Björn Wiman: Trumps nio ord pekar ut två vägar mot framtiden

Äntligen satt presidenten i rättssalen.

Blicken, som vanligt, illslug och arrogant. Men likväl mot sin vilja, på den åtalades bänk. På vägen in hade han fått en dörr släppt i ansiktet av en av domstolens vakter. Inför lagen är alla lika.

Tidskriften The New Yorkers referent i rättssalen rapporterar att Donald Trump, USA:s ex-president, sade sammanlagt nio ord under den timme han tillbringade inför domstolen: ”Yes”, ”thank you”, ”I do”, ”yes”, ”yes” och ”not guilty”.

Nio ord som kan peka ut två olika vägar mot framtiden.

Antingen stärker åtalet det kollektiva förnuft som fortfarande ändå finns i USA. Längs den vägen kommer Trump förvisso att krossa övriga republikanska presidentkandidater men sedan i sin tur krossas ännu hårdare av Joe Biden i det slutliga valet. Det är värt att minnas att Donald Trump förlorade presidentvalet 2020 med över sju miljoner röster – och det var innan han försökte genomföra en våldsam statskupp.

Eller så blir detta åtal ännu en kick-off på vägen mot det slutliga sammanbrottet för den amerikanska demokratin, där medborgare numera regelmässigt kallas ”supportrar” till den ena eller andra politikern.

Det bestående intrycket är ändå en föraning om den avförtrollande inverkan som närvaron i en domstol har även på individer som tidigare visat sig kapabla att släppa på i stort sett alla andra spärrar.

I rättssalen återförs alla till sina mänskliga proportioner. När – frågar sig exempelvis The New Yorkers korrespondent – satt Donald Trump senast en hel timme i ett möte och sade bara nio ord?

