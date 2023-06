”Blackberry” underhåller med teknikhistoria om flummiga entreprenörer

Logga in

Drama Betyg: 4. Betygsskala: 0 till 5. ”Blackberry” Regi: Matt Johnson Manus: Matthew Miller, Matt Johnson I rollerna: Jay Baruchel, Matt Johnson, Glenn Howerton, m fl. Längd: 2 tim, engelska, biopremiär 9/6 Visa mer Visa mindre

Blackberryn – minns ni den? En nästan smart telefon; liten, svart, med ett gulligt tangentbord, först med mejlfunktion, med databaserade sms och bluetooth-anslutning. Den hann aldrig hamna i var mans hand, men under en kort, intensiv period i början av 2000-talet var den en hett åtrådd statussymbol och modeattiralj, ”crackberry” kallad för sin beroendeframkallande effekt.

Föga anade de två kanadensiska barndomsvännerna Mike Lazaridis och Douglas ”Doug” Fregin att deras revolutionerande apparat bara var inkörsporten till betydligt tyngre droger och att det lilla björnbäret skulle bli urmodigt innan det knappt hunnit mogna.

Tajming är allt här i livet och det är inte lätt att vara både först och bäst. Särskilt inte om man börjar från noll med en teknikfirma i ett dammigt köpcentrum i en stad med det illavarslande namnet Waterloo. Dessutom i Kanada.

Det är en sann historia som gjord för nördkomedi och ”Blackberry”, av den kanadensiska regissören Matt Johnson ser länge ut att bli just det. Med sin skakiga handkamera, sitt flacka dokumentärfoto och sina lustiga karaktärer med egendomliga frisyrer liknar den till och med en mockumentär.

Men charmen med filmen ligger i att den varken handlar om renodlade förlorare eller renodlade vinnare och att den inte driver med sina huvudpersoner. Mike och Doug har löst problemet med hur man får in en dator i en telefon men har ingen aning om hur de ska ha råd att tillverka eller lansera den. De är skuldsatta över öronen och blåsta av US Robotics när en skum haj vid namn Jim kommer in i deras liv och tar över ruljansen med kaxiga utskällningar och redan då bedagade Wall Street-manér.

”Perfektionism” är fiende till kvalitet, väser hajen (Glenn Howerthon gör underverk med den slitna figuren) till de flummiga entreprenörerna. ”'Gott nog' är fiende till mänskligheten” mumlar Mike (spelad med rörande magnetism av Jay Baruchel) tillbaka. Doug i sin tur (lite väl flåsigt spelad av regissören själv) är mest mån om att grabbarna som jobbar dygnet runt ska få sina mysiga filmkvällar varje torsdag.

Tillsammans utgör de en komisk och lite kantstött miniatyr av den framtid de är med om att skapa. Vision, business och underhållning i en lagom dysfunktionell och aldrig riktigt rätt kalibrerad förening.

”Blackberry” är både ett stycke modern teknikhistoria (så nyss och ändå så länge sedan!) och en underbar drift med den amerikanska drömmen om underhuggare som blir superstjärnor. Genom Johnsons kanadensiska lins får de obligatoriska scenerna av vansinniga arbetsnätter, sista minuten-lämningar och plötsliga vändningar aldrig samma romantiska skimmer. Man får till och med en naggande känsla av att resultatet kanske hade blivit mer hållbart med bättre personalomsorg och mer sömn.

