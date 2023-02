Björn Wiman: Världen föll samman när min bäste vän lämnade mig

För precis tio år sedan bröts en av mitt livs viktigaste relationer.

Vi hade varit vänner i nästan femton år och delat det mesta under åren mellan 30 och 40. Småbarnsårens slit och glädje, arbetets kickar och besvikelser. Vi hade skrattat, misströstat och sett världen med samma ögon. Tillsammans delade vi övertygelsen om att marken när som helst kunde öppna sig under våra fötter – men också förmågan att rycka på axlarna åt denna enerverande svartsyn.

För mig, som vuxit upp utan syskon och aldrig fått fäste i ungdomens ”grabbgäng”, var denna till synes självklara vänskap något nytt. Hans generositet var oslagbar. Han fick mig att känna mig bäst i världen.

Nu hade våra liv slagit in på olika spår och jag gått in i en fas av mitt yrkesliv som antagligen gjorde mig tyngre, stummare och mer upptagen av mig själv än som var hälsosamt. Våra samtal blev alltmer infrekventa, mötena obefintliga. En dag slutade min vän att svara på mina meddelanden, ringde heller aldrig tillbaka när jag sökte honom. Till slut skickade jag ett sms: ”Snälla. Hör av dig. Har jag gjort något?”

Svaret kom snabbt. ”Kära du, jag förstår att du undrar”, skrev han. Sedan följde en förklaring av hur han kände att vår vänskap hade fastnat i jargong, stelhet och meningslösa plattityder. Att den, om den skulle kunna överleva, var tvungen att sättas på paus.

Vad han menade, men inte skrev rakt ut, var förstås samma sak som fiolspelaren Colm säger till bonden Pádraic: ’I just don’t like you anymore’

Vad han menade, men inte skrev rakt ut, var förstås samma sak som fiolspelaren Colm säger till bonden Pádraic när han gör slut på deras vänskap i Martin McDonaghs film ”The banshees of Inisherin”: ”I just don’t like you anymore” – ”Jag tycker helt enkelt inte om dig längre”.

Det är en vacker och djupt originell film, som träffar mig rakt i mellangärdet. Det här är ju min historia! På samma sätt som Pádraic kom också jag att se mig själv utifrån och drabbas av en stenhård insikt om hur min egen självuppfattning inte stämde överens med hur omvärlden såg mig. Det som Pádraic har upplevt som ”bra samtal” har vännen uppfattat som ett tröstlöst malande om intigheter. Med sin blotta närvaro har han fått sin vän att känna sig som en sämre människa. ”Vad gör man med en tråkig vän? När tiden rinner i väg och livet är begränsat?” frågade sig DN:s Kerstin Gezelius i sin recension av filmen.

En liknande historia om manlig vänskap, men med andra geografiska och sociala förtecken, går igen i den amerikanske författaren Michael Lewis bok ”The undoing project” från 2016, som handlar om de två israeliska psykologerna Daniel Kahneman och Amos Tversky, ibland kallade samhällsvetenskapernas svar på Lennon och McCartney. Tillsammans skapade de under 1970-talet en banbrytande tankemodell om varför människor är konstruerade att begå misstag, en teori som senare skulle ge Daniel Kahneman Nobelpriset i ekonomi.

Daniel Kahneman. Foto: Matt Writtle/TT

Deras relation kan inte beskrivas som annat än en intensiv kärlekshistoria. Till sin natur är de helt olika: Kahneman tvivlande och pessimistisk, Tversky säker och framåtdrivande. Men i deras samarbete vet man inte var den enes tanke börjar och den andres slutar. De skrev allt tillsammans och uppnådde på så sätt vänskapens högsta stadium: de förstod den andre bättre än de förstod sig själva.

Efter flytten till USA i slutet av 70-talet börjar de dock glida isär. Fysiskt avstånd och karriärmässig konkurrens förändrar både deras privata och professionella relation. Bitterhet och avund sticker fram bockfoten. I mitten av 1990-talet skiljer de sig. Ja, Daniel Kahneman uttrycker det precis så i Michael Lewis bok: ”I sort of divorced him” – ”Jag liksom skilde mig från honom”.

Tre dagar senare ringer dock Tversky upp igen, lika indifferent inför vännens avståndstagande som den övergivne Pádraic i ”The banshees of Inisherin”. Han ringer för att berätta att han har diagnostiserats med malignt melanom. Kahneman minns samtalet: ”Han sade ’Vi är vänner, vad du än tycker’.” Sex månader senare är Amos Tversky död.

I kulturen skildras mäns relationer ofta som antingen ordlös gemenskap eller extatisk utlevelse i grupp

Men det är inte bara ensliga irländska öbor eller briljanta israeliska psykologer som påminner om att också manliga vänskapsband kan vara ömtåliga. I kulturen skildras mäns relationer ofta som antingen ordlös gemenskap eller extatisk utlevelse i grupp, sällan något däremellan; antingen förlöjligade (Helan och Halvan, Stig-Helmer och Ole Bramserud) eller förvridna till existentiell kontaktlöshet och enstaviga grymtanden (Beckett och de isländska sagorna). Ett undantag är bromancen mellan Stor Ingemar och Stark Ingemar i Selma Lagerlöfs ”Jerusalem”, två män som förenas inte bara av sprit och fiske utan av en andlig uppenbarelse, då de en kväll i ungdomen tillsammans har ”sett himmelen öppen”. Från den dagen är de oskiljaktiga, ända in i evigheten.

De grundmurade föreställningarna om mäns kontaktlöshet med varandra är heller inte betydelselösa i större perspektiv. I själva verket kan man fråga sig om inte den manliga vänskapens verkliga eller upplevda tillkortakommanden ligger bakom alla de mer eller mindre toxiska rörelser – från Robert Bly till Andrew Tate – som går ut på att återbörda till västvärldens män deras förlorade manlighet och gemenskap.

Hur gick det då med min egen relation? Ett drygt år efter vår ”skilsmässa” hörde han av sig igen och undrade om jag ville ta upp kontakten. Jag har sällan blivit så glad. Under tiden som gått hade min syn på mig själv fördjupats och jag hade förstått att ingen man, varken i Stockholm eller utanför Irland, var en ö.

Tack vare honom har jag blivit en annan

I dag är denne vän en av de handfull personer som jag har minst hemligheter inför. Vi delar våra egna och de nu vuxna barnens vedermödor och glädjeämnen och försöker hitta det befriande skrattet i vår gemensamma förtvivlan över tidens absurditeter. Tack vare honom har jag blivit en annan – och tack vare mig har kanske också han blivit det. Så robust (tror jag) är vår vänskap att han översåg med att jag glömde bort hans 50-årsdag häromåret.

”Människor är inte komplicerade. Relationer mellan människor är det”, sade Amos Tversky. Det gäller också män. Goda och dåliga egenskaper smittar även oss. Umgås man med en människa som påminner en om världens snålhet och torka blir man själv snål och torr. Möter man en som kan se hela himmelen öppen så blir hela himmelen också öppen för en själv.

”Amos var alltid väldigt rolig”, sade den dokumenterat dystre Daniel Kahneman om sin bäste vän. ”Och i hans närvaro blev jag rolig också.”

