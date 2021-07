Björn Wiman: Vad gjorde du denna sommar av eld och översvämningar?

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Den största livsvisdomen hittar man – som vanligt – i gamla årgångar av Kalle Anka. I den klassiska serien ”Den flygande regnmakaren” från 1953 driver Kalle en firma som skapar konstgjorda, skräddarsydda regn åt traktens av torka svårt plågade lantbrukare. Med sitt flygplan förfinar Kalle konsten att framkalla regn till virtuos perfektion: han driver samman molnen, injicerar dem med kemikalier och får regndropparna att falla mjukt över kålrötter och krusbärsodlingar, i vissa fall med en sådan millimeterprecision att skurarna skonar bondfruarnas finklänningar som hänger till tork på tvättställningarna. Tecknaren Carl Barks har berättat att han var inspirerad av de tidigaste försöken inom så kallad molnsådd, där man genom att sprida kemiska ämnen i luften försöker påverka nederbörden.

Kalle Ankas projekt känns ovanligt up to date denna sommar av eld och översvämningar, då megalomana miljardärer i cowboyhatt skjuter ut sig själva i rymden och forskare i Förenade Arabemiraten har börjat använda drönare för att skicka in elektriska stötar i molnen och på det sättet skapa konstgjort regn i den knastertorra ökenstaten.

DN:s klimatredaktör Peter Alestig kallade nyligen sommarens händelser över hela världen för ”den kanske värsta serien väderkatastrofer någonsin”. Det är lätt att förstå – flera av dem hade i princip varit omöjliga utan den globala uppvärmningen. Under de bibliska översvämningarna i medeltida städer i Tyskland och Belgien har vattenmassorna bokstavligen slitit sönder marken under människornas fötter. Extremhettan i USA och Kanada har lett till monstruösa skogsbränder vars rök har nått ända till USA:s östkust. I Iran har man upplevt den värsta torkan på 50 år, med omfattande vattenbrist och våldsamma protester mot regimen som följd. Ryssland plågas av extrem värme och katastrofala skogsbränder i Sibirien. Indien har drabbats av en ”monstruös” monsun, med bland annat dödliga jordskred som följd. Och i Kina har skyfall av aldrig tidigare uppmätt intensitet – enligt vissa ”det värsta på 1 000 år” – slagit till mot staden Zhengzhou, översvämmat tunnelbanan och fått bilar att flyta som döda fiskar i vattnet.

’Det känns som om vi lever genom de första 15 minuterna av en katastroffilm’

”Det känns som om vi lever i de första 15 minuterna av en katastroffilm”, skriver New York Times annars mondänt tillbakalutade kolumnist Maureen Dowd. Och precis som i en katastroffilm får forskarna huvudrollen. Allt det som de har förutsagt ska hända händer nu – bara mycket snabbare och våldsammare än i de mest pessimistiska prognoserna. För en gångs skull har klimatskeptiker och vetenskapsförnekare kanske rätt. Forskarna har överdrivit. De har överdrivit både tryggheten och trögheten i en värld som värms upp.

Kanske kommer sommaren 2021 i efterhand att framstå som det ögonblick då många insåg att klimatkrisen innebär en historisk vändpunkt i människans livsvillkor på jorden – den tidpunkt då vi förstod att den stabila epok som har varit förutsättningen för vår arts framväxt och existens tog slut och avlöstes av något annat och mer osäkert. Vad gjorde du när du förstod att detta var ett faktum? Låg på en klippa och såg ut över Östersjön?

I veckan publicerade Economist en ödesmättad förstasida med ett fotomontage av två pingviner som satt och såg på tv i ett smältande ishav. I en ledare underströk tidningen att de senaste veckornas väderkatastrofer har visat att det inte finns någon säker utsiktsplats från vilken man kan observera dem. ”Vi” – det vill säga den delen av mänskligheten som läser Economist – kan inte längre skjuta ifrån oss klimatkrisens konsekvenser till isbjörnar i Arktis eller fattiga människor i sjunkande floddeltan eller på öar i Indiska oceanen.

’Ingen av de platser som sågs som säker är säker’

Författaren Naomi Klein kom till samma slutsats i en essä i tidskriften The Intercept: ”Ingen av de platser som sågs som säker är säker.” Inte heller, menade Klein, är klimatet en politisk ”fråga” som kan behandlas som en bland andra. Stabiliteten hos de system som ligger till grund för allt liv på jorden kan inte särskiljas och rangordnas separat från politiska ämnesområden som ”invandringen”, ”sjukvården” eller ”ekonomin”. Att vi fortfarande gör det är ett tecken på det mekanistiska storhetsvansinne som ligger till grund för hela problemet. ”Om vårt klimat kollapsar, kollapsar också allting annat”, skrev Naomi Klein.

Nej, klimatkrisen är ingen ”händelse”. Snarare är det en ny tidsålder, där nya fenomen kommer att uppträda som kaskader ju längre tiden går. Sommaren 2021 är en förövning för framtiden, men ”klimatkrisen” kommer att vara något annat år 2041 än i dag och ytterligare något helt annat 2061. Ingen är längre säker, oavsett om man lever i ett robust korsvirkeshus i Tyskland eller under Dubais glödande ökenhimmel. De krafter som människan släppt lös i naturen kommer att bli allt mer besvärliga att bemästra.

Och apropå det. Molnskockaren Kalle Anka. Hur gick det för honom?

Ja, gissa.

Med framgången inom räckhåll förblindas han av hybris och hämndbegär. Slutet blir, som vanligt, en katastrof.

