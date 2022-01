Björn Wiman: Vad ska man göra? Skrika, skratta eller skita i allt?

Jag kan tycka att det har gnällts i överkant på SVT:s dokumentär om Evert Taube i jul. Kritikerna klagar över att man trots titeln – ”Evert! Evert! Evert!” – inte får se så mycket av själva Evert. Själv lyssnar jag i stället till de ofta kunskapsrika analyserna och många av de sensationellt starka musikaliska tolkningarna av Taubes klassiska sånger. Vem kan se Ola Salos framförande av ”Briggen Blue Bird av Hull” utan att röras in i själens fundament? Eller höra Malena Ernman och Frida Hyvönen sjunga ”Änglamark” parallellt med vetskapen att vi lever i början av den största katastrofala omvälvningen av liv på jorden under de gångna årtusendena, kanske årmiljonerna.

Går det att bortse från sådant när ett nytt år tar sin början? För 80 år sedan, inför nyårsdagen 1942, befinner sig andra världskriget i en av sina mörkaste faser. ”Man kan ge tyskarna rätt i att det inte finns någon strimma på denna jord som kommer att bli oberörd av krigets utgång”, konstaterar Johannes Wickman i en signerad DN-ledare inför det nya året. Samma år står även Erik Lindegren i begrepp att ge ut sin diktsamling ”mannen utan väg”, där han i ”sprängda sonetter” söker ge uttryck åt sin samtids vanmakt.

Vad gör Evert Taube? I mars 1942 spelar han in ”Sjösala vals”, den kanske mest otvunget livsbejakande av hans sånger. Här skuttar Rönnerdahl med ett skratt ur sin säng, solen står på Orrberget och sunnanvind brusar.

Världsfrånvänt eller genialiskt? Frågan väcks av Adam McKays stjärnspäckade film ”Don’t look up”, som även den mestadels mötts av blaserade axelryckningar. Jag tycker den är enastående. Filmen handlar om hur två amerikanska astronomer upptäcker att en enorm meteorit är på väg att förstöra allt liv på jorden och om deras kamp för att få samhället att acceptera denna sanning.

Det är, förstås, en allegori om klimatkrisen. Men också ren realism. Man kan fråga sig i vilken värld de lever som kritiserar filmen för att vara grov eller forcerad satir. Uppenbarligen inte i den där Donald Trump med en ökande grad av sannolikhet kommer vara USA:s president igen om tre år, inte i den där hans tidigare utrikesminister Mike Pompeo i veckan prisade klimatförändringarna eftersom de kan erbjuda nya och lukrativa möjligheter till handel i Arktis – en träffsäker illustration av de rollfigurer som i ”Don’t look up” välkomnar kometen som en möjlighet till ”nya jobb”.

Mediekritiken i filmen är brutal och drabbar inte bara Fox News utan oss alla i en värld där ingenting är på allvar och följaktligen ingenting heller på låtsas; där klimatkatastrof och biologisk massdöd befinner sig på samma nivå i mediedramaturgin som SVT:s julvärd, svenska partiledardebatter och andra events (och där klimatkrisen mirakulöst tycks ha försvunnit efter toppmötet i Glasgow). Den fråga filmen väcker är denna: Vad ska man göra med sin förtvivlan? Skrika? Skratta? Skita i allt?

Evert Taube, tidigt 1950-tal. Foto: Kamerareportage/TT

Frågan finns också i en av förra årets mest angelägna böcker, den unge amerikanske aktivisten Dan Sherrells ”Warmth – Coming of age at the end of our world”, som fångar samma känsla av desperat ensamhet som drabbar astronomerna i filmen när de inser att de är de enda som vill se vad som är på väg att hända. Klimatkrisen, säger Dan Sherrell i en intervju med The Nation, är inte en framtid som kan förhindras. Den är en nutid som måste överlevas.

Ett av författarens bästa grepp i boken är att han inte talar om ”klimatförändringar” eller ”klimatkris”, utan om ”Problemet”. Han gör det för att läsaren inte slentrianmässigt ska placera frågan i det fack i medvetandet där den brukar hamna och för att den inte ska ge upphov till likaledes schemalagda reaktioner som ”optimism”, ”uppgivenhet” eller ”förnekande”.

Hopp, säger Sherrell, är något annat. Det är insikten om att framtiden inte är avgjord och att alla har en roll i att vara med om att skapa den, innan klimatrörelsen lyckas mobilisera de 3–4 procent aktiva i befolkningen som man räknar som nödvändiga för att en samhällsomställning ska äga rum.

Att leva med den insikten skapar ett slags dubbelt medvetande, där man måste fortsätta fungera på den vanliga världens villkor, samtidigt som ett slags stor asterisk hänger över allt som vi ser och älskar – en asterisk som likt kometen i ”Don’t look up” bara blir större och större.

Men den planetära krisen är ingen komet. Det finns inget slut. Vi – för en gångs skull är det bedrägligt inkluderande ordet befogat – kommer att tvingas fortsätta leva med den, genom den, i resten av våra liv, liksom de som kommer efter oss under många tusen år i framtiden.

”Min önskan är att besjunga skönheten och glädjen som kriget hotar att förgöra”, skriver Evert Taube om tillkomsten av ”Sjösala vals”. Också i ”onda och hårda tider”, menar han, bör människan ”besjunga det goda”.

Man kan tycka att slutscenen i ”Don’t look up” är väl lättköpt. Men den är också ett slags ”Sjösala vals” i sin tillitsfulla vardaglighet – och en trovärdig skildring av hur många människor, i likhet med livskonstnären Rönnerdahl, försöker ”klara skivan” inför en annalkande katastrof: genom att laga sin mat, vara med sina nära och uppfylla sina plikter i livet.

Den 2 januari 1942, i det ödesdigra nya årets första tidning, rapporterar DN om hur det gångna nyårsfirandet har avlöpt utan restriktioner: ”På restaurangerna hade man fullt hus, och på dansgolven var det så tätt mellan paren att det fordrades både kraft och mod för att kunna utföra en något så när acceptabel Chica-Chica-Boom-Chic.” Rönnerdahl i farten även här – lycklig som en lärka i majsolens sken.

Läs fler krönikor av Björn Wiman.