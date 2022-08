Björn Wiman: ”Sagan om ringen” blev högertrollens favoritberättelse

I över tio år, sedan barnen var små, har vi i slutet av varje sommar tillsammans sett ”Sagan om ringen”. Samtliga tre filmer på lika många dagar, en drygt nio timmar lång ritual där liturgin numera består i att förekomma rollfigurerna i utsägandet av de repliker som vi vid det här laget har lärt oss utantill.

När alvherren Elrond, sammanbitet spelad av Hugo Weaving, ger svärdet Andúril till hjälten Aragorn erfar jag fortfarande samma rysning som när jag själv i tolvårsåldern läste böckerna i Åke Ohlmarks vackra men omdiskuterade översättning (”Put aside the ranger. Become who you were born to be”). Och jag räknar ögonblicket då jag såg vårdkasarna tändas över bergsryggarna från Amon Dîn i ”Sagan om konungens återkomst” på stor bioskärm som en av mitt livs mest oförglömliga kulturupplevelser (”Gondor calls for aid. – And Rohan will answer!”).

Nu är barnen vuxna, eller i alla fall på gränsen, men den trygghetsskapande ceremonin bestående. Så djupt in i filmens fiktion har vi kommit att vi i år upptäckte att den hobbit som i bakgrunden putsar en jättelik pumpa på värdshuset Gröna Draken i slutet av den sista filmen är slående lik Sméagols bror Déagol – ett potentiellt scoop som dessvärre snabbt kunde avfärdas av internets flitiga forskningsarméer; det är inte samma skådespelare.

Men att göra ett konstverk till en ritual är också en möjlighet att upptäcka nya aspekter: se hur tiden blåser genom det och ger det ny energi

Men att göra ett konstverk till en ritual är också en möjlighet att upptäcka nya aspekter: se hur tiden blåser genom det och ger det ny energi. Denna sommar var det omöjligt att inte gripas av människornas skräck och totala övergivenhet inför orchernas militära övermakt inför slaget vid Helms klyfta. I krigets Ukraina är jämförelsen mer än en ingivelse; där kallas ryska soldater regelmässigt för ”orcher” och Ryssland för ”Mordor” eller ”Orchostan”: en vild, våldsam hord som bränner byar och slaktar oskyldiga människor. Liknelsen har gått så långt att internet är fullt av skämtklipp där upprörda orcher kräver att de ska sluta jämföras med de fruktansvärda ryssarna.

Jag är väl medveten om att författaren själv, J R R Tolkien, med emfas avfärdade föreställningen att hans trilogi skulle vara en ”allegori” över det ena eller det andra kriget. Men han gjorde också en viktig distinktion mellan allegori (ett begrepp han alltså avskydde) och litterär tillämplighet (ett som han bejakade): det förstnämnda hör till författarens herravälde medan det sistnämnda tillhör läsarens frihet och fantasi.

Att varken Putins krig mot Ukraina eller något annat krig föresvävade Tolkien betyder alltså inte att hans berättelser saknar värde för att förstå också dagens verklighet. Tvärtom. Klassiska verk är klassiker just för att de rymmer en kunskap och en erfarenhet som hjälper oss att tänka, känna och vara verksamma i världen.

I det sammanhanget ger musikern och författaren Peter Bryngelssons bok ”Sagan om Sagan om ringen”, som kom i våras, flera tankeväckande perspektiv. Bryngelsson följer förskjutningen i hur Tolkiens klassiska verk har tolkats och använts, med utgångspunkt i sin egen bakgrund i 1960-talets musikrörelse, där hippier, proggare och flummare såg de piprökande hobbitarna som förebildliga livsnjutare i ett idylliskt gröna vågen-liv på landsbygden.

De senaste årtiondena har dock berättelsens populärkulturella konnotationer genomgått en dramatisk förändring. Inte minst Peter Jacksons filmer i början på 2000-talet gav Tolkiens berättelser ett mer stridslystet anslag – de av mina ignoranta kolleger som fortfarande tror att ”Sagan om de två tornen” handlar om attackerna mot World Trade Center är alltså inte helt fel ute.

Bryngelsson visar hur ”Sagan om ringen” fångats upp av allt från black metal-fans till högerextremister, av vilka de inrangerats som ett uttryck för västerlandets kamp för rena och goda värderingar mot underlägsna varelser och raser. Anders Behring Breivik hade musik från en trailer till ”Sagan om de två tornen” i hörlurarna när han utförde sin massaker på Utøya, i USA har ideologen Steve Bannon knutit Trumprörelsen till Tolkien och i konspirationsteoriernas värld jämförs finansmannen och filantropen George Soros med ondskans furste Sauron. I Sverige har SD-ledare som Jimmie Åkesson och Richard Jomshof twittrat om sin kärlek till Tolkien, och i den giftiga demoniseringen av Centerledaren Annie Lööf i dessa kretsar har hon liknats vid förrädaren Gríma Ormstunga.

”Allt ska bli nerdränkt i någon form av regnbågsfärgad sörja!” utropade programledaren

I vintras, när Amazons nya tv-serie baserad på Tolkiens värld presenterades, sände SD:s Youtubekanal Riks ett inslag med rubriken ”Sagan om ringen går full woke”, där man rasade mot att den nya serien skulle vara ”mångkulturell” och innehålla ”svarta och asiatiska hobbitar”. ”Allt ska bli nerdränkt i någon form av regnbågsfärgad sörja!” utropade programledaren och frågade sig vad som blir nästa steg: ”Ska filmer om nordiska vikingar spelas av asiatiska kvinnor?”

I Tolkiensammanhang är detta dock ett tämligen fantasilöst förslag. En av de mest tidstypiska omdiktningarna kommer, föga förvånande, från Ryssland, där författaren Kirill Eskov redan 1999 publicerade boken ”Den sista ringbäraren” – en spegelvänd berättelse där ”Sagan om ringen” beskrivs som västerländsk propaganda som rättfärdigar folkmordet på orcher. I Eskovs version är ondskans rike Mordor en fredlig, tolerant statsbildning som tvingas försvara sig mot de våldsamma och barbariska alverna. ”Den sista ringbäraren” slutar med att fridsfursten Sauron besegrar deras ondsinta allians, varpå en ny era av framsteg och rikedom kan ta sin början. I dag, drygt 20 år senare, är det lätt att se parallellen till Vladimir Putins paranoida bild av Ryssland som anfalls av västvärlden och tvingas till ett rättfärdigt försvarskrig.

Bisarrt? Ja. Men poängen är att berättelserna om ringen är en klassiker. Därför tål den att såväl brukas som missbrukas av både hippies, högerextremister och huvudlösa konspirationsteoretiker. Samt, för den delen, av pengahungriga strömningstjänster.

Kvar finns Tolkiens böcker och våra ständigt förändrade fantasier om dem. Tillsammans utgör de ett av 1900-talets viktigaste litterära konstverk.

