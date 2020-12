Björn Wiman: Vill du verkligen tillbaka till det normala?

Minns du var du var när Parisavtalet undertecknades?

Om inte är du troligen i gott sällskap. Klimatförändringarnas smygande långsamhet utmanar våra föreställningar om vad som konstituerar en dramatisk världshändelse. De flesta minns var de befann sig när de underrättades om mordet på Olof Palme, Tjernobylolyckan eller terrorattackerna mot World Trade Center, men knappast någon kan säga vad de gjorde när koldioxidhalten i atmosfären passerade 400 ppm eller när shelfisen Larsen B kollapsade i Antarktis – händelser som i framtiden kan komma att beskrivas som några av klimatkatastrofens definierande ögonblick.

Själv var jag 2015 ute och gick i Nackareservatet söder om Stockholm, ivrigt lyssnande på SR:s direktrapporter om förhandlingarnas mödosamma framåtskridande i Paris. När avtalet senare under dagen skrevs under kände jag samma slags lättnad som när Donald Trump förlorade presidentvalet i USA i höstas. Någonstans inom sig hade mänskligheten ändå lyckats bevara de sista resterna av gemensamt förnuft.

Lika lite som Joe Bidens valseger innebar dock Parisavtalet någon garanti för en problemfri framtid. Det var – som den brittiska författaren George Monbiot formulerade saken – ”ett mirakel jämfört med vad resultatet kunde ha blivit” men samtidigt ”en katastrof jämfört med vad det borde ha varit”.

Den varmaste uppmätta novembermånaden någonsin, som vi just gått igenom, är samtidigt en av de kallaste novembermånaderna som vi och våra barn kommer att få uppleva under resten av våra liv

Fem år och en pandemi senare vet vi att målsättningarna i överenskommelsen – max 2 graders uppvärmning, helst bara 1,5 – ter sig alltmer verklighetsfrämmande. Jorden är på väg mot 3 graders uppvärmning – trots de utsläppsminskningar som coronapandemin har gett upphov till. Så mörk är natten i vår milda midvintertid.

Å den andra sidan har det senaste året lärt oss att de storskaliga förändringar som avtalet kräver är möjliga att genomföra. Om bara viljan finns. Coronapandemin är på många sätt ett slags existentiell förövning för en ännu värre prövning. Den varmaste uppmätta novembermånaden någonsin, som vi just gått igenom, är samtidigt en av de kallaste novembermånaderna som vi och våra barn kommer att få uppleva under resten av våra liv. Vi längtar tillbaka till det normala. Men det normala finns inte längre.

I boken ”Kris – från Estonia till Corona” sammanlänkar idéhistorikern Sverker Sörlin betydelsen av hälsokrisen, klimat- och hållbarhetskrisen och demokratins kris. Sörlin pekar på en sällan uppmärksammad omständighet kring Martin Luther Kings berömda ”I have a dream”-tal i Washington DC den 28 augusti 1969, som i manuskriptet hade en helt annan titel: ”Normalcy – never again!”: Normalitet – aldrig mer! Talets grundtema var att det rasförtryck och det våld som medborgarrättsrörelsen har gjort uppror mot var på väg att besegras och att gå tillbaka till denna ”normalitet” inte är ett alternativ. Det är en tanke som har stått sig. ”Resten av världen längtar efter att återvända till det normala. För svarta är det normala just det som vi längtar efter att befrias från”, skrev författaren Roxane Gay i New York Times under vårens Black lives matter-demonstrationer.

Coronakrisen öppnar för en liknande insikt. Vad är det för ”normalitet” vi ska gå tillbaka till? De skenande utsläppen av koldioxid? Massutrotningen av arter? En sönderstressad äldreomsorg, ohämmad skolsegregation eller underbemannad akutsjukvård? Längtan efter att befrias från denna normalitet borde i grunden gälla oss alla.

Vad är det för ”normalitet” vi ska gå tillbaka till? Längtan efter att befrias från den borde i grunden gälla oss alla.

Efter förra helgens DN med klimataktivisten Greta Thunberg som gästande chefredaktör har många frågat efter ”lösningarna” på den klimat- och hållbarhetskris tidningen berättade om. En av de oftast förbisedda lösningarna stavas pengar. I oktober rapporterade DN:s vetenskapsredaktör Maria Gunther om en ny rapport där en grupp ekonomer hade räknat på vad det skulle kosta att uppnå utsläppsmålen i klimatavtalet från Paris. Resultaten, som publicerades i den ansedda tidskriften Science, borde ha fått världen att skaka.

De visade att bara en mindre del av de pengar som nu satsas för att få igång ekonomin efter coronakrisen är tillräcklig för att nå utsläppsmålen. De årliga energiinvesteringar som behövs för att nå det mest ambitiösa målet – 1,5 grad – är, enligt forskarnas beräkningar i Science, bara tio procent av de totala stimulanspaketen i samband med coronakrisen. Tio procent. ”Att ta itu med klimatkrisen presenteras ofta som något mycket dyrt. Här kan vi först och främst visa att det inte alls är särskilt dyrt, speciellt inte när man tar en kris på allvar”, sade en forskarna, Marina Andrijevic, i DN.

Slutsatsen är lika given som svindlande. Av de sammanlagt 12,2 tusen miljarder dollar i krisstöd som världen fram till augusti hade satsat till följd av pandemin krävs alltså, enligt forskarna, bara en tiondel för att skapa den vändning av klimatkrisen som Parisavtalet syftar till.

Av de sammanlagt 12,2 tusen miljarder dollar i krisstöd som världen fram till augusti hade satsat till följd av pandemin krävs alltså, enligt forskarna, bara en tiondel för att skapa den vändning av klimatkrisen som Parisavtalet syftar till

Varför satsas inte dessa pengar? Förmodligen för att den omedelbara krisinsikten hittills har uteblivit. Klimat- och hållbarhetskrisen hotar varken våra andningsorgan eller våra politikers möjligheter att bli omvalda på samma omedelbara sätt som coronaviruset och aktiverar därför inte den nedärvda rädsloreaktionen på samma sätt.

Däremot hotar den stora summor pengar. I veckan varnade vice riksbankschefen Anna Breman för att de ekonomiska riskerna med klimatkrisen kommer allt närmare. Samtidigt meddelade andra AP-fonden, som förvaltar av en del av svenskarnas pensionspengar, att de kommer att sälja sina innehav i bolag som har intäkter från försäljning av kol, olja och gas – bara ett i raden av exempel på penningflykten från fossilindustrin. Världen kommer att fortsätta röra sig i denna riktning. Den akuta krisinsikten kommer att öka, banker kommer att sluta låna ut pengar till klimatskadlig verksamhet, lagstiftning mot storskalig miljöförstöring kommer att införas, vår ohållbara livsstil kommer att förändras. Allt detta kommer att ske. Frågan är bara om det kommer att ske tillräckligt fort.

Mot klimatkrisen finns inget vaccin. Tillbaka till det normala kommer vi aldrig.

