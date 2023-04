Björn Wiman: Politikerna som projektleder vårt gemensamma sammanbrott

Det året, som sades vara det 5 850:e sedan världens skapelse, blev försommaren den torraste på mycket länge.

Fortsättningen, i Vilhelm Mobergs ”Utvandrarna”, är väl bekant. Under hela juni faller inte en regndroppe, endast torra och kärva vindar sveper in från öster. Solen glöder dag efter dag på en molnlös himmel, bonden Karl Oskar får ont i nacken av att spana efter regnmoln och hans hustru Kristina läser ”Bönen i långvarig torka” med dess ord om att Herren kan ”befalla skyn att öppna sig”. Höstrågen stannar i växten på trädan, som ligger överströdd med hårda jordkokor, grå, knölig och ofruktbar som ett stenskärv.

En dag tappar Karl Oskar tålamodet. Han slungar de fåtaliga höstrån han räfsat ihop upp mot himlen och ropar ut sin förbannelse: ”Allt ä Herrans väderleks skull!”

Den nederbörd som faller eller inte faller från himlen har alltid styrt människans maktspel nere på jorden

Ja, bondens bekymrade blickar mot skyn är tidlösa. ”Vi står alla och tittar upp mot himlen”, sade i veckan den italienske risodlaren Roberto Magnanghi till nyhetsbyrån Reuters. Han talar om den historiska torkan kring floden Po i norra Italien, som förser såväl landets största jordbruksområden som många stora industrier med vatten. I ett reportage i SVT berättar en man som varit bonde sedan generationer att han aldrig tidigare upplevt en sådan här torka. En av forskarna i inslaget säger att det är uppenbart att klimatförändringar ligger bakom de uttorkade bevattningskanalerna. En annan jämför med ett krigstillstånd.

Jämförelsen behöver inte vara långsökt. I sin nya bok ”The earth transformed. An untold history” visar den brittiske historikern Peter Frankopan – som för några år sedan uppnådde ett slags rockstjärnestatus med sin bok ”Sidenvägarna” – hur den nederbörd som faller eller inte faller från himlen alltid har styrt människans maktspel nere på jorden.

En tidig föregångare till Karl Oskars ödesdigra förbannelse mot gudarna var den självförgudligande härskaren Naram-Sin i det mäktiga riket Akkad i Mesopotamien runt år 2250 f Kr. En säsong slutade det regna och skördarna slog fel, vilket ledde till höjda matpriser, massvält och politiskt kaos. Människor skyllde krisen på Naram-Sins förhävelser mot gudarna och hans imperium kollapsade. Som Peter Frankopan påpekar har Naram-Sins över 4 000 år gamla fall blivit ett sedelärande exempel på hur moderna civilisationer snabbt kan falla samman på grund av ekologiska chocktillstånd.

Kampen mellan människa och natur är inte bara en del av den mänskliga historien – den är den mänskliga historien

Peter Frankopan kallar sin bok för en ”oberättad historia” vilket möjligen är kaxigt i överkant. Men det är likväl fascinerande att följa hans sammanställning av hur människan och hennes civilisation från begynnelsen har påverkats av vulkanutbrott, naturkatastrofer och förändringar i klimat och väderlek. Medan många kan namnen på historiens mest betydelsefulla kungar och militära slag, är det få som kan räkna upp de mest ödesdigra stormarna, översvämningarna och torkkatastroferna.

Kampen mellan människa och natur, menar Frankopan, är inte bara en del av den mänskliga historien – den är den mänskliga historien. Snart sagt alla större skeenden har påverkats av naturfenomenen. Svår torka i Centralasien mellan år 350 och 550 drev nomadstammar västerut och blev en faktor i romarrikets fall. Väderfenomenet La Niña kan ha spelat en roll i de klena skördar som bidrog till att tända gnistan till den franska revolutionen på 1700-talet. Och så vidare. Det finns till och med forskning som visar att risken för antisemitiska pogromer i europeiska städer mellan åren 1100 och 1800 ökade i takt med sjunkande temperaturer; för varje tredjedels grad som det blev kallare blev tillgången på mat sämre och faran för fysisk förföljelse av judar ökade.

Peter Frankopan. Foto: Mark Earthy

Men Peter Frankopans bok handlar inte bara om hur klimatet har påverkat människan, utan också om hur människan – inte minst det senaste århundradet – har påverkat klimatet. Frankopan understryker att den klimatförändring som människan just nu eldar under är unik i vår arts historia, men att det för den skull inte är självklart att den måste besegla vårt öde. Historien handlar inte bara om hoten från naturen, utan kanske ännu mer om hur vi hanterar dessa hot. Samhällen, folk och kulturer som har varit oförmögna att anpassa sig till nya förhållanden har gått under: snabb reaktion, krisinsikt och förmåga till förnyelse har varit fördelaktigt, medan förnekelse, tröghet och rigiditet har lett till katastrof. Det var inte torkan i sig som krossade Naram-Sins rike, utan hans arrogans inför de risker den förde med sig. Att en civilisation går under har ofta berott på att dess ledare aktivt väljer bort de konstruktiva politiska motåtgärder som skulle kunna rädda den.

På den uttorkade Poslätten i dagens Italien kan scenariot upprepas. Landets postfascistiska regering har visserligen tillsatt en kriskommission men saknar, i likhet med de flesta andra av världens regeringar, både insikt och politisk vilja att angripa problemen i grunden. I veckan konstaterade Klimatpolitiska rådet att också den svenska regeringen driver en politik som går rakt emot klimatmålen och för första gången på 20 år leder till ökade utsläpp av växthusgaser.

Dagens förändring hotar mer än de saftiga blåbären i hans barndoms skogar

Svenskättade Peter Frankopan tillbringade själv sina somrar som barn i ett litet hus vid en sjö i Småland, inte långt från den torrlagda jordplätt som gjorde att Karl Oskar och Kristina blev klimatflyktingar. Men dagens förändring hotar mer än de saftiga blåbären i hans barndoms skogar. Den riskerar att leda till en kollaps för de stabila förhållanden som möjliggjort demokratin.

Den svarta ironin i denna belägenhet är påtaglig. Aldrig tidigare har mänskligheten bedrivit en sådan massiv misshandel mot sina levnadsförhållanden – över hälften av världens koldioxidutsläpp från fossila bränslen har ägt rum sedan det första avsnittet av tv-serien ”Seinfeld”. Men vi har heller aldrig haft en sådan avancerad kunskap om vad som håller på att ske – ingen tidigare civilisatorisk kollaps har övervakats och projektletts med samma ackuratess.

Man blickar, förundrad, upp mot himlen över Stockholm, från vilken en fullskalig snöstorm har frigjort sig lagom till påsk. Gudarna måste ha blivit tokiga – igen.

Också denna gång är frågan vad vi avser att göra åt saken.

