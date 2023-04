Bland Charlotte Engelkes papier-mâché-figurer blir fantasin ett skydd mot vuxenvärlden

Performance ”Concerto di Figura”

Text koncept, koreografi, papier-machéfigurer: Charlotte Engelkes. Ljud, kompositör: Willi Bopp. Kostym, papier-machéfigurer: Anna Ardelius. Ljus, scenografi: Karl Svensson. Sångtexter: Charlotte Engelkes, Marina Steinmo. Scen, rekvisita: Geska och Robert Brečević, Performing Pictures. Scen: Elverket i Stockholm. Längd: 75 min. Visa mer Visa mindre

Queen of behandlingar, queen of kings, queen of självmordstankar, queen of Hammarbyhöjden eller queen of ett tiotal figurer i papier-mârché.

Det går att utnämna sig till drottning över nästan allt, visar Charlotte Engelkes i ”Concerto di Figura”, en performancekonsert där allkonstnären öppnar portarna till sin rika inre värld och låter den skölja över publiken i en mix av publiksnack, opera, musikal, dans och revy.

Sin kamp i den yttre världen har Charlotte Engelkes delat med sig av i tidigare verk. Senast i ”Transplantation” som kretsade kring en livräddande benmärgstransplantation och som fick SvD:s Operapris i fjol. ”Min mamma” handlade om uppväxten med en missbrukande moder.

Även här finns en mamma som är gjord av glas och ett barn utan rutiner och mat. Men som ser möjligheter överallt: Är kylskåpet tomt? Då går det ju att sitta i!

Och när glasmamman skickar sin femåring till en sommarfamilj som inte dyker upp på perrongen sätter sig den lilla resolut ner på sin vita resväska och väntar. När blåsan blir full låter hon kisset komma, välkomnar förundrat den varma porlande bäck som får allt att glimra.

Charlotte Engelkes "Concerto di Figura" på Dansens hus/Elverket. Foto: Mats Bäcker

”Concerto di Figura” håller fram fantasin som skydd mot vuxenvärlden. Och som en magisk plats att hämta styrka från genom det fortsatta livet. Engelkes inspireras av fröken Julie och Askungen men än mer ser jag henne kroka arm med föregångare som Pippi Långstrump och Anne på Grönkulla – kreativa medsystrar med svajiga familjeförhållanden och lika uppfordrande röd kalufs.

Det är i de sårbara partierna som ”Concerto di Figura” är som starkast.

Även rekvisitan i form av papier-mâché-figurer är ett lyckat grepp. Pappersgestalterna blir överraskande uttrycksfulla som hjälpare i nöden och krånglande familjemedlemmar, eller när de svävar ovan scenen som något slags havsväsen i en läckert ljussatt tablå. Den mångåriga samarbetspartnern Willi Bopps insugande rytmer bidrar likaså till att hålla samman föreställningen.

Ändå faller ”Concerto di Figura” alltmer isär.

Att avkräva performancekonst tydlig dramaturgisk struktur låter sig inte göras, men helheten hade vunnit på att stryka ett gäng darlings. Halvbakade infall som att spela blåsinstrument, parodiera sättet att prata i gamla filmer eller att återvinna scener ur tidigare eller icke fullbordade verk drar ner tempot.

”Concerto di Figura” är absolut sevärd, men knappast kronjuvelen i denna queen of kreativitets digra verkskatalog.

