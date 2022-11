Bob Dylan är på slösande gott humör i ”Låtskrivarkonsten”

Sakprosa Bob Dylan ”Låtskrivarkonsten” Övers. Sven Lindström Albert Bonniers Förlag, 340 sidor Visa mer

Efter ett helt liv av eget lyssnande och skrivande vill nu Bob Dylan beskriva vad som gör en riktigt bra låt riktigt bra. Med ett slösande gott humör går han i boken ”Låtskrivarkonsten igenom sextiosex låtar, nästan alla valda ur den amerikanska populärmusikens historia. Särskilt fokus ligger på den 50-talsmusik som han själv växte upp med – den i hans tycke så galet orädda, girigt glupska och våghalsiga rock'n'rollen.

I en intervju i Mojo för en del år sedan fick Dylan frågan hur åsynen av en flicka dragande på en Buddhastaty i en trävagn längs ett järnvägsspår, och åtföljd av en trebent hund, skulle kunna inspirera till en låt. Men bilden var inte tillräcklig för Dylan. Han ville också veta exakt vilken hundras det rörde sig om. Och från vilken våning han såg allt.

Det är därför knappast överraskande att han i ”Låtskrivarkonsten” aktiverar ett hejdlöst begär efter att berätta om låtar utifrån en uppsjö av konkretioner som är hans egna. Bob Dylan använder sig av all sin poetiska kreativitet för att uppenbara spelet mellan låtarnas öppna kort och deras dolda agendor, det som gör att de förmår övermanna oss, ta oss helt i besittning.

Första kapitlet, som behandlar ”Detroit City” av Bobby Bare från 1963, inleds: ”I den här låten är du som lyssnar den förlorade sonen”. Denna mening alstrar tre sidors text där Dylan på sitt ohämmat flödande vis diktar vidare och fyller ut, som om han ville upphäva gränsen mellan vad en låt är och vad den är på väg att bli. Samtidigt påminner han om att denna glidning redan finns hos Bobby Bare själv: ”Han kan skapa ett fullständigt uppdiktat liv bara genom att skriva några brev hem.”

Den genomgående frågan är alltså ”Vem är du i den här låten?” Och det är denna fråga som tillåter Dylan att så fritt nästla sig in i andras låtar, falla dem i talet och fortsätta berättandet som om inga ramar fanns. Som i Marty Robbins ”El Paso” från 1959 där ”du” är en plågad själ, en cowboyrebell, ”alla protestanters prins”.

Motstridigheter och motsägelser, ofta uppkomna mitt i steget, finns det gott om i dessa fantastiska låtberättelser. Som i den romantiska ”On the street where you live” med Vic Damone från 1956 där trottoaren som ”du” går på plötsligt ställer sig på högkant, reser sig likt en skyskrapa, ”du” faller och ”slår i asfalten som ett expresståg, men får inte en skråma”. Fortsätt bara, låt klockan ticka på, uppmanar Dylan: ”Vilken sekund som helst kan allt förändras igen.”

Mycket i den country, soul och rock'n'roll som Dylan fastnat för handlar om att vara på väg, att fortsätta framåt (om så över en klippkant med bilradion påslagen) – att ”vara född i rörelse” – som i ”Gypsies, tramps & thieves” med Cher från 1971. Den i sammanhanget givna referensen till Walt Whitman blir också explicit i kapitlet om ”Keep my skillet good and greasy” av Uncle Dave Macon från 1924. Låten är en föregångare till rock'n'rollen och Dylan liknar den vid en smältugn där ”alla dina jag går ihop, varje version av dig själv blir en blåkopia av den andra. Du är Dalai lama, den svarte munken och tjuven i Bagdad i en och samma person och hela världen är din stad.”

Dylans egna låtar är likt texterna i boken ”Låtskrivarkonsten” just vidarediktningar

Allt rör sig i Uncle Dave Macons låt och knyter an till allt som kommer i dess väg, återigen på ett rent whitmanskt vis. Men den smälter också ner allt och vållar tredje gradens brännskador: ”Den är ett medium och kan fungera som tolk i främmande länder”, avrundar Dylan.

I kapitlet om undergroundhiten ”CIA man” av The Fugs från 1967 kommer Dylan in på vad kreativitet är och därmed också på sitt eget skrivande och komponerande: ”Vi lägger till de bitar som fattas, delar av repliker, avslutar rim och hittar på berättelser som förklarar det vi inte vet (...) det är då din fantasi tar överhanden.”

Dylans egna låtar är likt texterna i boken ”Låtskrivarkonsten” just vidarediktningar. Han har själv berättat om hur han i princip när och var som helst kan börja meditera över en gammal låt. Och hur den då kan börja generera nya ord och fraser, samtidigt som detta gradvis modifierar den ursprungliga melodin så att den till slut framstår som nästan ny. Detta kan förklara något av det närmast spöklika i hans musik.

I de sextiosex låtarna förekommer också en ymnig lust till det nomadiska färdandet och till rätten att försvinna, förvandlas och återkomma som någon man inte känner igen, en lust som även är Dylans. Låtarna talar till honom och påminner om nödvändigheten att vända blicken bakåt i tiden för att även förstå det som verkligen förenar människor:

”Du måste gå in i återfödelsens mytomspunna värld, spana upp i natthimlen och prata med dina förfäder. De är klarvakna”.

Det är mycket vackert.

