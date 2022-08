Björn Wiman: Var det min mamma eller samhället som behövde vården bäst?

Hösten 2008 briserade en bomb i Norge. På Nasjonalt medisinsk museum i Oslo öppnade utställningen ”Vonde minner fra Grefsen barnesanatorium 1951–54” (Smärtsamma minnen från Grefsen barnsanatorium), där två tidigare tuberkulospatienter, Arild Sömo och Einar Måseide, vittnade om sin vistelse på barnsanatoriet i Oslo på 1950-talet. Sömo var fem år när han togs in och blev kvar i femton månader; Måseide var sex och stannade i tjugo månader utan att en enda gång få träffa sina föräldrar. I en film på utställningen berättade de båda i dag gråhåriga herrarna om fasansfulla minnen: kadaverdisciplin, tvångsmatning, fastspänning med bälten och inlåsning i mörka rum. Arild Sömo vittnade även om sexuella övergrepp.

Utställningen fick genast stort genomslag i norska medier. ”Tvangföring. Jerndisciplin. Missbruk”, basunerade Aftenposten med feta svarta rubrikbokstäver invid en till synes idyllisk bild på lekande barn från sanatoriet. ”I 50 år har barnen från Grefsen tigit om det förflutna. Nu berättar de om övergreppen”, stod det på tidningens förstasida.

Uppmärksamheten ledde snabbt till att fler före detta patienter från Grefsen och andra norska barnsanatorier hörde av sig till museet. Deras vittnesmål samlades två månader senare i katalogen ”Sanatoriebarn”, som i dag är ett ovärderligt dokument om verkligheten bakom sanatorievårdens ofta propagandistiskt upputsade fasader.

De norska barnens berättelser är inget annat än skräckinjagande. Inte minst de som handlar om måltiderna. I filmen på utställningen berättar Arild Sömo om när han tvångsmatas med fisksoppa. Föreståndarinnan tvingar in skeden med soppa – mest skinn, ben och kallt vatten – i munnen på den femårige pojken, som inte förmår svälja utan kräks upp maten på tallriken och tvingas äta upp den igen.

En patient vittnar om hur översköterskan tvingade i honom maten, men att han spydde upp den igen. Då tog hon ”spyorna i skeden, höll mig för näsan... och så in igen”

Uppgifterna om tvångsmatning går igen i flera berättelser: den mat som barnen inte klarade att äta upp fick de tillbaka igen, dagen efter. ”Så jag blev tvungen att kräkas i grötskålen, och sedan tvingades jag äta upp både spyorna och gröten”, berättar Nils Karlsen. En annan patient vittnar om hur översköterskan tvingade i honom maten, men att han spydde upp den igen. Då tog hon ”spyorna i skeden, höll mig för näsan så att jag måste öppna munnen för att kunna andas, och så in igen med skeden i munnen. Så höll hon på.”

Även isolering och inlåsning som straff är vanligt förekommande. I filmen bryter både Arild Sömo och Einar Måseide samman när de minns hur de blev instängda och fastbundna uppe på den mörka kallvinden i flera timmar. Andra minns hur de spänts fast med bälten och hotats med att djävulen skulle komma och ta dem uppe på vinden om de grät eller gav ljud ifrån sig. Andra berättar om hur de efter påstådd olydnad låstes in på sanatoriernas bårhus. En flickas historia påminner nästan ordagrant om den som Jacaranda Falkenstam minns från Tjärnan, sanatoriet i Dalarna där min mamma vistades. Hennes långa hår, som hon var så stolt över, skulle klippas för att det ansågs för tovigt: ”En dag kom två av sköterskorna in med en sax för att klippa det kort. Jag grät och försökte att gömma mig under täcket. Minns att jag kämpade emot. Men efter en ny omgång med örfilar, klipptes håret helt kort och hackigt.”

Många misstänker att läkarna bedrev egen forskning på barnen; ett barn fick genomgå den smärtsamma bronkoskopiundersökningen elva gånger, på slutet utan att sövas

Också den långa behandlingstiden, i många fall två–tre år, uppfattades av många barn som ett slags övergrepp och har fått dem att i efterhand undra om de hölls kvar längre än som var medicinskt motiverat. ”Av och till har jag funderat på om jag användes som ett slags försökskanin för att de skulle kunna testa olika medikamenter”, säger Erik Hermansen som var patient på Grefsen mellan 1956 och 1958. Många misstänker att läkarna bedrev egen forskning på dem; ett barn fick genomgå den smärtsamma bronkoskopiundersökningen elva gånger, på slutet utan att sövas.

Läkarna, bland dem Grefsens hyllade överläkare Simon Frostad, försvarade sig med att man behövde behålla barnen länge för att säkerställa att tillfrisknandet fortlöpte som det skulle.

Det ska sägas att inte alla vittnesmål i utställningen och katalogen är kritiska. Även flera tidigare patienter med positiva minnen och erfarenheter från sanatoriet tog till orda i debatten. ”Jag var själv patient på sanatoriet i 15 månader under den aktuella tidsperioden och var i samma ålder som Einar Måseide. I min hågkomst är det fullt av goda minnen av en personal som gjorde sitt yttersta för att låta oss patienter leva normala liv, fyllda av omsorg”, skrev Tor Wiik i en insändare i Aftenposten.

Har historien om Grefsen och de norska barnsanatorierna generell räckvidd? Det kan inte uteslutas. Samhällets insats för att bekämpa tuberkulosen var omfattande, och väldigt många människor i flera länder blev direkt och indirekt berörda. ”Sanatorierna var slutna enheter skilda från den övriga världen. De var auktoritära samhällen med sina egna lagar. De krävde disciplin av undersåtarna-patienterna. Överläkaren var i praktiken en envåldshärskare”, skriver Dagens Nyheter i en sammanfattande artikel om sanatorieeran 1961. Den tidigare Grefsen-patienten Elisabeth Larsen formulerar en allmängiltig sanning i ”Sanatoriebarn”: ”Slutna institutioner kan fostra små tyranner.” Händelserna på Grefsen är knappast unika för Norge.

Redan den 9 november 1914, nästan ett halvt sekel före övergreppen i Grefsen, kan den danska tidningen Social-Demokraten avslöja en liknande historia. Tidningen talar om ”otroliga interiörer” och handlingar ”så djuriska att det väcker vämjelse” på ett av Danska nationalföreningen mot tuberkulos kustsanatorier, där föreståndarinnan, en fröken Anna Petersen, uppges ha gjort sig skyldig till ”den mest häpnadsväckande råhet” mot barn som hon haft i sin vård. De ska ha misshandlats, spärrats in och – precis som i Grefsen – tvingats att äta sina egna uppkastningar.

Föreståndaren förklarar att beskyllningarna ”äro fullt överensstämmande med verkliga förhållandet” och medger att hon slagit en av de små med en mattpiskare över armarna

Mest uppseendeväckande är att föreståndarinnan utan omsvep erkänner omständigheterna. Hon förklarar, enligt tidningen, att beskyllningarna ”äro fullt överensstämmande med verkliga förhållandet”, medger att hon slagit en av de små med en mattpiskare över armarna och att hon hållit ett annat barn inspärrat i sjukrummet eftersom det kräkts, vilket hon anser vara ett tecken på bortskämdhet. Hon har också tvingat de som kräks upp sin gröt att äta uppkastningarna. ”Denna sin oerhörda råhet motiverar hon med att, efter vad hon hört, en sådan åtgärd på sanatorierna anses vara det bästa medlet att få barn att äta vad som bjuds dem”, skriver tidningen.

Från svensk horisont kan Folkets Dagblad Politiken i augusti 1925 under rubriken ”Ohyggliga missförhållanden vid Mörsils sanatorium” redogöra för en ”upprörande sjukvårdshistoria”. Här klagar patienter över den skriande ojämlikheten på sanatoriet, där de vars vistelse bekostas av landstinget erhåller långt sämre vård än de privata, som betalar själva.

Salarna där landstingets lungsjuka får hålla hus är trånga och mörka, rengöringsanordningarna ”allt annat än förstklassiga”, med bara en kallvattenkran på 28 patienter, under vilken alla inventarier ska rengöras, från toalettkärlen till spottflaskorna och matkärlen. Framför allt spottkopparna av impregnerat papper, som ska brännas i de befintliga spisarna och kaminerna, uppges vara en särskild olägenhet: ”Vid bränningen av dessa spottkoppar, utspridas en vedervärdig lukt, som tränger in i snart sagt hela villan”, rapporterar tidningen. Landstingets patienter får bada endast en gång var femte vecka och utfodras med betydligt sämre mat än de privata.

1931 slår flera tidningar larm om en historia från Furs sanatorium i Blekinge under rubriken ”Vanvård i stället för sanatorievård?” Det är ubåtsstyrmannen Arvid Lindwall i Karlskrona som uppger att han vid besök hos sin dotter på sanatoriet funnit flickan ”så angripen av ohyra att flera sår uppstått i huvudet och på halsen”. Hela hans besökstid ska ha gått ut på att befria barnet från krypen, ”som vimlade överallt i huvudet och omöjliggjort någon sömn de senaste nätterna”. Dottern, uppger anmälaren, ska även i övrigt ha befunnit sig i ett mycket smutsigt tillstånd, med ”långt och ovårdat” hår, kläderna ”försedda med gapande hål” och en säng full med ”utspilld mat m.m.” Även i övrigt, klagar Lindwall, tycks det på sanatoriet visas stor nonchalans mot barnen, som tvingas hjälpa till med handräckning i vården av svårt sjuka, sängliggande patienter.

Också barnen på Tjärnan minns hur de stängdes in på isoleringen och hur deras flätor föll för sköterskornas sax

I den uppföljande medierapporteringen karaktäriserar föreståndaren på Fur, doktor Reutherborg, anmälan som ”ett hugg ryggen”. Vid sin inspektion finner provinsialläkarna också att ”utmärkt ordning och renlighet råda i samtliga sanatoriets lokaler” och överlåter saken till medicinalstyrelsen för vidare utredning. Några veckor senare kommer dess dom. ”Sanatoriet i Fur felfritt”, rapporterar en tidning: ”Inget som helst stöd för de framförda anklagelserna.”

Att den svenska sanatoriehistorien, dessa incidenter till trots, fram till nu saknar en motsvarande uppgörelse som den norska kan ha två förklaringar. Antingen har det inte hänt här, åtminstone inte i samma omfattning. Eller så har ingen berättat. En tredje möjlig anledning är att ingen har lyssnat till dem som har berättat. Också barnen på Tjärnan minns hur de tvångsmatades med långmjölken. Också de minns hur de stängdes in på isoleringen och hur deras flätor föll för sköterskornas sax.

Man ska nog inte underskatta effekten av att den svenska förtjusningen i framtid och framåtskridande ibland även har medfört en partiell blindhet bakåt, det vill säga en ovilja att konfrontera de aspekter av historien som skulle kunna skugga framgångens glans. Sanatorieregimens rigiditet, de tröstlöst långa vårdtiderna och många av de intagnas späda ålder gjorde att också svenska barn blev mottagliga för tyranniets uttrycksformer. En läkare på ett skotskt sanatorium brukade hälsa sin avdelning med sjuka flickor från ett av Edinburghs arbetarklassområden med orden ”Här ligger ni, en korg rosiga äpplen, alla genomruttna inuti”.

I Sverige har den framgångsrika kampen mot tuberkulosen i stor utsträckning skrivits ur segrarnas, det vill säga läkarnas och myndigheternas, perspektiv

I Norge vittnade flera av de tidigare patienterna från Grefsen om hur mycket det betydde för dem att deras historier till slut fick föras fram och komma till allmän kännedom. Detsamma skulle nog kunna gälla i Sverige, där den framgångsrika kampen mot tuberkulosen i stor utsträckning har skrivits ur segrarnas, det vill säga läkarnas och myndigheternas, perspektiv. Man har lyft fram tuberkulosbehandlingens rationalitet och framgångsrika resultat men i mindre utsträckning uppmärksammat de intagnas röster. De svenska sanatorierna har blivit spännande platser för spökjägare snarare än föremål för historisk analys och förståelse.

Perspektivskillnaden kan åskådliggöras ned på språklig nivå. Litteraturvetaren Katarina Bernhardsson citerar i en uppsats en berättelse av en före detta patient på ett norskt mentalsjukhus:

”’Var orolig i natt’, sa läkaren till mig att det stod i journalen.

’Nej, jag var inte orolig, jag var rädd’, svarade jag.”

Exemplet visar hur små språkliga medel kan skapa svindlande skillnader. Ur läkarens synvinkel är ”orolig” en klinisk beskrivning av en patient som har svårt att komma till ro för natten, medan ordet för patienten kan innebära en fasansfull upplevelse av dödsskräck eller ångest. Att se världen ur patientens perspektiv är att göra det förflutnas människor levande igen.

I diskussionerna kring Grefsens barnsanatorium beskrevs den långa vårdtiden som en framgångsfaktor och ett kvalitetstecken. I en tidningsartikel från 1963 uttalar sig överläkaren Simon Frostad triumferande om att sanatoriet har ”världens lägsta återfallsprocent”, vilket enligt honom ska bero på att man behåller barnen så pass länge: ”Kanske längre än vid något annat sanatorium för att vara säkra på att allt är i sin ordning. Vi räknar med minst två års sjukhusvistelse med behandling och efterbehandling.”

”Han tyckte inte att vi skulle ta hem henne ännu, inte förrän till jul, hon behöver denna vården till dess”, skriver min mormor när hon träffat doktor Thune på Tjärnan sommaren 1947 och frågat om hennes dotter kan få komma hem.

Frågeställningen kvarstår. Var det min mamma eller samhället som ”behövde” vården bäst? Eller om man spetsar till det ytterligare. Behövde hon vården över huvud taget?

