortfarande är djupt förankrad bland många av dess ledamöter. Och även om en hel del har förändrats hålls ”lågan” uppenbarligen vid liv; nyligen belönade Akademien en av de trotjänare som lydigast traskat patrullo till institutionens försvar i mediernas spalter under de senaste åren. Plus ça change.

Men svenska kulturinstitutioner har i dag större anledning än någonsin att hantera sitt mandat på ett ansvarsfullt sätt, oavsett om det gäller tvivelaktiga chefstillsättningar på Liljevalchs, kränkande nakenbilder på Kungliga Operan eller en kvardröjande självförtrollning inom Svenska Akademien. Kulturinstitutioner verkar inte i en parallell dimension, särskilt inte i en tid då högerpopulistiska politiker kommer att ta varje chans som finns att göra kulturlivets företrädare till syndabockar för samhällsutvecklingen.

Det stora hotet mot den fria kulturen kommer inte längre från skinntorra byråkrater som vill solka ner konsten med räknestickor eller redovisningstabeller. Det kommer från en global politisk rörelse som vill lägga ner den – eller förvandla den till ett verktyg i nationalismens tjänst. Utmaningen för kulturlivets företrädare handlar om att förena förståelsen för konstens exceptionalism med de normer och regler som det övriga samhället tvingas följa. Konst är ingen ”mutter eller skruv”, har Liljevalchschefen Mårten Castenfors sagt och det har han rätt i. Men den existerar inte heller i ett luftslott, frikopplad från verkligheten.

I Matilda Voss Gustavssons bok finns en återgivning av ett anförande som Sara Stridsberg – fru Vass i Östergrens roman – höll strax innan hon lämnade Svenska Akademien våren 2018. Hon tillbakavisade där institutionens självutnämnda ”helighet” och menade att den stol hon satt på ”inte är särskilt helig eller särskilt särskild”. ”Det är en stol som alla stolar”, sade Stridsberg. ”Man sitter på den. Man utför ett arbete. Man tar ansvar.”

Kulturen är livsnödvändig, tror jag att hon menade. Just därför kan den aldrig stå över själva livet.

