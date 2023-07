Blurs comeback är ett av bandets starkaste album

Pop Betyg: 4. Betygsskala: 0 till 5. Blur ”The ballad of Darren” (Parlophone/Warner) Visa mer Visa mindre

Få se nu. Sedan Blurs förra album ”The Magic whip” från 2015, då det första på tolv år, har alltså Damon Albarn släppt tre fyra album med Gorillaz, ett med The Good, The Bad & The Queen och det två år gamla lysande soloalbumet ”The nearer the fountain, more pure the stream flows”. Plus då att han producerat ett album med Fatoumata Diawara och gästspelat på en mängd skivor med bland andra Kali Uchis, Flume, Vince Staples och Tony Allen.

Det hade helt enkelt varit lätt att numera se Blur som bara en gruppkonstellation i mängden för Albarn, ett slags sidoprojekt i mastodontformat som man drar ihop med väldigt ojämna mellanrum för att eventuellt spela in lite låtar med, men framför allt för att sälja ut några nävar rockfestivaler eller ett par Wembley till medelålders nostalgiker.

Om det nu inte vore för att gruppens nionde album ”The ballad of Darren” är ett av Londonkvartettens tveklöst mest fokuserade och genomstarka. Trots att det kommer 33 år efter debutsingeln och efter ett 2000-tal med sporadisk utgivning.

Även om Albarn i ”Barbaric” sjunger om att förlora en känsla han aldrig trodde skulle försvinna är intrycket snarare det motsatta – här finns en återupptäckt tro på bandet som enhet, och möjlighet, en benhård övertygelse om att Blur kan – nej, måste – vara mer än en trög britpopkoloss.

Melodikänslan, den som alltid räddade bandet även under de mest påfrestande perioderna i karriären, är fortsatt intakt, men kombineras med den nedtonade melankolin från ”The nearer the fountain, more pure the stream flows”. Även i de mest direkta och Blur-typiska ögonblicken – glamrockiga singeln ”St Charles Square” och den poppiga nyss nämnda ”Barbaric” – finns det ett slags väldigt klädsam lågmäldhet, ett intryck som förstärks när de låtarna dessutom ramas in av en majoritet outsägligt vackra Bowieballader där Albarns barytonröst får ta spjärn mot barndomsvännen och välbehövliga motparten Graham Coxons alltmer expansiva gitarrspel.

Allra tydligast blir den här utvecklingen i det avslutande trassliga och trasiga mästerverket ”The heights”, som omedelbart får en plats bredvid ”Under the westway” och ”No distance left to run” bland Blurs allra största stunder.

Bästa spår: ”The heights”

