Black Country, New Roads storhet finns i det i kollektiva

Rock Black Country, New Road ”Ants from up there” (Ninja Tune/Playground) Visa mer

Den Mercury Music Prize-nominerade rockseptetten Black Country, New Road stod för ett av fjolårets mest hyllade brittiska debutalbum, jämte Sam Fenders brutala klasskildring ”Seventeen going under”.

Det i sig är intressant. I en tid där soloartisterna dominerar topplistorna och tidningar som DN eller The Guardian – ställer sig frågan; ”väntar pop- och rockbandens död?”, sällar sig alltså ett gäng tjugotvååringar från Cambridge som spelar frijazz, indie-blues och experimentell, Mogwaisk postrock till den brittiska försäljningslistan.

Fjolårets ”For the first time” genomsyrades av en knasig, men härlig, kollektiv energi. Hos Black Country, New Road möts neurotisk pratsång, folkmusik, slammer och energiska fiolstick, men utan det känns spretigt. Eller insmickrande och clownigt, för den delen.

Att en mix, som på pappret ter sig lätt manisk, fungerar så bra i högtalarna beror mycket på gruppens förmåga att lyfta fram – och ta tillvara på – varandras vitt skilda preferenser, instrument och temperament.

Så också på pandemiplattan ”Ants from up there”, som släpps knappt ett år efter debuten. Här tillåts Lewis Evans vackra saxofonsorgesång ”Mark's theme” existera jämte den mer konventionella ”Chaos space marine”. Allt medan sångaren och gitarristen Isaac Wood briljerar med sitt lakoniska tonfall och låttexter som ömsom leder, ömsom förleder lyssnaren.

Att han, nu i veckan och bara dagar innan skivsläppet, meddelade att han lämnar bandet med hänvisning till sitt eget dåliga mående, känns som en stor förlust.

Det plötsliga avskedet, och den nu inställda vårturnén, lämnar många frågetecken inför gruppens framtid. Men som tur är finns ju skivorna. ”Ants from up there” är måhända mindre disparat och mer melodiös än sin föregångare, men det är lika väl ett stortartat stycke musik.

Bästa spår: ”Good Will Hunting”, ”Basketball shoes”

Läs fler av veckans skivrecensioner och fler texter av Alexandra Sundqvist