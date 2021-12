Björn Wiman: Snart behövs en försoningskommission om rasismen

Två stillsamma scener har gått mig till sinnes under de senaste veckorna, som motpoler till den aggressiva offentlighet som allt fler tycks finna sig hemma i.

Den första utspelade sig i Uppsala domkyrka, där en grupp personer i samiska högtidsdräkter samlats på ohyvlade plankbänkar framme vid högaltaret under den gamla katedralens oändliga valv.

Ärkebiskop Antje Jackelén läser upp ett tal, i vilket hon erkänner Svenska kyrkans del i övergreppen mot det samiska folket: hur små barn har skilts från sina föräldrar och skickats på så kallade nomadskolor och hur kyrkan har agerat dörröppnare för rasbiologer och skallmätare, med svåra kränkningar av människovärdet och den mänskliga värdigheten som följd.

I fem vittnesmål berättar samer själva om förbrytelserna. Författaren och förläggaren Nils-Henrik Sikku läser upp ett vittnesmål om hur han tvingades lämna familjens trygghet när han som barn stängdes in på internat för att få ”vettet” inbankat i sig. Han och hans klasskamrater blev inhägnade, stukade, tystade. ”Vi matades med främlingskap”, berättar Nils-Henrik Sikku.

Det finns något både otidsenligt och tidlöst i denna ogarderat allvarliga gest

”Såren, smärtan, skammen, självföraktet, vreden och de svåra minnena är verkliga”, säger Antje Jackelén i sitt tal. Hon avslutar med att överlämna den formella ursäkten till det samiska folket genom att gå ner på knä framför gruppen. Det finns något både otidsenligt och tidlöst i denna ogarderat allvarliga gest: ”I dag knäböjer vi inför er, för att erkänna Svenska kyrkans övergrepp och för att ta ett nödvändigt steg framåt på försoningens långa väg.”

Foto: Fredrik Persson/TT

Den andra scenen utspelar sig på ett hotell i irakiska Erbil, nära gränsen till Syrien, och finns med i Gorki Glaser-Müllers dokumentärfilm ”Children of the enemy”, som nu visas på SVT Play. Filmen handlar om morfadern Patricio Galvez kamp för att få hem sina sju undernärda barnbarn från al-Hol-lägret i Syrien, där de hamnat som föräldralösa efter att hans dotter och svärson, som båda anslutit sig till IS, har dödats. Patricio Galvez köper vätskersättning, billiga plastleksaker och ett elastiskt tyg för att kunna bära sitt minsta barnbarn vid kroppen – och förkroppsligar på så sätt en kärlek så stark att den leder tankarna till Selma Lagerlöfs vackra novell ”Bortbytingen”, där sorgen efter ett förlorat barn projiceras i en kompromisslös tro på medkänslan som livsprincip.

I en scen intervjuas Patricio Galvez av Sveriges Radios Mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén, som frågar om hur han ser på alla offer för IS övergrepp och om han har förståelse för att det är många i Sverige som känner större sympati för föräldralösa yazidiska barn än vad de gör för hans barnbarn.

Patricio Galvez ställer sig inte på knä. Men hans kroppsspråk säger allt. Innan han bryter samman och lägger ansiktet i händerna försöker han för sin dotters och svärsons räkning ge offren för IS förbrytelser upprättelse: ”I min dotters namn vill jag be om ursäkt för allt det som har hänt.”

Varken Patricio Galvez eller Antje Jackelén har någon personlig skuld i de gärningar de ber om ursäkt för. Ändå gör de det. Varför? I båda fallen handlar det om försoning, att nå gemenskap och befrielse från en historisk skuld. Om, hur eller när offren tar emot ursäkten kan de inte råda över, men de har visat sin djupaste vilja att mötas.

Men de två scenerna hänger ihop också på ett annat sätt.

När Patricio Galvez första gången träffar sina sju barnbarn i al-Hol-lägret är de sjuka, utmärglade och undernärda men får ändå fram några försiktiga leenden när deras morfar med mjuk röst talar om att han älskar dem. Det är hjärtskärande scener. Ett av barnen suger på en godisbit, senare ser man ett av dem gång på gång dunka huvudet i madrassen, ett klassiskt uppgivenhetssymtom. ”I Sverigedemokraternas värld skulle de här personerna inte längre vara svenska medborgare och inte Sveriges problem”, säger en företrädare för SD i en av tv:s nyhetssändningar.

Foto: Gorki Glaser Müller, Gorki Glaser M ller

I veckan ekade hans ord hos partiledaren Jimmie Åkesson som med hänsyftning på riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh proklamerade att det inte är ”kurdiska kommunister” som ska avgöra vem som blir statsminister utan ”naturligtvis svenska folket”.

Några dagar tidigare hade partiet skärpt sitt krav på att svenskar med bakgrund i andra länder ska ”återvandra”, om så krävs med hjälp av statlig intervention. SD:s nya lydiga samarbetspartier M och KD stoppar som vanligt fingrarna i öronen och tittar åt ett annat håll. Så pass tillvant har vårt land blivit vid rasismen att få reagerar på krav att skapa en etniskt homogen nation. Var går gränsen? Var kommer det att sluta? Med att någon om hundra år får tillsätta en försoningskommission?

Nils-Henrik Sikku, som med sådan värdighet vittnade om sin barndom i Uppsala domkyrka, ansågs inte vara en ”riktig” svensk när han var liten. Vissa – som Sverigedemokraten Björn Söder – anser att en same aldrig heller kan bli det. Än i dag möter Nils-Henrik Sikku och hans fru, konstnären Katarina Pirak Sikku, grov rasism mot samer i vardagen.

Patricio Galvez barnbarn räddades från radikaliseringens helvete och lever i dag i kärleksfulla fosterfamiljer. De träffar regelbundet sin morfar. När Patricio Galvez i veckan intervjuades av Sveriges Radio var de två yngsta flickorna på besök. Deras omisskännligt svenska barnaskrik genljöd med ihärdighet i bakgrunden: ”Morfar, jag vill ut och leka!”

Lyssna på deras röster. Det är ett rop om något som är på väg att gå förlorat.

