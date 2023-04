Björn Yttling: ”Svårast är att få till något som man kan vara stolt över”

Han föll tidigt för popmusiken.

– Jag började spela redan när jag var åtta, nio år. Det var mycket då att skriva låtar själv på en tramporgel och senare spela in dem i musikskolan, minns han.

Stödet från föräldrarna var starkt:

– Min mamma och pappa var riktiga sextiotalstonåringar och gillade Beatles, de köpte en synt och en liten inspelningsutrustning till mig.

Den unge Yttling visste att han ville hålla på med musik, men var inte riktigt klar över vad det innebar – eller vad en inspelningsstudio egentligen är, säger han med en nick mot den enorma mängden av vintagegitarrer, klaviatur, analoga och digitala sparsmakade syntar och de tyska Neumann-mikrofonerna som numera fyller hans arbetsplats på Södermalm.

Efter nian flyttade han söderut till musikgymnasiet i Västerås. Han mötte Marit Bergman och Peter Morén, hans blivande bandkompis i Peter Björn & John. Björn Yttling gillade förvisso indiepop, men tog sig i skolan mest an musikteori, storbandsjazz och symfonisk musik.

Yttling var med i bandet Peter, Björn & John som skapade en superklassiker med låten ”Young folks” 2006. New York Times hyllade den som en av decenniets tio bästa låtar. Foto: Paul Hansen

Han fick dessutom jazzsnillet Esbjörn Svensson som pianolärare och kom därefter in på jazzlinjen på Skurups folkhögskola (där också Pontus Winnberg fanns och som han numera driver Ingridstudion på Södermalm ihop med).

Sedan dess har Björn Yttling gjort musik. Han fick som extramedlem på orgel i Stockholmsbandet Caesars Palace sin första hitlåt med ”Jerk it out” 2002.

– Det är alltid skönt att få en stor hit, som vi fick 2006 med Peter Björn & John-låten ”Young folks”. Den funkade över hela Europa och i synnerhet i USA och året därpå blev den etta i Japan.

Genombrottet var massivt.

New York Times lyfte fram deras smittsamma pophit som en av decenniets tio bästa låtar, ihop med bland annat Beyoncés ”Crazy in love”. I USA spelade den svenska poptrion för en publik mellan 15 och 75 år, både hipsterkids och fullvuxna.

– Det var … sinnesutvidgande. Vi sålde ut alla våra spelningar i flera år och behövde inte hålla på och harva. I USA var det mycket låttexterna som fångade publiken. De var lite roliga på ett sätt som publiken gillade – också Texasbor i hög hatt och med stora jeepar.

Sedan dess har både Kanye West, James Blunt och amerikanska bandet OneRepublic tolkat den svenska pophitten.

Björn Yttling har gjort musik till världsartister som Primal Scream, Céline Dion, Chrissie Hynde, First Aid Kit, Robyn, Anna Ternheim och Lykke Li. Foto: Paul Hansen

Peter Björn & John har numera nio album bakom sig.

Efter coronapandemin har konkurrensen hårdnat för popartister. Björn Yttling skriver sedan länge musik till artister av vitt skilda slag.

– Man kan inte längre åka runt och spela utan att ge ut en skiva samtidigt. Men vi har släppt lite låtar till bland annat Sanna Lenkens film ”Comedy queen”, understryker han.

På egen hand har Yttling fortsatt att göra musik av ganska skilda slag. Han har jobbat med världsartister som Primal Scream, Daniel Lanois, Céline Dion, Franz Ferdinand och Chrissie Hynde – och Neil Young som var med och spelade på hennes album.

Dessutom har Mågglidens popson arbetat på hemmaplan med namnkunniga svenskar som Soundtrack of Our Lives, Robyn, First Aid Kit, Tove Styrke, Gina Dirawi, Anna Ternheim – och inte minst Lykke Li.

En särskild person för honom.

Tillsammans har Björn Yttling och Lykke Li gjort fyra album. Så sent som i höstas turnerade de ihop, och med start den 20 april uppträder de på fyra utsålda konserter med Sveriges Radios symfoniorkester i Berwaldhallen, Stockholm. Yttling medverkar också på Lykke Lis pågående världsturné.

Yttling har skapat fyra album tillsammans med Lykke Li. Härnäst framträder de ihop på Berwaldhallen, med Sveriges Radios symfoniorkester. Foto: Daniel Nilsson

Hon beskriver honom som ”den bästa och mest hårt arbetande jag någonsin arbetat med, väldigt effektiv och den enda som har tagit ljud på samma allvar som jag”.

– Han förstår uppdraget och vad det innebär att skapa en hel skiva. Han har i princip lärt mig allt jag kan. Och är den enda som lyckas smyga in trummor och rytm utan att jag vill hoppa från ett stup, säger hon på mejl.

– Han är inte heller lättimponerad och så hatar han den mesta nya musiken så det känns tryggt, tillägger hon.

Och som person?

– När vi först träffades var jag nog ganska rädd för honom. Han verkade väldigt allvarlig och privat och hatade r’n’b. Jag har alltid sökt mig till auktoritära arketyper och det hittade jag i honom. Det är nog därför jag också litar på honom som producent, säger hon.

– Han är också den enda producenten jag känner som är morgonmänniska som jag. Vi kan ibland börja klockan nio på morgonen. Med åren har han blivit ljusare på något sätt, men det är nog för all tennis han spelar. Nu är vi som ett gammalt gift par. Förutom när vi måste enas om vilken kicktrumma vi ska ha.

Vad har han främst bidragit med på dina skivor?

– Han lärde mig i princip att skriva låtar, ackord och struktur och hjälpte mig att översätta och skapa den smutsiga cinematiska världen jag alltid drömt om i huvudet. Han betyder i princip allt för mig, jag hade inte haft en karriär utan honom och kan inte tänka mig en framtid utan honom, svarar hon.

Björn Yttling konstaterar att han numera kan göra lite vad han vill med sin musik. Efter pandemin är det dessutom långt färre band och artister som turnerar, säger han.

– När man jobbar i USA är ju många band megastora. Det är svårt för band i de flesta andra länder att konkurrera. Det är ju kul att vara med Bobby Gillespie eller Chrissie Hynde och prata om rockhistoria. Det är kittlande – men jag är hellre med kompisar i Stockholm. Jag och Jocke Åhlund jobbar till exempel väldigt bra ihop.

Vad är den stora förändringen med att göra musik nu jämfört med förr?

– Allt är mycket bättre i dag tycker jag. För tjugo år sedan var digitaltekniken fortfarande ganska dålig och datorerna hade för få kanaler, svarar han.

– Vi spelade länge in enbart på band. Men till slut blev ju tekniken bättre. Och nu börjar dessutom många vilja spela in ihop i rum igen och det är härligt. Jag är en ”album-band-person”.

Björn Yttlings studio på Södermalm i Stockholm är proppfull av instrument, elektronik och udda slagverk. Foto: Paul Hansen

– Vi är några stycken som har hållit på länge med band och skriver låtar – som Patrik Berger, Christian ”Bloodshy” Karlsson, Jocke Ålund, Klas Åhlund och Pontus Winnberg.

Tillsammans har de gjort musik till artister som Giorgio Moroder, Charli XCX, Iggy Pop, Bruce Springsteen, Tame Impala, Lana Del Rey, Depeche Mode, Madonna och Kylie Minogue.

– Att jobba ihop är coolt tycker jag. Det är roligt att vara med sina kompisar och göra musik. När man är soloartist måste man ju jobba så otroligt hårt på egen hand...

Härnäst överväger Yttling att göra en jazzskiva, och kanske en låt med Markus Krunegård. Han är imponerad över artister, som Thåström, som förblivit relevanta också efter många decennier.

– Det där är otroligt. Att ha den inre glöden är fantastiskt imponerande. Det är både tur och coolt att man kan hålla på så länge man vill med musik. Så är det ju inte för fotbollsspelare till exempel.

Vad är den största utmaningen för dig som låtskrivare numera?

– Varje gång är det att man inte ska skämmas över låten som man gjort, säger han och ler.

– Det handlar alltid om att försöka få till något som man kan vara stolt över. Så är det varenda gång – men det är inte så lätt.

– Sedan är det ju det här med texter också, tillägger han.

– Jag älskar Lou Reed och Dylan, men är inte själv så bra på texter – och det tar sjukt lång tid att skriva dem. Man kan göra cool musik och allt känns bra utom texterna … det är hemskt.

– Men jag har å andra sidan verkligen ingen Oasis-ta-över-världen-vilja, påpekar han.