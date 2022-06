Björn Wiman: Också vår tids moderater borde stötta civil olydnad

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Abbatarerna var inte ens påtänkta. Men året efter skulle Agneta, Frida, Björn och Benny debutera i Melodifestivalen med ”Ring ring (bara du slog en signal)”.

Annars var 1972 ett brytningsår. När statsminister Olof Palme ställde sig i talarstolen under FN:s första miljökonferens i Stockholm var han knappast den framväxande miljörörelsens främste favorit. 1970 hade Palme tillåtit oljebolaget OK att bygga ett raffinaderi i Brofjorden utanför Lysekil. Han hade tagit ”vattenrallarnas” parti i striden kring kraftverksbygget i Vindelälven men till slut backat inför kritiken. Våren 1971 hade han som regeringschef godkänt planerna att såga ner de berömda almarna i Kungsträdgården i Stockholm, kulmen på de socialdemokratiska partikamraternas massaker mot Stockholms stadskärna. Men skäggiga kulturradikaler klättrade upp i träden och förbrödrades med distingerade herrar och damer från Östermalm. Även här fick Palme vika sig.

Och året efter uppträdde alltså Abba. Ring ring. Skingra den oro som mal.

Så mycket som går igen – också utan förra helgens konstgjorda hologram av Abborna. Även den gången ägde Stockholmskonferensen rum mot bakgrund av ett krig. Palme lanserade begreppet ekocid – storskaligt brott mot naturen – och lyfte fram behovet av att ”minska onödigt utnyttjande av fossila bränslen, främst olja och naturgas”. Detta skulle, underströk han, gälla de högindustriella delarna av världen, ”där en påtaglig nedskärning av lyxproduktion är önskvärd från flera synpunkter.”

I dag kan man konstatera att det går så där. 50 år efter Palmes tal inviger den socialdemokratiska regeringen FN:s miljökonferens med nedskärningar i klimatbiståndet och höjda subventioner för fossila bränslen. Palmes förslag om ekocid, kriminalisering av naturbrott, begraver man – som Lisa Röstlunds och Alexandra Urisman Ottos granskning i DN visade – i till intet förpliktigande floskler, trots stöd av alltfler länder. Sedan ett år finns ett konkret utkast om att införliva brottet med Romstadgan på samma sätt som folkmord och brott mot mänskligheten, så att höga ledare och statschefer skulle kunna ställas inför rätta som ”naturmördare” vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag.

Philippe Sands. Foto: Hossein Salmanzadeh/TT

Dagen innan konferensen inleds träffar jag en av upphovsmännen till detta förslag, den brittiske juristen och människorättsadvokaten Philippe Sands, även författare till flera framstående böcker. Sands är i Stockholm för att tala på ett seminarium om ekocid som äger rum i en välrenommerad advokatbyrås lokaler, högt över stadens av klimatkonferensen igenkorkade gator. Han har bett om att få tala för de inte redan frälsta, så nu lyssnar svala affärsjurister, diplomater och näringslivsföreträdare uppmärksamt till Sands briljanta plädering för denna nyordning i det internationella rättssystemet.

Nu lyssnar svala affärsjurister och näringslivsföreträdare uppmärksamt till Sands briljanta plädering för denna nyordning inom den internationella rättsordningen

Sands berättar om hur förslaget om ekocid, om det förverkligas, skulle anknyta både till Stockholmskonferensen 1972 och till hans eget arbete om den juridiske pionjären Raphaël Lemkin. Det var under en vistelse i Stockholm under andra världskriget som Lemkin fick de första impulserna till sin banbrytande idé om begreppet folkmord, genocid, som i dag är en självklarhet. Det fanns nejsägare även då, påminner Sands, men understryker att en ny verklighet måste skapa nya lagar och att dessa lagar på lång sikt också bygger grunden för nya beteenden. ”Raphaël Lemkin kunde ha krupit in i ett hörn och gråtit, men använde sin intellektuella energi för att skapa nya idéer. Och det är precis vad vi behöver göra nu”, säger Philippe Sands.

Uppifrån det flotta kontorets panoramafönster kan man se de översta topparna av almarna i Kungsträdgården, som står kvar tack vare att människor på 1970-talet förstod samma sak: att demokratin är beroende av människors vilja att göra motstånd mot det politiska systemets kortsiktighet. I dag kräver Moderaterna hårdare tag mot klimataktivister med obligatorisk häktning och höjda minimistraff. Men den juridiska uppdateringen av verkligheten kommer de inte att kunna stoppa. I många länder driver medborgargrupper, som svenska Aurora, framgångsrika stämningsansökningar mot stater och fossilbolag, och i veckan slog den tyska polisen till mot kapitalförvaltaren DWS och dess majoritetsägare Deutsche Bank, på grund av misstänkt vilseledande greenwashing. Den nya rättsordningen handlar inte bara om utsläppen, utan även om lögnerna om utsläppen. Klimatkrisen kommer i framtiden alltmer att bli en fråga om kriminalitet.

På samma sätt kommer sätten att försöka bromsa dess effekter också handla om en kombination av aktivism, politik och juridik. Redan efter almstriden beklagade Stockholms ”starke man” Hjalmar Mehr – i folkmun kallad Almar Ner – att den representativa demokratin hade fått vika ner sig för gatans parlament. Politiker vill alltid att politiken ska få verka i fred.

I dag är det klimataktivisterna i Extinction Rebellion som är vår tids trädklättrare. Vilken blir vår tids globala almstrid?

I själva verket var almstriden en av miljöhistoriens många segrar för den civila olydnaden – och en glänsande uppvisning i demokratins praktik. Aktionen blev ett slags tipping point för kritiken mot rekordårens blinda framstegsoptimism och moderniseringsiver. I dag är det klimataktivisterna i Extinction Rebellion som är vår tids trädklättrare. Vilken blir vår tids globala almstrid?

En sak är klar. Inga avatarer eller skenbilder från det förflutna kommer att stoppa klimatkrisen. Men en av nycklarna bakom segern i almstriden var det breda stödet från opinionen. Till och med Östermalmssocietetens favoritkåsör Kar de Mumma ska ha stegat in på Operakällaren och uppmanat gästerna att stötta de vildvuxna aktivisterna. Även ”socialgrupp ett”, proklamerade han, borde ställa sig bakom denna utomparlamentariska aktion.

Ett hologram av Kar de Mumma? Kanske ändå. Precis vad vår tids moderater skulle behöva.

