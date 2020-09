Björn Wiman: QAnon och Khaybar – överallt ekar hatet mot judarna

Minns ni Sarah Palin? Guvernören från Alaska som var republikanernas kandidat till posten som vicepresident i valet 2008. Det var hon som trodde att Afrika var ett land, påstod att man kunde se Ryssland från Alaska och uppfattade Nordkorea som en viktig allierad med USA.

I dag framstår Sarah Palin som ett minne från en försonlig och oförarglig tid. Det senaste esset i det republikanska partiets rockärm är Marjorie Taylor Greene, som i höstas vann ett primärval i delstaten Georgia – och med största sannolikhet kommer att väljas in i USA:s kongress i höst. På sina kanaler i sociala medier blandar Marjorie Taylor Greene våldsam rasism och aggressiva utspel med videor och bilder på sig själv där hon poserar med automatvapen i händerna. Vid ett tillfälle har hon framträtt på foton med en före detta nynazistisk ledare. President Donald Trump hyllade henne omedelbart som ”en framtida stjärna” och en ”verklig VINNARE”.

Men Marjorie Taylor Greene är också anhängare av QAnon, den kultliknande konspirationsteorin som i skuggan av coronapandemin har fått allt större spridning. QAnon bygger på en bisarr fantasi om att ett nätverk av djävulsdyrkande demokrater, miljardärer och Hollywood-kändisar kontrollerar världen, samtidigt som de ägnar sig åt pedofili och kannibalism. Den mordiska sekten ska även försöka förlänga sina liv genom att utvinna blod från de barn som de förgriper sig på. Hjälten och frälsaren i denna alternativa verklighet är Donald Trump, som enligt anhängarna arbetar för att krossa pedofilnätverket och rädda världen.

Trump själv solar sig glansen av de många QAnon-anhängare som uppträder på hans möten med skyltar och T-shirts

Trump själv solar sig i glansen av de många QAnon-anhängare som uppträder på hans möten med skyltar och t-shirtar. När han uppmanades att kommentera konspirationsteorin hade han bara lovord till övers: ”Jag har hört att de är människor som älskar vårt land.”

Detta, tänker säkert någon, borde väl ändå kunna avskrivas som ett stolleprov i den högre skolan. Säg inte det. Är det något som de senaste åren har lärt oss är det att dagens dårar kan vara presidenter i morgon.

Dessutom bär QAnons irrläror på ett potent gift från det förflutna: antisemitismen. I botten finns alla konspirationsteoriers moder, den om att judar i lönndom styr världen med dolda maktstrukturer. Alltså sprider QAnon-anhängare uppgifter om att ondskefulla judiska krafter i bankindustrin är ute efter att förslava icke-judar och främja världskrig. Den ungersk-judiske finansmannen George Soros anklagas för att vara del i en internationell sammanslutning som har kontrollerat alla amerikanska presidenter fram till Donald Trump. Denna föreställning, om en hemlig allsmäktig sammanslutning av judisk makt, är hämtad rakt ur ”Sions vises protokoll”, den ökända förfalskning som har gett upphov till hets mot judar i över hundra år. Fantasin om att sektens medlemmar är ute efter att utvinna substansen adrenokrom ur de utnyttjade barnens blod är kopierad rätt av från äldre antisemitiska föreställningar om blodsriter och barnätande judar.

Foto: Matt Rourke/AP

I Sverige har QAnon inte någon större spridning. Det hindrar inte att de antisemitiska refrängerna från det förflutna ekar även här. Senast blev det synligt under oroligheterna kring den danske rasisten Rasmus Paludans försök till bränning av Koranen i Malmö, då motdemonstranter hördes skandera den antisemitiska Khaybar-ramsan: ”Khaybar, Khaybar, o judar, Muhammeds armé ska återvända!” Orden refererar till berättelsen om hur profeten Muhammeds styrkor besegrade judar i staden Khaybar på 600-talet och kan inte uppfattas som annat än ett direkt dödshot mot judar.

Tillsammans bildar QAnon- och Khaybar-ramsorna ett handfast bevis på att det uråldriga hatet mot judarna är en levande kraft på flera håll i dagens samhälle

Tillsammans bildar QAnon- och Khaybar-ramsorna ett handfast bevis på att det uråldriga hatet mot judarna är en levande kraft på flera håll i dagens samhälle. Det finns inte antingen i kretsar med bakgrund i Mellanöstern eller inom extremhögern. Det finns på båda dessa håll. Och där det finns fördomar mot judar finns det fördomar också mot andra.

Det visar inte minst Marjorie Taylor Greenes budskap. I sina videor varnar hon bland annat för en ”islamisk invasion” i USA, bland annat med hänvisning till de muslimska kvinnliga kongressledamöterna Rashida Tlaib och Ilhan Omar. Men hon har även beskrivit svarta personer som ”slavar åt det demokratiska partiet” och driver den antisemitiska konspirationsteorin om att George Soros har samarbetat med nazisterna.

I november kommer denna person med all sannolikhet att ta plats i USA:s kongress. Vid samma tid kan Donald Trump vara omvald som president – eller skapa kalabalik kring ett osäkert valresultat.

Båda dessa faktorer kommer att gynna konspirationsteoriernas förslagna kolportörer, som lever av kaos och motsättningar. Den ökade politiska polariseringen under de senaste åren har, tillsammans med isoleringen av människor under coronapandemin, ur deras perspektiv utgjort en optimal grogrund. Mediejättarna Facebook och Twitter har på senare tid börjat radera QAnon-relaterade inlägg men är – som vanligt – för sent ute. De livsfarliga lögnerna har redan fått fäste i politikens mainstream.

De grova konspirationsteorierna i USA och hatramsorna på svenska gator riktas i första hand mot judar. Men med tanke på världens nuvarande politiska tillstånd – en viruspandemi, stigande arbetslöshet, våldsamma politiska konflikter – bådar de inte gott för någon. Det är en gammal sanning: ”Det börjar med judarna, men det slutar inte med judarna.”

