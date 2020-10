Björn Wiman: Viljan till makt lever på Donald Trumps massmöten

USA-valet 2020

När Richard Wagners ”Nibelungens ring” sattes upp på Kungliga Operan i Stockholm under några ljuvliga vårkvällar 2017 hamnade jag i de trånga bänkraderna bredvid en mycket känd svensk skådespelare. Jag minns uppsättningen väl – men kanske ännu mer det utdragna läte som skådespelaren gav ifrån sig efter den magnifika slutscenen i operacykelns tredje del, ”Siegfried”. Det var ett slags djupgående bröl på utandningen – en påminnelse om att en konstupplevelse kan vara en kollektiv förlösning i en svettig och fullsatt salong.

I väntan på att bänkraderna ska fyllas igen tröstar jag mig med den briljante amerikanske musikskribenten Alex Ross nya bok ”Wagnerism – Art and politics in the shadow of music”, en veritabel tegelsten som på nästan 800 sidor samlar allt som är värt att veta och lite till om hur den tyske tonsättaren har utövat inflytande på eftervärlden.

Vad har denna lunta för betydelse utanför nördarnas innersta krets? frågar sig kanske någon. Stor, eftersom boken inte så mycket handlar om Wagner som om hur idéer inom kultur och populärkultur har befruktat varandra under de senaste 150 åren. Efter Shakespeare är Wagner förmodligen den konstnär som har gjort störst avtryck i kulturhistorien; Ross visar hur det nästan inte finns en enda aspekt av 1900-talets kultur- och idéliv som inte på något sätt har påverkats av honom.

Wagners enorma betydelse för Adolf Hitler och nazismen är väl känd – och Alex Ross gör inget för att dölja den. Tvärtom fördjupar han bilden och kompletterar den med en rad inträngande analyser av hur ”wagnerismen” varit med och skapat den moderna världen: Wagner som gayikon, Wagner som feministisk förebild, Wagner som anarkist, Wagner som inspiratör bakom den svarta frihetskampen i USA – i början av 1900-talet skildrar den legendariska medborgarrättsaktivisten och wagnerianen W.E.B. Du Bois den brutala rasdiskrimineringen när han blir utkörd från en konsert med musik ur ”Lohengrin”.

Donald Trump på ett av sina massmöten inför presidentvalet. Foto: Mandel Ngan/AFP

Ett avsnitt av särskilt allmänintresse i Alex Ross bok handlar om Wagners förhållande till filmkonsten. Det var i den nedsläckta operasalongen i Bayreuth, med den kontinuerligt flödande musiken, som idén om biomörkrets suggestion uppstod. Wagner går mycket riktigt som en röd tråd genom filmens historia – från den öppet rasistiska stumfilmen ”The birth of a nation” från 1915 och Leni Riefenstahls ”Viljans triumf” till dagens fantasy-, science fiction- och superhjältefilmer. En särskild plats finns förstås reserverad för hur Wagner kommit till komisk användning, bland annat hos bröderna Marx och Charlie Chaplin och i den oförglömliga scenen i Larry Davids tv-serie ”Curb your enthusiasm”, där huvudpersonen hyr en orkester för att framföra ett stycke ur ”Mästersångarna i Nürnberg” nedanför fönstret hos en man som anklagat honom för att vara en ”självhatande jude”.

Men filmhistoriens mest berömda Wagnerscen är förstås den i Francis Ford Coppolas ”Apocalypse now”, där ett amerikanskt förband jämnar en vietnamesisk by till marken medan den berömda ”Valkyrieritten” dånar ur högtalare på deras stridshelikoptrar. Scenen kan givetvis ses som en gestaltning av våldsbejakande amerikansk hybris, men den har också fått ett eget liv i verkligheten som ett slags militär fetisch. Såväl vid invasionen av Grenada 1983 som under krigen i Irak har amerikanska soldater gått till anfall till tonerna av ”Valkyrieritten”. I filmen ”Jarhead” från 2005 skildrar Sam Mendes hur en grupp amerikanska marinkårssoldater laddar upp inför strid i den kuwaitiska öknen med hjälp av den berömda scenen – ett fascinerande exempel på kulturell transformation där Wagners ledmotiv förvandlats till ett slags nationalhymn för amerikansk makt och överhöghet.

På så sätt visar Alex Ross hur den moderna västerländska mediekulturen står i starkare förbindelse med Tredje rikets estetiserande samhällssyn än man kanske skulle kunna tro. Genom musiken och filmen har en hel värld fostrats i starka och inte sällan våldsamma känslor. Viljan till makt finns också i vår tid.

Detta är en av Alex Ross viktigaste poänger. Vi är, menar han, vana vid relationen mellan Wagner, nazismen och antisemitismen. Men kanske borde vi också reflektera över hur den moderna populärkulturen kan tjäna dagens auktoritära anspråk på dominans och herravälde.

Iscensättningen av Donald Trumps massmöten, där ledaren nedstiger från skyarna med sitt jättelika flygplan och skapar extas bland sina beundrande supportrar, har lånat mer än man skulle önska av totalitarismens estetik. Presidenten själv pumpar som bekant hellre Village People än Wagner ur sina högtalare, men den senare har kvar sitt symbolvärde i den amerikanska vit makt-rörelsen. Under valnatten 2016 förklarade antisemiten och nynazisten Richard Spencer att han gärna skulle bli Trumps nya kulturminister och ”spendera miljontals dollar på Wagner”.

Ingen kan i dag säga vart allt detta kommer att leda. Men i förlängningen blir det en påminnelse om att blind dyrkan av både konsten i sig och av enskilda konstnärer alltid är en dålig idé. Tendensen att sakralisera kulturen och förvandla estetiken till ett slags sekulär religion dog inte ut när nazisterna omvandlade Richard Wagners ödesmättade romantik till totalitär kitsch.

Också i dag kan kulturen användas för att nå in i den mörka delen av människors hjärtan och skapa starkare motsättningar i en redan splittrad gemenskap. Också i dag kan den få oss att kapa banden till förnuftet och verkligheten och i stället styras av rädsla och polariserade känslor. Också i dag är det möjligt att iscensätta samhället. Kanske inte som teater, utan som realityshow.

Donald Trump själv då? Han såg enligt uppgift en Wagneruppsättning på Metropolitanoperan i New York 1980 och blev ytterligare ett levande bevis på att det inte är konsten som är farlig för människan, utan människan som är farlig för konsten. ”Never again”, ska Trump ha sagt efteråt. Aldrig mer.

