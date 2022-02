Björn Wiman: Tack Sverige för vårt sämsta vinter-OS någonsin

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Medaljerna regnar in med samma intensitet som skyfallen i februari. De senaste veckorna har morgnarna fyllts av fler TT-notiser om svenska medaljer än det finns politiska fångar i Xinjiang. Freeski, skicross, slopestyle, skifree, crosski, styleslope – skidkapitalismens överflöd vräker ner över vårt till synes oändliga behov av vinteridrott.

Men det kan inte hjälpas. Ett vinter-OS i en snöfattig kinesisk bubbla som sänds i en tv-kanal utan vintersporttraditioner blir inte ett OS på riktigt.

Jag kan villigt erkänna att fler hår reste sig på mina underarmar när jag såg om Jens Linds ljuvliga sportdokumentär ”Från Sixten till Kalla” från 2009 än under de svenska skidåkarnas sammanlagda framgångar under OS. I Linds värld är allt underbart: de tjuriga ”storrännarna” som körde in i de snötyngda skogarna och kom ut sex timmar senare, Arthur Häggblad som sa ”Åk själv gubbjävel” till landshövdingen, det finska krigsbarnet Toini Gustafsson Rönnlund, Sven ”Plex” Petterssons ”Här kommer Ingemar och då är jag tyst”, Thomas Wassbergs hundradel i OS, Gundes enda långa stav, ”Billan” Westins genombrott och ”Pillans” alla OS-guld.

Allt det där är bara gubbig nostalgi, säger någon. Berätta inte för mig om nostalgi. Jag har stått vid mördarbacken i Falun med tårarna rinnande nerför kinderna och sett Charlotte Kalla ta VM-guld, jag har vuxit upp med skidåkning och jag älskar det.

Allt det där är bara gubbig nostalgi, säger någon. Tala inte med mig om nostalgi

Nej, olusten inför årets vinter-OS handlar om något annat. Den vackraste idrottsfesten av dem alla har utspelats i den globala totalitarismens huvudstad. OS i Peking är, som många redan påpekat, det mest motbjudande sedan Berlin 1936.

Hela områden har rensats på befolkning, läktarna är tomma och idrottare har belagts med munkavle. SVT tvingas resa runt i Sverige och intervjua medaljörernas jublande föräldrar i deras tv-soffor, eftersom journalisterna knappt får träffa idrottarna. Det är nästan så att man blir böjd att hålla med den idrottshatande Nobelpristagaren ​​Elfriede Jelinek från alplandet Österrike om att all vintersport är en fascistoid blandning av elitism, nationalism och vilja att övervinna naturen.

Ett av de mest iögonfallande bevisen på det sistnämnda var hoppbacken i Shougang Park, där svensken Henrik Harlaut tog brons i big air (eller om det var air big). Själva backen lyser som en vit tunga omgiven av grå skelett från skorstenar och industrihangarer i ett helvetesliknande landskap som får Tolkiens Mordor att se ut som ett solbelyst Arakadien. Men som DN:s Marianne Björklund kunde berätta i veckan handlar det om ett slags hypermodernt rekreationsområde som byggts kring ett nedlagt stålverk.

Vit idrott framför gröna kullar. Foto: Vegard Grøtt/Bildbyrån

Lika bisarrt är området där helgens avslutande längdskidåkningstävlingar äger rum, Zhangjiakou. Det ligger på 1 700 meters höjd 18 mil norr om Peking och plågas regelbundet av sandstormar som blåser in från den angränsande Gobiöknen. Strängarna av konstsnö mellan de gröna kullarna är lika solkiga som diktaturens fingeravtryck. Sedd från luften liknar anläggningen en avlägsen och frusen straffkoloni.

Båda dessa dystopiska platser är dessvärre trovärdiga bilder av den olympiska framtiden. Nästa sommar-OS i Paris 2024 kan invigas av en fransk president som är både rasist och ultranationalist, och det följande, i Los Angeles 2028, kan avgöras i ett USA som inte längre är en demokrati. Vinter-OS 2026 arrangeras i italienska Milano, där medeltemperaturen i februari har stigit med 5,6 grader sedan Cortina d’Ampezzo arrangerade OS förra gången 1956 (guld på femmilen för Sixten Jernberg).

Spelen i Peking är det första vinter-OS i historien som helt har fått förlita sig på konstgjord snö – nästan två miljoner kubikmeter vatten har gått åt till de 300 snökanonerna i ett område som redan präglas av svår torka. När Internationella olympiska kommittén utvärderade Pekings ansökan konstaterade man att Kina lider av allvarlig vattenbrist och att området runt Zhangjiakou blir allt torrare. Påfrestningarna, slog man fast, hänger samman med klimatförändringar, tung belastning från industri och jordbruk och hög inhemsk förbrukning.

Detta är ytterst vad den olust jag har känt inför årets vinter-OS handlar om

Även tidigare vinterspel har naturligtvis fått förlita sig på konstsnö, men Peking är det första som helt gör det. Konstgjord snö användes första gången i Lake Placid i den amerikanska delstaten New York (dubbla guld för Stenmark) och har sedan dess fått allt större betydelse. I ryska Sotji 2014 kom 80 procent av snön från snökanoner och hela 98 procent i Pyeongchang i Sydkorea 2018. Forskare vid universitetet i Waterloo i Kanada har räknat ut att av de 21 orter som har arrangerat vinter-OS kommer bara tolv att ha tillräckligt låg temperatur för att kunna arrangera OS igen med natursnö på 2050-talet, även om världen skulle klara utsläppsmålen från klimatavtalet i Paris. Klassiska alpina orter som Grenoble, Garmisch-Partenkirchen och Chamonix kommer att vara för varma.

Detta är ytterst vad den olust jag har känt inför årets vinter-OS handlar om. Snön, det vet alla som älskar den, är inte bara nostalgi eller ett underlag för lek och idrott. För många är den ett livsvillkor – och för resten av oss ett slags hem i bemärkelsen att den står för en känsla av kontinuitet och mening. Utan snö berövas livet en grundläggande trygghet.

I tisdagens väderleksrapport i Aktuellt – efter ett av de eviga inslagen med de nedtystade OS-skidåkarnas jublande föräldrar – konstaterade meteorologen att ”det nya normala” i Sverige är att det inte inträffar någon vinter alls på platser som Göteborg, Lund, Malmö och Kristianstad.

Sveriges bästa vinter-OS någonsin, sägs det. Verkligen? Går det ens att tala om vinter-OS i ett land som – utan att någon protesterar – har avskaffat vintern?

Läs fler krönikor av Björn Wiman. Prenumerera också på nyhetsbrevet Kulturveckan med Björn Wiman som kommer i din mejlbox varje torsdag.