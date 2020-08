Björn Wiman: Tiden har förvandlat verkligheten till science fiction

Äntligen satt vi i biofåtöljerna, för första gången på sex månader. Christopher Nolans storfilm ”Tenet” inleds på ett fullsmockat konserthus, med betydligt fler än både 50 och 500 personer i publiken. Scenen känns i dag lika osannolik som de svindlade ”temporala kniptångsmanövrar” som filmens hjältar utför för att rädda civilisationen från undergång. Att se den är en på alla sätt magnifik upplevelse – Wagners opera ”Parsifal” som bombastisk Bondfilm. Ljudmattan drar undan fötterna för förnuftet. Tid blir till rum utan att man fattar hur det går till.

Samtidigt, i världen utanför biomörkret, rusar tiden framåt som vanligt. Några timmar efter att vi lämnat biosalongen når orkanen Laura den amerikanska delstaten Louisianas kust, som den fjärde kraftigaste någonsin. På bara ett dygn har den intensifierats i styrka mer än någon tidigare storm, laddad med badkarstempererat vatten från de hav som människans utsläpp gör allt varmare; en monsterstorm på fossila steroider. ”Det är dags att be för det bästa medan vi förbereder oss för det värsta”, skriver Louisianas borgmästare innan orkanen når land, tvingar hundratusentals människor att fly för sina liv och förvandlar kustlandskapet till ett vattendränkt ödeland.

En satellitbaserad bild från den amerikanska vädermyndigheten NOAA visar jordklotet från rymden vid just denna tidpunkt, så ömkligt litet. Strax till vänster om den enorma orkanens öga ser man ett grått band som ligger över den nordamerikanska landmassans västra del. Det är skogsbränderna i Kalifornien, några av de största i delstatens historia. Också de är dopade med den fossila industrins steroider. Ytan som brinner i Kalifornien varje år har femfaldigats på 50 år; störst är ökningen under sommarperioden då den har blivit åtta gånger större. Bränderna på den amerikanska västkusten är ett gammalt fenomen, som har olika orsaker som skogsskötsel, befolkningsökning och stadsplanering, men huvudorsaken till den snabba ökningen är den globala uppvärmningen, enligt en ny amerikansk studie. Skräckbilderna från dagens Kalifornien är en del av verkligheten i den tidiga uppvärmningens tidsålder.

Apokalyptiska eldar och allt mer våldsamma stormar är inte längre en försmak av framtiden. Framtiden har kommit till oss

Apokalyptiska eldar och allt mer våldsamma stormar är inte längre en försmak av framtiden. Framtiden har kommit till oss – om man ska fortsätta inspireras av de invecklade tidsteorierna i Christopher Nolans film. I år utspelas dessutom bränderna och stormarna samtidigt som en annan katastrof. Både bekämpningen av bränderna i Kalifornien och hjälpen till offren för orkanen Laura äger rum samtidigt som coronapandemin och försvåras av den amerikanska regeringens kaotiska och verklighetsfrånvända sätt att hantera den. På sitt sätt är det en perfekt storm, i ett politiskt system som saknar fungerande hälso- och sjukvård för alla och som sedan länge går helt i den mäktiga fossilindustrins ledband.

Ett foto visar situationens tillspetsade tragik: en skylt som uppmanar till social distans och användning av munskydd framför ett våldsamt brinnande inferno. I Kalifornien har nu invånarna att välja mellan vilken sorts ansiktsmask de ska bära; antingen en som filtrerar bort de farligaste ämnena från brandröken men som i gengäld ökar risken för virus i utandningsluften, eller en som kan begränsa smittspridning men inte skyddar mot brandrök. I delstaten Colorado, också svårt hemsökt av allvarliga skogsbränder, uppmanas invånarna att inrätta röktäta ”säkerhetsrum” i sina bostäder, medan de i Louisiana uppmanas att söka skydd under mer omedelbara former. Strax innan stormen nådde land kom en uppmaning från delstatens myndigheter: ”Lägg er under ett bord eller en kraftig möbel. Använd madrasser, filtar eller kuddar för att täcka huvud och kropp. Stanna kvar så länge dessa livshotande förhållanden råder.”

Fossilbaronerna evakuerar tillfälligt oljeplattformarna och raffinaderierna i Louisiana men stannar kvar i de politiska kulisserna

Så slår elden, vinden och vattnet mot USA och världen, samtidigt som en klimatförnekande president samlar sitt parti på ett sektliknande konvent för att försöka bli omvald. Fossilbaronerna evakuerar tillfälligt oljeplattformarna och raffinaderierna i Louisiana men stannar kvar i de politiska kulisserna, varifrån de fortsätter dra i trådarna för dem som sprattlar på scenen. Vicepresident Mike Pence nämner klimatförändringen en gång under hela konventet, och då endast för att avfärda alla tänkbara begränsningar av utsläppen av olja, kol och gas. ”The best is yet to come”, skriker presidentens egen svärdotter om framtiden. Katastroferna och förnekelsen äger rum på samma tidsplan – men katastroferna rör sig framåt och förnekelsen bakåt. Verkligheten förvandlad till postapokalyptisk science fiction.

Kan man invertera tiden? Använda kunskap om framtiden för att påverka vad som händer just nu? Rentav utföra en ”temporal kniptångsmanöver” mot Trump? Dessvärre inte, enligt Christopher Nolans film. Det som har hänt, det har hänt, säger någon i ”Tenet”. Varje generation måste ombesörja sin egen överlevnad.

