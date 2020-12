Bluesen fyller 100 med urkraften i behåll

När delar av Detroit drabbades av våldsamma upplopp i juli 1967 satt John Lee Hooker på första parkett. Från sitt hus såg han soldater och brandbilar samtidigt som luften fylldes av sirener och rök. Bluesmannen skrev låten ”Motor city is burning” och gav ut den på singel samma höst. Det är en dramatisk vittnesskildring till en typiskt Hookersk rullande boogie: ”It started on 12th and Clairmont this morning/I don't know what it's all about/The fire wagon kept coming/The snipers just wouldn't let 'em put it out.”

I låten är Hooker en oförstående betraktare, men i verkligheten begrep han mycket väl vad det handlade om. ”Jag vet vad de slåss för”, sa han senare till musikjournalisten Charles Shaar Murray. ”Kanske hade de inte hade behövt göra så där. Men de hoppades få ur sig ilskan, få rätsida på en stor del av segregationen.”

”Motor city is burning” plockades snart upp av det radikala och hårt rockande Detroitbandet MC5, med delvis omarbetad text. De spelade in den till sin klassiska live-lp ”Kick out the jams” något år senare.

Låten skulle lika gärna ha kunnat handla om årets heta Black Lives Matter-sommar, där amerikanska städer – även Detroit – återigen fylldes med poliser som gick i clinch med demonstranter.

2020 är det 100 år sedan den första bluesinspelningen gjordes. Samtidigt fyller klassiska skivbolag inom området som Chess och Arhoolie 70 år respektive 60 år. Så det finns all anledning att ordentligt uppmärksamma den här uramerikanska musikformen.

Blues har ofta betraktats som en lite dammig relik, för länge sedan förbipasserad av historiens höghastighetståg. Redan på 1960-talet tyckte till exempel svarta aktivister att musik som soul och funk hade ett mer relevant, samtida uttryck. Det var för övrigt ungefär samtidigt som blues på allvar spreds till en vit rockpublik (förutom att den förstås var rockens cementbastanta grund). Men djupdyker man ner i blueshistorien så märker man att det är en förenklad bild.

Mamie Smith & Her Jazz Hounds, som 1920 gav ut skivan "Crazy blues".

När Mamie Smith & Her Jazz Hounds gav ut skivan ”Crazy blues” i november 1920 så var det inte bara den första egentliga bluesinspelningen av en svart artist. Smith var även den första afroamerikanska kvinnan som fick göra en kommersiell inspelning i USA. Låten blev en stor succé och hon banade därmed också väg för 1920- och 30-talets efterföljande bluessångerskor som Ma Rainey och Bessie Smith.

”Crazy blues” handlar till det yttre om en kvinna som är förtvivlad över att ha blivit sviken av sin man och vill hämnas. Men för sin svarta publik betydde den även något annat. Den blev en slags uttolkare av den vrede som många bar på efter det som kallades ”Red summer” 1919 (se även New York Times den 8/8). En våg av rasistiskt våld hade då svepte över USA och slutade i vissa fall i rena massakrer.

I slutet av ”Crazy blues” sjunger Mamie Smith chockerande rättframt: ”Get myself a gun and shoot myself a cop.”

Bluesens lyrik går ofta att läsa på flera olika nivåer. Ofta är det formelartade fraser, som återkommer gång på gång, som ”Woke up this morning/all I had was gone”. De beskriver ofta ett personligt öde, men kan lika gärna tolkas symboliskt som en svart erfarenhet i ett segregerat USA. Tillvaron riskerar ständigt att raseras av krafter utom ens kontroll, som fattigdom, död, översvämningar eller förstörda skördar. Skadedjuret bomullsviveln, the boll weevil, härjade till exempel på bomullsfälten i södern år efter år under det tidiga 1900-talet och gjorde tusentals svarta lantarbetare arbetslösa. Ma Rainey och många andra har sjungit ”The bo-weavil blues”.

Det är en mörk, hotfull värld vi rör oss i. Våldet ligger ofta och pyr under ytan. Bluesen är en temperaturmätare, den beskriver ett slags psykologiskt tillstånd.

Många manliga bluessångare sjunger om hur potenta och virila de är – alternativt att de blir svikna av sina kvinnor (en inte alltför kvalificerad gissning är att det omvända var vanligare). Men även här finns olika tolkningsmöjligheter. Också de mest machodundrande låtarna, som Muddy Waters ”Mannish boy” – där han om och om igen sjunger ”I'm a man!” – kan förstås som ”Jag är en människa!”. En tydlig kommentar till det samhälle där vuxna människor kallades för ”boy”.

Muddy Waters uppträder 1979.

Lika viktiga som orden är förstås själva framförandet. Lika mycket går att läsa in där. Lyssna bara på den vulkanliknande kraften hos Howlin’ Wolf och Charley Patton, eller ödsligheten hos Skip James och Blind Willie Johnson. Hör det glödgade gitarrspelet hos Magic Sam och Otis Rush. Sångerskorna Big Mama Thornton, Etta James och Koko Taylor med sina sirenstarka röster låter som om de skulle kunna blåsa omkull såväl rasism som patriarkat i ett och samma andetag. De sjunger, precis som männen, om sprit, sex och pistoler.

Texterna skildrar för det mesta en tuff tillvaro på samhällets botten, samtidigt som musiken ofta är ohämmad dans- och partymusik. I en liveinspelning från 1970-talet kan man till exempel höra en gissningsvis inte helt nykter Hound Dog Taylor, rå gitarrist från Chicago, säga till publiken att vi kommer att ha kul till klockan fem i morgon bitti – om nu inte polisen stoppar oss innan dess.

Det sägs ibland att blues är passiv musik, att den liksom böjer sig under ödet. Men det finns inget liknöjt hos de här artisterna. Attacken och intensiteten är ibland hisnande. Den amerikanske gitarristen och skivsamlaren John Fahey har berättat att anledningen till att han älskar Charley Patton och de andra gamla Deltabluesmusikerna är framför allt deras ilska. Han spelade vid ett tillfälle upp skivorna för sin psykoanalytiker som reagerade med orden: ”These guys are angry as hell.”

Bluesen är inte död – lyssna bara på Jake Blounts ”Where did you sleep last night” från i somras – men den har återanvänts och reproducerats i årtionden och efterhand delvis tömts på innehåll av coverband och uttjatade versioner av ”Sweet home Chicago”. Därför är det läge att återgå till den urstarka källan och lyssna som om man gjorde det för allra första gången.

Lyssna! På Spotify finns spellistan ”Blues x 100” med 100 låtar. Sammanlagt nära sex timmars musik, från Mamie Smiths ”Crazy blues” 1920 (som avslutar listan) till Jake Blounts ”Where did you sleep last night” från i somras. Alla låtar och artister som nämns i artikeln finns med där. Tryck på ”shuffle” och gå vilse i decennierna.

10 viktiga blueslåtar Memphis Minnie: ”When the levee breaks” (1929). Ett olycksbådande epos om regnet som bara fortsätter och fördämningarna som brister när som helst. Bakgrunden var den stora översvämningen av Mississippi 1927. Temat har tolkats av åtskilliga bluessångare. Memphis Minnie var en skicklig gitarrist och sångerska, här är det dock hennes dåvarande man Kansas Joe som sjunger. Led Zeppelin gjorde en mäktig version 1971. Bessie Smith: ”Black mountain blues” (1930). De tuffa, frispråkiga bluesdrottningarna från 1920- och 30-talet borde egentligen få en egen artikel, där finns stoff att ta av. Det är inte förvånande att det nyligen kom en film om Ma Rainey (”Ma Rainey’s black bottom”, Netflix). Bessie Smith var den mest framgångsrika av dem alla. Här sjunger hon: ”Got the devil in my soul, and I’m full of bad booze.” LaVern Baker gjorde 1958 den fina hyllningsskivan ”Sings Bessie Smith”. Robert Johnson: ”Preachin’ blues (Up jumped the devil)” (1939). Robert Johnson är omöjlig att överskatta. Nästan okänd under sin levnad, men när hans musik gavs ut igen på 1960-talet så la han grunden till den engelska bluesboomen. ”Preachin’ blues” är ett skruvat, nervigt drama där Johnson kvider om att bluesen är ”a low-down shaking chill”. Missa inte rockbandet Gun Clubs furiösa version från 1981. Lead Belly: ”Black girl (In the pines)” (trol. 1944). Egentligen ingen typisk blueslåt, utan en så kallad ”murder ballad” från 1800-talet. Den vulkaniske Lead Belly är heller inte i första hand bluesartist utan snarare songster, med en enorm, brokig repertoar. ”Black girl” är som en noir-thriller på dryga två minuter. Hör också Nirvana göra den 1994, liksom folksångaren och hbtq-aktivisten Jake Blount 2020. Otis Rush: ”All your love (I miss loving)” (1959). Få musiker kan låta så desperata som Chicago-musikern Otis Rush. Hans klassiker ”All your love” är på ytan en banal kärlekslåt, men både gitarrspel och sång kommer uppenbarligen från en människa på sammanbrottets rand. Rytmen lånade senare Fleetwood Mac till låten ”Black magic woman”, som Santana fick en hit med. Howlin’ Wolf: ”Back door man” (1961). Chester ”Howlin Wolf” Burnett är en av den amerikanska musikhistoriens riktigt stora artister. Han låter som om han skulle kunna sluka hus. Bäst hörs det i den här febriga, krutdoftande brygden (”låt” känns lite för tamt). Otrohet och våld är några av ingredienserna. Älskaren som slinker in genom bakdörren är ett klassiskt bluestema. Koko Taylor: ”Wang dang doodle” (1965). En vild fest som ingen lär återhämta sig från. Koko Taylor sjunger om fönster kommer att krossas och om minst sagt färgstarka figurer som Pistol Pete och Fast Talking Fannie. Låtskrivaren Willie Dixon ska ha baserat den på ”en gammal lesbisk sång”. Howlin’ Wolf gjorde originalet, men matchas av Koko Taylor (vilket onekligen säger en del). Big Mama Thornton: ”Ball n’ chain” (1968). Rhythm’n’blues-shoutern Willie Mae ”Big Mama” Thornton är mest känd för att ha gjort originalet av ”Hound dog”, som skåpar ut Elvis storsäljande version. I ”Ball n’ chain” sjunger hon om att vara fjättrad av kärlek, men på hennes röst förstår man att det inte kommer att vara speciellt länge till. En ren naturkraft. Låten gjordes även av Janis Joplin, som hade Thornton som idol. Magic Sam: ”I just want a little bit” (1968). Magic Sam är, precis som Otis Rush ovan, en del av den snabbare, ettrigare blues som döptes till ”West side sound” i slutet av 1950-talet. Det låter som om han vore konstant elektrifierad. Hans två studioalbum ”West side soul” och ”Black magic” är bägge femstjärniga. Sam Maghett dog av en hjärtattack 1969, bara 32 år gammal. Cedric Burnside: ”Ain’t gonna take no mess” (2018). Bluesen från ”the hill country” i norra Mississippi är primitiv och närmar sig ofta en slags transmusik. Cedric Burnsides ”Ain’t gonna take no mess” är underbart slamrig och riffet närmar sig hårdrocken. Hans farfar R.L. Burnside, med Cedric som trummis, gjorde stilen omtalad på 1990-talet. Visa mer

